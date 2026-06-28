Mỹ Đình 'thất thủ' trước độ chịu chơi của Quang Hùng MasterD tại concert Thanh xuân 2026

SVO - Đoạn intro hoành tráng kéo dài 5 phút, sự kết hợp mãn nhãn giữa âm thanh, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, cùng loạt bản hit đình đám và những bước vũ đạo điêu luyện thể hiện đẳng cấp của nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay... tất cả đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ, khiến hơn 20.000 khán giả tại 'Concert Thanh xuân' đứng ngồi không yên.