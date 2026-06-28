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Sống trẻ

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Hòa Minzy hòa giọng cùng 20.000 khán giả, làm mới 'Thị Mầu' cực ấn tượng tại Concert Thanh xuân

Lê Vượng - Hải Ly - Lê Trung

SVO - Xuất hiện ấn tượng tại 'Concert Thanh xuân', Hòa Minzy đã cùng hơn 20.000 khán giả khuấy động bầu không khí Trường đua F1 Mỹ Đình. Từ màn song ca mở màn hoành tráng mang tinh thần tự hào dân tộc cho đến phiên bản ca khúc phối mới kết hợp màn đu dây mạo hiểm, nữ ca sĩ liên tục để lại những khoảnh khắc "đốn tim" người hâm mộ.

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Xuất hiện ngay từ những phút mở đầu của Concert Thanh xuân, Hòa Minzy chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ nhờ nhan sắc rạng rỡ và thần thái cực kỳ cuốn hút. Nữ ca sĩ cùng Lâm Phúc, vũ đoàn và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mang đến liên khúc Áo xanh gọi tương lai và Việt Nam sôi động, chính thức mở màn cho đêm nhạc nghệ thuật quy mô lớn.
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Tiết mục được dàn dựng hiện đại với sân khấu LED cỡ lớn, kết hợp pháo điện, khói lạnh và hiệu ứng ánh sáng. Khi hình ảnh quốc kỳ Việt Nam phủ kín các màn hình, toàn bộ nghệ sĩ đồng loạt thực hiện động tác chào dưới biểu tượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền tải thông điệp về tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.
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Trở lại sân khấu với bản hit Thị Mầu, Hòa Minzy mang đến một tiết mục kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc dân gian và đương đại. Bản phối mới cực "cháy" cùng sự đầu tư công phu về phần nhìn đã ngay lập tức khiến hơn 20.000 khán giả liên tục nhún nhảy và reo hò theo từng giai điệu.
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Sân khấu càng thêm bùng nổ khi nữ ca sĩ bất ngờ thực hiện màn đu dây trực tiếp trên cao. Khoảnh khắc Hòa Minzy bay lượn trên không trung khiến khán giả phải trầm trồ thán phục trước sự lăn xả hết mình. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ luôn hy vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ mang đến một phần trình diễn thực sự "đã mắt, đã tai".
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Cuối màn trình diễn thăng hoa, giọng ca gốc Bắc Ninh nhanh chóng di chuyển xuống khu vực fanzone để giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm cùng hàng vạn người hâm mộ.

Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung - Mỹ Thực | Flycam: Hiếu Duy

Lê Vượng - Hải Ly - Lê Trung
#Hòa Minzy và biểu diễn sân khấu đỉnh cao #Tinh thần tự hào dân tộc trong concert #Concert Thanh xuân

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