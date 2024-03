Khám phá thế giới là một điều rất tuyệt, nhưng điều tuyệt vời hơn đó là khám phá chính mình

SVVN - Từng gặp biến cố dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp tâm lý, học tập và hành trình 3 năm tìm lại bản thân. Bằng những phương pháp tự nhiên, xây dựng thói quen tích cực, Diệu Linh đã vượt qua được căn bệnh trầm cảm, hướng đến giá trị mục tiêu, có đủ tứ đức của người phụ nữ “Công – Dung – Ngôn - Hạnh”.

Mình là Bùi Thị Diệu Linh (sinh năm 2005) hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Vốn là một người hòa đồng, nhiệt huyết, yêu nghệ thuật và đặc biệt là dành niềm đam mê cho các hoạt động liên quan đến tập thể, teamwwork ngay từ khi còn nhỏ. Với mình: “Khi cùng ngắm nhìn một bức tranh, mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau và cảm hóa vẻ đẹp theo cách của riêng mình, thay vì tìm điểm khác nhau, ta hãy học hỏi từ nhau”. Vậy nên hầu như, khi đi đến môi trường hay ở trong bất cứ lĩnh vực nào mình đều may mắn nhận được sự yêu mến đến từ mọi người.

Mặc dù sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, nhưng mình luôn được bố mẹ nuôi dạy rất kỉ luật và tạo điều kiện học tập tốt nhất có thể. Do đó mà mình cũng may mắn có được cho bản thân nhiều thành tích lớn, nhỏ trong nhiều cuộc thi năng khiếu khác nhau ở thời học sinh.

Tuy nhiên, khi gặp phải biến cố lớn, mình đã bị ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, học tập, khiến cho mình từ một cô gái hoạt bát phải “chôn vùi” trong căn bệnh trầm cảm suốt 3 năm Trung học phổ thông. Không muốn giao tiếp với ai, bị tách biệt ra khỏi thế giới thực tại và không thể tập trung vào học tập. Đồng nghĩa với việc, giá trị con người mình bị giảm sút nghiêm trọng. Và mình đã phải mất 3 năm để suy nghĩ tìm cách vượt qua căn bệnh này, cũng như để tìm lại chính mình.

Bằng phương pháp thiền, tập yoga, ăn uống, xây dựng lối sống lành mạnh và đọc ít nhất một chương sách mỗi tháng,... Những thói quen tốt đã giúp mình vượt qua được những biến cố ấy. Song cũng chính nhờ có thiền và yoga, mà mình thấy rằng bản thân đã học được cách điềm tĩnh hơn trong mọi tình huống, quay trở lại làm bạn với chính bản thân. Giống như tựa đề của cuốn sách mà mình vô cùng tâm đắc Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Bên cạnh đó, những thực phẩm chúng ta chọn lọc nạp vào cơ thể sẽ quyết định tâm trạng, thể chất, lối tư duy và tính cách của chúng ta. Việc ăn uống lành mạnh mỗi ngày đã giúp mình có được một vóc dáng đẹp, tâm trí khỏe mạnh, da mặt khỏe khoắn. Mình nghĩ rằng: “Chúng ta đều phải chịu đựng một trong hai thứ: sự đau đớn của kỷ luật hay sự đau đớn của hối tiếc hoặc thất vọng”. Vì vậy, mình đã chọn cách yêu thương bản thân bằng việc tự lập ra kỷ luật, đưa mình hướng đến tứ đức “Công – Dung – Ngôn - Hạnh”, đây cũng chính là những giá trị mục tiêu mà mình muốn hướng đến.

Trong quá trình tìm lại bản thân, có một câu nói mình rất yêu thích: “The World Is In My Eyes” - Khám phá thế giới là một điều rất tuyệt, nhưng tuyệt vời hơn đó là khám phá chính mình. Sau khi đã thấu hiểu những ưu điểm mà bản thân đang có, mình bắt đầu tự đi tìm công việc, xây dựng kinh nghiệm, mối quan hệ. Vì xuất phát điểm từ “con số 0”, vậy nên mình cũng khá vất vả trong hành trình xây dựng, tuy nhiên điều mà mình tự hào nhất chính là mình có sự lễ phép, tôn trọng mọi người dù là đi đến đâu. Hiện tại, bên cạnh công việc học tập, mình còn là người mẫu, diễn viên và KOL. Đồng thời, mình cũng đang hướng đến thêm lĩnh vực MC và kinh doanh online.

Đối với mình, khi được làm công việc yêu thích và cống hiến hết mình, dù làm việc từ sáng đến tối, mình vẫn cảm thấy vui vẻ và giữ vững ngọn lửa năng lượng của bản thân. Mình quan niệm, đi làm không phải vì tiền mà là để có kiến thức, kinh nghiệm, bài học và trưởng thành. Vì quy luật đồng tiền có được rồi sẽ mất, nhưng tri thức sẽ mãi ở lại. Cho nên, dù ở bất cứ đâu, hay làm việc gì mình cũng giữ cho vững cho bản thân một tư duy mở, để có thể học hỏi được ở bất cứ lĩnh vực nào. “Hãy sống vì mọi người, vì những điều tốt đẹp, ban tặng niềm vui. Đó là sự hiện diện ý nghĩa nhất, đẹp nhất, tinh khôi của một kiếp người”.

(Ảnh: NVCC)