Hòa Minzy hòa giọng cùng 20.000 khán giả, làm mới 'Thị Mầu' cực ấn tượng tại Concert Thanh xuân

SVO - Xuất hiện ấn tượng tại 'Concert Thanh xuân', Hòa Minzy đã cùng hơn 20.000 khán giả khuấy động bầu không khí Trường đua F1 Mỹ Đình. Từ màn song ca mở màn hoành tráng mang tinh thần tự hào dân tộc cho đến phiên bản ca khúc phối mới kết hợp màn đu dây mạo hiểm, nữ ca sĩ liên tục để lại những khoảnh khắc "đốn tim" người hâm mộ.