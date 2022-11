Không hổ danh 'chân dài đắt show bậc nhất thập niên 1990', diện đồ kín vẫn khoe trọn 'body sexy'

SVVN - Là 'mỹ nhân của làng điện ảnh' thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Trương Ngọc Ánh như "thỏi nam châm" thu hút mọi ánh nhìn của truyền thông.

Những ngày qua, diễn viên – nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh đã có những trải nghiệm thú vị khi đảm nhận vai trò chủ tịch giám khảo Liên hoan phim Thế giới châu Á (Asian World Film Festival- AWFF) tại Los Angeles, California. Nhân dịp này, nữ diễn viên đã có dịp hội ngộ diễn viên MC Quyền Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đạo diễn Cường Ngô và nhiều đồng nghiệp đến từ Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Nữ diễn viên khoe trọn đường cong cơ thể quyến rũ, bất chấp tuổi tác. Trương Ngọc Ánh cho thấy sức hút của bản thân mỗi lần bước trên thảm đỏ. Cô có thể diện mọi kiểu dáng trang phục nhưng vẻ gợi cảm vẫn khiến Vnet ngỡ ngàng bởi thần thái “chị đại của showbiz”.

Asia world film festival được thành lập bởi nhà làm phim người Kyrgyzstan, Sadyk Sher-Niyaz vào năm 2015 được tổ chức tại Los Angeles (Mĩ) định kỳ hàng năm. Sự kiện nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh châu Á cũng như thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood.

Chia sẻ khi đảm nhận vai trò Chủ tịch giám khảo, Trương Ngọc Ánh cho biết: “Tôi rất vinh dự khi tham gia AWFF năm nay với vai trò là Chủ tịch Ban Giám khảo. Có một chút áp lực khi mình sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng nhưng tôi và các vị giám khảo khác đã cùng nhau làm việc và thảo luận rất nhiều về những bộ phim tham gia AWFF năm nay. Tất cả đều là những bộ phim xuất sắc đại diện các nước, là những đề cử tham dự Oscar cho những phim truyện hay nhất. Chúng tôi đã chọn lựa được các giải thưởng xứng đáng nhất và hài lòng với kết quả này. Đây cũng là dịp tôi và nhiều nghệ sĩ Việt gặp gỡ và giao lưu với nhiều đồng nghiệp trên thế giới để trao đổi chia sẻ thêm về điện ảnh nước nhà. Thực sự là có rất nhiều sự thú vị trong những ngày qua”.

Đây không phải lần đầu Trương Ngọc Ánh tham gia các liên hoan phim với tư cách là giám khảo. Năm 2018, cô nhận lời mời đến Đài Bắc làm giám khảo Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58. Năm 2020, cô là Chủ tịch LHP hoạt hình Panamanim tại Pháp, đồng thời ngồi ghế giám khảo. Trương Ngọc Ánh liên tục ngồi “ghế nóng” Liên hoan phim Việt Nam nhiều năm liền. Với nền tảng kinh nghiệm đó, việc "cầm cân nảy mực” tại một liên hoan phim tầm cỡ như AWFF là một cơ hội để cô khẳng định thêm vị thế của mình trong làng giải trí Việt Nam và quốc tế.

Những giải thưởng được trao năm nay tại AWFF: - The Bruce Lee Award (Giải thưởng Lý Tiểu Long): Ngô Ngạn Tổ. - Giải Nhân đạo Winn Slavin: Trương Ngọc Ánh. - Giải Snow Leopard cho Thành tựu Điện ảnh nổi bật: Park Chan Wook. - Giải Snow Leopard cho Thành tựu trọn đời: Albert S. Ruddy. - Giải Snow Leopard cho Phim xuất sắc: Last Film Show (Ấn Độ). - Nam diễn viên xuất sắc: Moshen Tanabandeh - phim World War III. - Nữ diễn viên xuất sắc: Huifang Hong - phim Ajoomma. - Giải Snow Leopard đặc biệt của BGK: phim 'World War III'. - Giải bình chọn của khán giả: phim 'Aurora's Sunrise'.

Đồng hành cùng Trương Ngọc Ánh, AWFF năm nay có được sự góp mặt của nhiều giám khảo quốc tế uy tín. Liên hoan phim Thế giới châu Á năm nay có 34 bộ phim đến từ nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Nepal, Philippines, Iran, Trung Quốc… Giải thưởng danh giá dành cho Best movie là The last film show của đạo diễn Ấn Độ Pan Nalin.