Nguyễn Lê Yến Trang - Hành trình theo đuổi Nhật Bản học từ đam mê đến thành tích học tập nổi bật

SVO - Nguyễn Lê Yến Trang (sinh năm 2007) hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Nhật Bản học, Trường ĐH Việt Nhật (ĐHQG Hà Nội) gây ấn tượng với GPA 3.94/4.0, điểm rèn luyện 97 cùng học bổng Khuyến khích học tập loại A, Học kỳ I, năm học 2025 - 2026. Sở hữu đồng thời JLPT N2 và IELTS 7.5, nữ sinh còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, giao lưu đối ngoại và nhiều chương trình cộng đồng, hướng tới trở thành “cầu nối” cho tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chinh phục GPA 3.94, sở hữu đồng thời JLPT N2 và IELTS 7.5 ngay từ năm nhất

Từ niềm yêu thích văn hóa Nhật Bản bắt đầu từ những bộ phim hoạt hình thời nhỏ, Yến Trang đã từng bước xây dựng hành trình học tập bài bản để theo đuổi lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản. Yến Trang gây chú ý với GPA 3.94/4.0, điểm rèn luyện 97 cùng học bổng Khuyến khích học tập loại A, Học kỳ I, năm học 2025 - 2026. Bên cạnh đó, nữ sinh còn sở hữu chứng chỉ JLPT N2 và IELTS 7.5, cho thấy khả năng duy trì đồng thời năng lực tiếng Nhật và tiếng Anh ngay từ năm đầu đại học.

Yến Trang hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Nhật Bản học, Trường ĐH Việt Nhật (ĐHQG Hà Nội).

Yến Trang bắt đầu học tiếng Nhật từ năm lớp 6 nhờ niềm yêu thích với các bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Đam mê ấy trở thành động lực để cô theo học lớp chuyên Nhật của Trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ và sớm định hình hướng đi trong lĩnh vực Ngôn ngữ, Văn hóa Nhật Bản. Khi lựa chọn môi trường đại học, Yến Trang quyết định theo học tại Trường ĐH Việt Nhật bởi sự ấn tượng với triết lý giáo dục khai phóng cùng mô hình đào tạo có nhiều điểm tương đồng với các trường đại học tại Nhật Bản.

Yến Trang tích cực tham gia Cuộc thi Sân khấu hoá tác phẩm văn học với tinh thần sáng tạo và đam mê nghệ thuật.

Theo Yến Trang, môi trường học tập mở tại VJU giúp sinh viên chủ động hơn trong tư duy và định hướng nghề nghiệp, đồng thời tạo nền tảng để thích nghi với môi trường học thuật quốc tế trong tương lai. “Mình cảm thấy chương trình học ở VJU có nhiều nét gần với các trường đại học Nhật Bản. Điều đó giúp mình làm quen sớm với cách học tập mở và chuẩn bị cho kế hoạch du học bậc cao học tại Nhật sau này”, Yến Trang chia sẻ.

Trưởng thành từ hành trình kết nối văn hóa và dẫn dắt tập thể

Không chỉ sở hữu thành tích học tập nổi bật với GPA 3.94 cùng học bổng Khuyến khích học tập loại A ngay từ năm thứ nhất, Yến Trang còn ghi dấu ấn bởi sự năng động trong hoạt động tập thể và giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Từ vai trò Chủ tịch CNN Japanese Club thời THPT đến lớp trưởng lớp BJS1 khóa 2025 của Trường ĐH Việt Nhật, Yến Trang cho rằng, chính những trải nghiệm thực tế đã giúp cô trưởng thành hơn về kỹ năng lãnh đạo, tư duy tổ chức và khả năng kết nối cộng đồng.

Yến Trang tham gia hoạt động tại Câu lạc bộ Văn hoá Nhật Bản.

Khi còn học tại Trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, Yến Trang từng đảm nhiệm nhiều vai trò trong các hoạt động tập thể như Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Nhật Bản, Tổng đạo diễn tiết mục đạt giải Nhất cuộc thi Sân khấu hóa tác phẩm văn học hay Trưởng ban Kỹ thuật hình ảnh của tập thể lớp đạt giải Ba cuộc thi Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ. Theo nữ sinh, việc tham gia hoạt động với vai trò dẫn dắt giúp cô rèn luyện đáng kể kỹ năng giao tiếp và quản lý đội nhóm.

“Làm leader giúp mình học được cách đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên để phân chia công việc hợp lý. Mình cũng học được cách hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu để định hướng cả nhóm và tự tin hơn khi bày tỏ quan điểm trước đám đông”, Yến Trang chia sẻ.

Yến Trang đoạt Giải khuyến khích cuộc thi “Con đường ánh sáng”.

Mỗi vai trò khác nhau cũng mang đến cho Yến Trang những góc nhìn và trải nghiệm riêng. Khi đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn trong hoạt động sân khấu hóa, cô học cách điều phối nhiều cá nhân với những thế mạnh khác nhau để cùng xây dựng một tiết mục hoàn chỉnh. Trong khi đó, thời gian làm Chủ tịch CNN Japanese Club giúp nữ sinh có cơ hội tổ chức các hoạt động giao lưu, truyền thông văn hóa Nhật Bản tới học sinh trong trường.

“Khi làm Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Nhật, mình học được cách dung hòa nét đẹp văn hóa của cả Việt Nam và Nhật Bản trong các hoạt động giao lưu. Sau mỗi chương trình, mình cảm thấy bản thân có thêm hiểu biết ở nhiều lĩnh vực, chủ động hơn và có tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn”, cô nói.

Bước vào môi trường đại học, Yến Trang tiếp tục đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp BJS1 khóa 2025. Theo nữ sinh, khác với quy mô lớp học ở THPT, lớp đại học có số lượng sinh viên lớn hơn, cùng với đó là khối lượng công việc và thông báo từ nhà trường thường xuyên thay đổi, tạo không ít áp lực trong năm đầu tiên.

Yến Trang cùng sinh viên VJU tham gia Lễ đón Thủ tướng.

Dù vậy, nữ sinh cho rằng, sự hỗ trợ từ giảng viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, phòng Công tác sinh viên, các anh chị khóa trên cùng tinh thần chủ động của tập thể lớp đã giúp cô hoàn thành tốt vai trò của mình. Theo Yến Trang, chính sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm của các thành viên đã góp phần tạo nên môi trường học tập tích cực, giảm bớt áp lực cho cán bộ lớp trong quá trình điều phối hoạt động.

Không chỉ tích cực trong học tập và công tác lớp, Yến Trang còn từng tham gia nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng như tiếp đón Phu nhân nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Yoshiko, đoàn công tác tỉnh Gunma, hay lễ đón Thủ tướng Nhật Bản. Với nữ sinh ngành Nhật Bản học, đây không chỉ là những trải nghiệm đáng nhớ mà còn giúp cô có góc nhìn thực tế hơn về giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Yến Trang tham gia Lễ đón Thủ tướng trong không khí trang trọng và đầy tự hào.

Đặc biệt, hành trình từ một học sinh tham dự sự kiện trong vai trò dự khán đến đại diện sinh viên tặng hoa trong các buổi lễ đối ngoại đã khiến cô cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

“Với mình, giao lưu văn hóa là một hành trình phát triển không ngừng, nơi mỗi cá nhân đều có thể góp phần nhỏ bé để kết nối hai dân tộc gần nhau hơn”, Yến Trang nói.

Mong muốn trở thành “cầu nối” cho tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Không chỉ duy trì thành tích học tập nổi bật tại Trường ĐH Việt Nhật, Yến Trang còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và sự kiện cộng đồng với mong muốn hoàn thiện bản thân cả về kỹ năng, trách nhiệm xã hội và tư duy hội nhập quốc tế. Với nữ sinh ngành Nhật Bản học, mỗi hoạt động không chỉ là trải nghiệm tuổi trẻ mà còn là cơ hội để trưởng thành và hiểu rõ hơn vai trò của sinh viên trong bối cảnh giao lưu văn hóa ngày càng sâu rộng.

Yến Trang tham gia Lễ đón Phu nhân Nguyên Thủ tướng Nhật Bản.

Nữ sinh cho rằng, chính sự tin tưởng của thầy cô cùng sự gắn kết với bạn bè trong quá trình tổ chức sự kiện đã tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời giúp cô ý thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân với tập thể và cộng đồng sinh viên.

Bên cạnh hoạt động phong trào, Yến Trang còn đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “Con đường ánh sáng” lần thứ IX. Qua cuộc thi, cô nhận ra lý tưởng của sinh viên không chỉ nằm ở việc tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn phải gắn với việc rèn luyện phẩm chất và bản lĩnh chính trị.

Đặc biệt, thông qua chủ đề “Tinh thần quốc tế trong sáng” mà nhóm thể hiện tại vòng Chung kết, Yến Trang càng nhận thức rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy giao lưu và tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

“Mình mong muốn có thể trở thành một ‘cầu nối’ nhỏ bé, góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt là Nhật Bản”, nữ sinh chia sẻ.

Yến Trang tham gia đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gunma.

Không dừng lại ở các hoạt động học thuật và phong trào, Yến Trang còn tham gia những chương trình cộng đồng như “Bữa cơm 0 đồng” hay hiến máu tình nguyện “Vân thanh niên chí”. Theo cô, những trải nghiệm này giúp bản thân hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người trẻ.

Qua các hoạt động thiện nguyện, nữ sinh cũng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc cống hiến đối với sự phát triển toàn diện của sinh viên, không chỉ ở năng lực mà còn ở phẩm chất và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Trong thời gian tới, Yến Trang đặt mục tiêu tiếp tục duy trì kết quả học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch du học bậc cao học tại Nhật Bản. Song song với đó, cô mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên và nhà trường nhằm rèn luyện kỹ năng, kết nối tập thể và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn.

