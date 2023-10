Khỏi lo 'xẹp ví' với gói ưu đãi đến 10 triệu đồng từ thẻ MB Hi Slay-dy

Thoả lòng tín đồ đam mê mua sắm - giải trí, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cùng Tổ chức thẻ Quốc tế Mastercard đã kết hợp ra mắt bộ thẻ Hi Slay-dy cùng loạt ưu đãi cực chất! Bộ thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy cũng hân hạnh đồng hành cùng các chị đẹp trong chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” 2023 với vai trò nhà tài trợ kim cương của MB và Mastercard.

Cùng Hi Slay-dy, thỏa đam mê giải trí

Sở hữu thẻ Hi Slay-dy, chủ thẻ đã “mở khoá" ngay một đặc quyền có 1-0-2 siêu tiết kiệm khi đăng ký các gói giải trí số chất lượng cao trên các nền tảng Netflix, Spotify Premium và Youtube Premium.

Cụ thể, khách hàng sẽ được hoàn tới 50% khi thanh toán các dịch vụ giải trí số như Netflix, Spotify, YouTube Premium, tối đa 100.000 VNĐ. Chủ thẻ sẽ nhận được tối đa 01 lượt ưu đãi hoàn tiền sau mỗi kỳ sao kê. Với ưu đãi này, chủ thẻ có thể thả hồn vào thế giới của âm nhạc, phim ảnh và video chất lượng cao với chi phí tiết kiệm đáng kể.

Chiều lòng tín đồ đam mê mua sắm - thời trang - làm đẹp

Điểm nhấn khiến chiếc thẻ Hi Slay-dy này hứa hẹn trở thành chiếc thẻ được giới trẻ săn đón chính là bởi những đặc quyền siêu hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ. Bật mí là gói quà từ MB Mastercard trị giá lên tới 10 triệu đồng cho loạt ưu đãi về mua sắm, thời trang, làm đẹp và còn nhiều hơn thế nữa:

• Nhận ngay 10 gói tầm soát đa ung thư SPOT-MAS từ Gene Solutions, cùng hàng loạt ưu đãi giảm đến 40% cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác.

• Thả ga mua sắm với loạt ưu đãi từ thẻ Hi Slay-dy tại Aeon Mall, Homefarm, Highlands Coffee, Vuanem, Kitchen Koncept,...

• Ưu đãi làm đẹp, thời trang cực chất như giảm giá khi mua hàng tại TokyoLife, Menard, nhận bộ quà tặng trị giá lên tới 1.550.000 VNĐ từ Jo Malone,....

Thiết kế tối giản, thời thượng - Trải nghiệm độc đáo, bảo mật

Cũng giống như những dòng thẻ khác thuộc bộ sưu tập Hi Collection, MB Mastercard Hi Slay-dy là bộ thẻ đa năng - tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM trên cùng 1 thẻ 1 chip. Ngoài ra, bên cạnh việc có thể mua thẻ tại các chi nhánh như truyền thống, chủ thẻ có thể dễ dàng chọn được những mẫu thẻ ưng ý tại app MBBank hoặc tại gian hàng Shopee mall - MB Official Store.

Thẻ sẽ được kích hoạt chỉ trong chưa đầy 1 phút ngay sau khi chủ thẻ định danh thẻ trên App MBBank. Và tất nhiên, thủ tục định danh cũng cực kỳ dễ dàng chỉ với một vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn đi kèm thẻ.

Đi cùng với thiết kế tối giản, thời thượng, thẻ Hi Slay-dy không hiển thị tên hay số thẻ. Do đó, khi sử dụng, khách hàng sẽ không cần lo lắng về việc bị lộ thông tin thẻ, đem lại những trải nghiệm sử dụng thẻ an toàn, bảo mật.

Để tìm hiểu thêm về bộ thẻ Hi Slay-dy, tham khảo tại: https://bit.ly/dacquyen_hislaydy