Hành trình từ Học sinh Giỏi Quốc gia đến Phó Chủ tịch Hội Sinh viên HUS của nam sinh xứ Nghệ

SVVN - Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 2005, đến từ Nghệ An, hiện là sinh viên năm nhất ngành Hóa học (Chương trình đào tạo Cử nhân khoa học tài năng), khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với sự nỗ lực và đam mê không ngừng, Kiên đã trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, gắn kết và phát triển phong trào sinh viên mạnh mẽ.

Khởi đầu đam mê từ những bước đi đầu tiên

Ngay từ những năm tháng cấp 3, Kiên đã ấp ủ ước mơ được theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để tiếp tục niềm đam mê với Hóa học. Xuất phát từ nền tảng là một cựu học sinh chuyên Hóa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Kiên luôn nhận thấy rằng Hóa học là một lĩnh vực thú vị, gần gũi với cuộc sống và có vô vàn kiến thức để khám phá.

Với sự nhiệt tình và tinh thần ham học hỏi, Kiên đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm hiểu sâu về các kiến thức Hóa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này đã giúp anh đạt được nhiều thành tích đáng nể trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Bước vào môi trường đại học với nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là chương trình đào tạo tài năng với khối lượng kiến thức lớn, Kiên đã nhanh chóng thích nghi và hoàn thành năm học đầu tiên với GPA 3.88. Với phương pháp học tập hiệu quả, tinh thần nghiêm túc và thái độ tích cực, Kiên đã vượt qua những môn học khó nhằn và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Nam sinh luôn đặt mục tiêu cao cho bản thân và không ngừng phấn đấu để đạt được những thành tựu vượt trội. Anh chú trọng cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, nhờ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng tư duy phản biện.

Ngoài ra, Kiên còn tham gia và đạt giải cao trong các cuộc thi học thuật: Giải Nhì Học sinh Giỏi cấp Quốc gia môn Hóa học năm học 2022-2023, Giải Ba Học sinh Giỏi cấp Quốc gia môn Hóa học năm học 2021-2022. Những thành tích này không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Kiên mà còn là động lực để anh tiếp tục phấn đấu và cống hiến nhiều hơn cho lĩnh vực Hóa học.

Người cán bộ Hội đầy nhiệt huyết và trách nhiệm

Không chỉ nổi bật trong học tập, Kiên còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động ngoại khóa. Anh đã tham gia tổ chức nhiều chương trình và sự kiện lớn, góp phần tạo nên môi trường học tập và hoạt động phong phú, ý nghĩa cho sinh viên. Những chương trình như Chuỗi hoạt động Chào tân sinh viên, Cuộc thi “Lớp tôi là số 1”, Chuỗi hoạt động Nâng cao văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên,… đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo sinh viên, tạo nên không khí sôi động và gắn kết.

Kiên chủ động lắng nghe ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên, từ đó điều chỉnh và cải tiến các hoạt động để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ. Anh tích cực mang lại những giá trị thiết thực và hữu ích cho cộng đồng sinh viên, giúp các bạn có cơ hội phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Kiên luôn nỗ lực để thúc đẩy các hoạt động hướng tới sự phát triển của sinh viên. Anh quan niệm rằng: “Đối với mình, để công tác Hội và phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh, yếu tố then chốt là đội ngũ cán bộ Hội. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: 'Cán bộ là gốc của mọi công việc'. Người cán bộ cần đảm bảo sự đoàn kết trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, mình cũng chú trọng đoàn kết các lực lượng, đẩy mạnh hoạt động, tạo sân chơi năng động, bổ ích cho sinh viên, giúp họ tự tin thể hiện cá tính và phát huy vai trò của Hội Sinh viên là tiếng nói, người đại diện của sinh viên nhà trường.”

Không ngừng trau dồi, phát triển bản thân toàn diện

Dù mới là sinh viên năm nhất, Kiên đã có những dự định phát triển bản thân một cách toàn diện. Anh dự định sẽ làm gia sư để củng cố kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng truyền đạt, tổng hợp tài liệu và các kỹ năng xã hội khác. Đối với Kiên, việc không ngừng trau dồi đạo đức, thái độ, tư duy và kỹ năng là điều quan trọng nhất để thích ứng với mọi biến chuyển của xã hội và công việc.

Trong tương lai, Kiên mong muốn tiếp tục học lên cao để hiểu sâu hơn về lĩnh vực Hóa học, đồng thời góp phần vào việc nghiên cứu và phát triển những ứng dụng thực tiễn của Hóa học trong đời sống. Anh hy vọng sẽ trở thành một nhà khoa học xuất sắc, có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Hóa học và mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Nam sinh cho rằng: “Mình rất đề cao sự tự do và mình tin rằng nhiều bạn trẻ ngày nay cũng mong muốn điều đó. Để đạt được sự tự do, điều quan trọng là phải có sự tự tin, bản lĩnh, dám phá bỏ sự "ổn định" để dấn thân vào những thử thách mới. Hãy luôn cố gắng và nỗ lực hết mình trong mọi lĩnh vực mà bạn có thể, thử sức với những việc làm mà chỉ nghĩ tới đã thấy sợ hãi. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, vì vậy, hãy tận dụng điểm mạnh của bản thân và cống hiến hết mình. Bạn sẽ đạt được những kết quả xứng đáng. Chỉ khi khai phóng bản thân thì mới có được sự tự do đúng nghĩa”.

Một số thành tích tiêu biểu của Nguyễn Trung Kiên: Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

Lớp trưởng Lớp K68 Tài năng Hóa học; Thành tích học tập: GPA: 3.88/4.00;

Giải Nhì Học sinh Giỏi cấp Quốc gia năm học 2022-2023;

Giải Ba Học sinh Giỏi cấp Quốc gia năm học 2021-2022; Thành tích đoàn thể, ngoại khóa: Đại biểu Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2024;

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2022-2023;

Trưởng Ban Tổ chức Chuỗi hoạt động dành cho sinh viên khóa 137 GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi “Lớp tôi là số 1” năm 2024;

Phó Trưởng ban Tổ chức Chuỗi hoạt động Nâng cao văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên năm 2024;

Tình nguyện viên Hội nghị Các nhà khoa học trẻ toàn quốc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ V, năm 2023.

(Ảnh: NVCC)