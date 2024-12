Làm thế nào để chúng ta ngăn Trái Đất nóng lên đến mức nguy hiểm?

SVVN - Chúng ta vừa trải qua một năm 2024 với hàng loạt thảm họa khí hậu, với kỷ lục 'năm nóng nhất từ trước đến nay'. Vì sao các nhà khoa học cho rằng giảm lượng khí thải metan là cách để nhân loại có thể ngăn Trái Đất tiếp tục nóng lên tới mức nguy hiểm?

Năm 2024 đã ghi dấu nhiều cột mốc về khí hậu không tốt chút nào đối với nhân loại: Là năm nóng nhất từ trước đến nay và cũng là năm đầu tiên ghi nhận nhiệt độ toàn cầu đạt mức tăng hơn 1,5 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Từ đó kéo theo các sông băng đang tan chảy nhanh hơn, mực nước biển dâng nhanh hơn.

Các chuyên gia khí hậu vẫn đang đặt mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C vì nếu con số này lên đến 2 độ C, tác động còn nghiêm trọng hơn nữa. Và nếu chúng ta cắt giảm mạnh lượng khí thải metan trong thập kỷ này thì có thể tránh được hiện tượng Trái Đất nóng lên gần 0,3 độ C vào những năm 2040.

Vì thế, các nhà khoa học đã hiểu ra rằng giải quyết loại khí thải metan sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thập kỷ tới. Mời các bạn xem video dưới đây để thấy sự nguy hiểm khi trái đất nóng lên, và vì sao chúng ta cần quan tâm hơn đến tình trạng khí metan tiếp tục thải ra môi trường.