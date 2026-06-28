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Sống trẻ

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Mỹ Đình 'thất thủ' trước độ chịu chơi của Quang Hùng MasterD tại concert Thanh xuân 2026

Lê Vượng - Hải Ly

SVO - Đoạn intro hoành tráng kéo dài 5 phút, sự kết hợp mãn nhãn giữa âm thanh, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, cùng loạt bản hit đình đám và những bước vũ đạo điêu luyện thể hiện đẳng cấp của nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay... tất cả đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ, khiến hơn 20.000 khán giả tại 'Concert Thanh xuân' đứng ngồi không yên.

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Xuất hiện đầy ấn tượng ở phần cuối của chương trình, Quang Hùng MasterD khiến cả khán đài "dậy sóng" với đoạn intro kéo dài gần năm phút, tạo nên cao trào cảm xúc cho hơn 20.000 khán giả có mặt tại Trường đua F1 Mỹ Đình.
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Tổng tài" Quang Hùng chiêu đãi người hâm mộ một đại tiệc âm nhạc với các ca khúc Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can và bản mashup Đừng khóc một mình, Chân thành, Thủy triều. Không khí được đẩy lên đỉnh điểm khi hơn 20.000 khán giả bên dưới đồng loạt hòa giọng trong các đoạn điệp khúc quen thuộc. Nam ca sĩ khoe trọn kỹ năng rap và những bước vũ đạo điêu luyện, khẳng định đẳng cấp của một nghệ sĩ giải trí toàn năng trên sân khấu Concert Thanh xuân.
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Hàng vạn khán giả hòa giọng cùng thần tượng.
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Xen giữa những phần trình diễn bùng nổ, nam thần tượng liên tục di chuyển, giao lưu thân thiện, truyền trọn vẹn nguồn năng lượng tích cực, tươi mới đến cộng đồng người hâm mộ.
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sự xuất hiện bùng nổ và những màn trình diễn đẳng cấp của Quang Hùng MasterD đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng tạo nên thành công vang dội cho Concert Thanh xuân. Khép lại hơn ba giờ đồng hồ thăng hoa, sự cộng hưởng hoàn hảo giữa âm nhạc, ánh sáng hoành tráng cùng nhiệt huyết của 20.000 khán giả đã biến đêm diễn do báo Tiền Phong tổ chức trở thành một lễ hội thực sự đáng nhớ của tuổi trẻ Việt Nam.

Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung - Mỹ Thực | Flycam: Hiếu Duy

Lê Vượng - Hải Ly
#Concert Thanh xuân 2026 #Chương trình nghệ thuật đỉnh cao #Quang Hùng MasterD #Màn trình diễn bùng nổ #Sự kiện âm nhạc tuổi trẻ Việt Nam

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