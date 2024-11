Khám phá ‘Đại hải trình’ của riêng mình: Chàng trai quyết tâm theo đuổi ngành Nha khoa phục hồi

SVVN - Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Nghiêm Tuấn Anh (sinh năm 1999) đã từng có một khoảng thời gian mất phương hướng. Nhưng nhờ tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn, chàng trai dần phát hiện niềm đam mê với Nha khoa phục hồi và quyết định theo học chương trình Thạc sĩ định hướng nghiên cứu của Trường Đại Học Y Hà Nội để tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân.

Ngày bé, với sở thích khám phá và tìm tòi về thế giới xung quanh, Tuấn Anh từng có ước mơ trở thành nhà khoa học vì cảm thấy đây là một danh xưng nghe rất ngầu dù chàng trai còn không rõ công việc của nhà khoa học cụ thể là gì. Lớn thêm chút nữa, Tuấn Anh lại có hứng thú với hội họa, kiến trúc và mong muốn trở thành một kiến trúc sư xây dựng những công trình vĩ đại. Tuy nhiên, việc trưởng thành trong một gia đình có truyền thống theo ngành Y đã phần nào tác động đến Tuấn Anh ở thời điểm phải đưa ra quyết định cho ngành học của mình.

Chàng trai chia sẻ: “Gia đình mình định hướng mình theo học ngành Bác sĩ đa khoa nhưng mình nhận thấy bản thân không hợp với những ngành học như vậy. Thế là một sự thoả hiệp giữa mong muốn cá nhân và gia đình đã được đưa ra: mình chọn ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt - một ngành cũng thuộc Y khoa nhưng có yếu tố nghệ thuật và thẩm mỹ.”

Trong khoảng hơn 2 năm đầu ở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chương trình học của Tuấn Anh gần như tương đồng hoàn toàn với các bạn học Y đa khoa. Chàng trai cho biết mình phải học tất cả các môn cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Hoá sinh, Sinh di truyền, Vi sinh,… cho đến các môn chuyên ngành như Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

“Mình đã rất khó khăn để vượt qua khoảng thời gian này và càng ngày, mình càng cảm thấy lựa chọn không theo ngành Bác sĩ đa khoa là đúng đắn bởi nếu tiếp tục như vậy suốt 6 năm thì chắc là mình sẽ không trụ nổi. May mắn là khi bước sang học chuyên ngành Răng Hàm Mặt, mình cảm thấy “như cá gặp nước”. Những môn học đầu tiên như Giải phẫu răng với những bài tập vẽ răng, điêu khắc răng,... cho mình cảm giác được hiện thực hóa việc trở thành kiến trúc sư như mong ước của mình thuở trước. Chỉ khác một điều là thay vì vẽ các công trình kiến trúc thì đối tượng của mình bây giờ là những chiếc răng.” - Tuấn Anh bộc bạch.

Nhờ tìm lại được nguồn cảm hứng, việc học tập của Tuấn Anh dần trở nên thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, chàng trai tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để làm phong phú thêm quãng thời gian sinh viên của mình. Tuấn Anh đã may mắn trở thành thành viên Ban Truyền thông - Kỹ thuật tham gia tổ chức Hội nghị giữa kỳ của Hiệp hội Sinh viên Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APDSA). Bởi đây là sự kiện quy tụ hơn 100 sinh viên nha khoa trong cả nước và quốc tế tham dự, Tuấn Anh đã có cơ hội gặp được những anh chị em cùng chí hướng, khởi nguồn cho sự ra đời của Dự án Thúc đẩy Hợp tác và Phát triển Năng lực Sinh viên Y (POSEIDONS) sau này.

“Ở POSEIDONS, lần đầu tiên, mình học được giá trị của sự bình đẳng và kết nối, học được cách cân bằng giữa việc học và công việc bên ngoài. Biết thế nào là đam mê và từng bước hiện thực hoá nó. Điểm chung của các thành viên POSEIDONS là luôn có một niềm tin vững vàng về sự hình thành và phát triển của Mạng lưới Sinh viên Khối ngành Sức khỏe Việt Nam (NOHS) - nơi mà chúng ta cùng nhau hiện thực hóa những hoài bão không chỉ cho sinh viên Nha khoa mà còn cho sinh viên y Việt Nam nói chung. Và cho đến ngày 06/03/2024, Mạng lưới Sinh viên Khối ngành Sức khỏe Việt Nam mà chúng mình tâm huyết ấp ủ đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Liên đoàn Sinh viên Y khoa Quốc tế (IFMSA)” - Tuấn Anh chia sẻ.

Như bao sinh viên y khác, Tuấn Anh cũng ấp ủ mục tiêu trở thành bác sĩ nội trú và dành nhiều tâm huyết ôn tập cho kỳ thi quan trọng này. Chàng trai đã không ngần ngại từ bỏ nhiều cơ hội khác để tập trung hoàn thành kỳ thi bằng nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu, vào đúng ngày làm lễ tốt nghiệp bác sĩ của mình, Tuấn Anh đã nhận kết quả trượt kỳ thi bác sĩ nội trú.

Chàng trai tâm sự: “Đó thật sự là cú sốc rất lớn đối với một bác sĩ vừa mới ra trường như mình. Sau khi trượt kỳ thi, mình gần như mất hết phương hướng. Áp lực năm cuối, tốt nghiệp, đi làm, kỳ vọng vào bản thân quá lớn,… cùng một lúc đổ dồn lên vai mình. Mình như cậu bé mặc phải một chiếc áo quá rộng, phải chạy nước rút một quãng đường không vừa sức. Có một khoảng thời gian mình gần như mất tích khỏi các nền tảng mạng xã hội, mình cảm thấy mình bị mắc kẹt một chỗ, mình loay hoay với những sự lựa chọn và không tìm được lối thoát trong chính “vũng lầy” của mình.”

Chính vì những cảm xúc tiêu cực ấy mà từng có thời điểm Tuấn Anh nghĩ đến việc từ bỏ con đường trở thành bác sĩ để chọn cho mình một hướng đi mới. Thế nhưng, dưới sự cổ vũ và động viên của gia đình và bạn bè, chàng trai nhận ra mình cũng đã từng rất vui vẻ và tự hào khi được giúp những bệnh nhân của mình. Dù là khoảnh khắc hớn hở khoe về những ca bệnh đầu tiên mà mình được tiếp nhận hay những đêm thức trắng vì tình trạng bệnh nhân mình đang theo dõi không được thuận lợi, đó đều là những cảm xúc xuất phát từ tâm chứ không đơn thuần chỉ vì công việc hay trách nhiệm.

Tuấn Anh tâm sự: “Mình nghĩ nhiều về công việc mình đang làm, về những mục tiêu mình đang theo đuổi. Phải chăng trách nhiệm phụng sự của một bác sĩ trong hình hài nguyên sơ nhất có phải là cảm nhận được nỗi đau của bệnh nhân và giúp đỡ được cho họ hay không? Hoá ra những thứ mình mơ khi bắt đầu con đường này, dù không trở thành một bác sĩ nội trú thì mình cũng đã và đang chạm được bằng cách khác rồi.”

Khoảng thời gian sau đó với chàng trai trẻ là một khoảng lặng và trượt dài của bản thân. Tuấn Anh gặp khó khăn khi đã bỏ lỡ những cơ hội tốt và bị đưa vào tình thế “gap year”. Trong khi chờ đợi những kỳ thi và cơ hội dành cho lứa sinh viên tốt nghiệp tiếp theo, Tuấn Anh đã trải nghiệm làm việc ở một vài nơi, song chàng trai nhìn nhận rõ bản thân lúc này cũng chỉ là một bác sĩ mới ra trường, còn rất nhiều thiếu sót và các kỹ năng cũng chưa hoàn thiện.

Trong lúc bế tắc thì một cánh cửa mới đã mở ra khi Tuấn Anh được chấp thuận và được chọn tham gia chương trình đào tạo GC Training Master Class của GC Asia Company tại Singapore. Chính khoá đào tạo ngắn hạn này đã cho chàng trai cơ hội lần đầu tiên ra nước ngoài và được tiếp xúc với rất nhiều vật liệu cũng như kỹ thuật mới được áp dụng trong lĩnh vực nha khoa phục hồi.

Tuấn Anh bộc bạch: “Mình chợt nhớ đến nhân vật Sanji (trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng One Piece), ước mơ của cậu là trở thành đầu bếp và đến được vùng biển All Blue - vùng biển có tất cả các nguyên liệu thượng hạng dành cho đầu bếp, trong khi ngay chính cậu hay những đầu bếp khác cũng không chắc nó tồn tại. Nhưng nếu cậu cứ chọn ở lại nhà hàng Baratie nơi cậu đang làm việc thì cả đời cậu sẽ chẳng có chút cơ hội nào được nhìn thấy All Blue. Và sau những trải nghiệm ở Singapore, mình như tìm thấy được “All Blue” của đời mình. Vậy là mình quyết tâm bước vào “Đại hải trình” của riêng mình bằng cách đưa ra một quyết định lớn và điên rồ trong thời điểm ấy: mình sẽ chuyển ra miền Bắc và theo học chương trình Thạc sĩ định hướng nghiên cứu của Trường Đại Học Y Hà Nội.”

Mục tiêu của chàng trai là có thể nghiên cứu sâu hơn về đặc tính vật liệu sử dụng trong nha khoa phục hồi, đặc biệt là phục hồi dán. Đồng thời, Tuấn Anh mong muốn có cơ hội tìm hiểu và áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ in 3D được sử dụng trong Y học nói chung cũng như ngành Răng Hàm Mặt nói riêng. Bên cạnh việc phát triển chuyên môn, Tuấn Anh hy vọng có thể trở thành một người truyền cảm hứng để lan tỏa những câu chuyện và truyền động lực cho các bạn trẻ đang gặp khó khăn trên con đường hiện thực hóa ước mơ của mình.

Tuấn Anh bày tỏ: “Trong cuộc sống, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, những cú sốc, những khoảnh khắc nghi ngờ bản thân, cảm thấy mình chưa đủ tốt và ngưỡng mộ người khác khi họ thành công rực rỡ. Nhưng thực ra đa phần chúng ta đều là những người bình thường. Mình hiện tại cũng là một người trẻ bình thường, chỉ biết cố gắng mỗi ngày với đam mê và con đường đã chọn để hướng đến cuộc sống mà mình mơ ước. Dù không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng mình vẫn muốn cố gắng hết sức khi còn có thể. Và mình cũng đang bắt đầu trên “Đại hải trình” của riêng mình để trở thành một bác sĩ nha khoa phục hồi.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)