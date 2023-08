Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới

Không ai nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của Lee Byung Hun. Diễn xuất của anh ấy, theo cách nói ngày nay là 'giá trị mặc định'. Điều đáng ngạc nhiên là Lee Byung Hun một lần nữa cho khán giả thấy khả năng diễn xuất vượt qua cả giới hạn của bản thân trong Concrete Utopia.

Lee Byung Hun xuất hiện lần đầu vào năm 1991 và tham gia diễn xuất trong 60 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình trong suốt 30 năm, đoạt vô số giải thưởng. Không có gì lạ khi nói kinh nghiệm diễn xuất của anh ấy bây giờ thuộc hàng 'lão làng'. Tuy nhiên, Lee Byung Hun một lần nữa lại đứng trước khán giả với khuôn mặt chưa từng thấy, khiến dư luận thật sự 'choáng' khi xem Concrete Utopia .

Lee Byung Hun cho biết, anh tin rằng, với tư cách là một diễn viên, anh có thể nắm bắt và hiểu rõ cảm xúc chung của mọi người. Nam diễn viên cho biết, anh tự tin có thể hiểu bất cứ nhân vật nào mình gặp và nhập tâm nhanh, sâu vào tình huống mà mình gặp phải. Tuy nhiên, với Kim Young Tak, cư dân của một căn hộ trong cung điện hoàng gia, Lee Byung Hun đã từng lo lắng không biết mình có chủ quan quá khi tự tin khoác lên mình nhân vật này và hòa nhập vào tác phẩm một cách hoàn hảo.

Sau khi phát hành Concret Utopia vào ngày 9/8, lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Lee Byung Hun đã không ngừng tuôn ra. Lee Byung Hun đã thể hiện ánh mắt, biểu cảm và khuôn mặt chưa từng thể hiện và tiến một bước xa hơn Lee Byun Hun trong các tác phẩm trước đây của mình.

Chứng kiến ​​khoảnh khắc Young Tak, vốn chỉ là một người bình thường, bộc lộ mặt xấu xa của mình, là một trong những khía cạnh con người mà Concrete Utopia muốn thể hiện. Và đó là một bộ phim mà bạn không thể không cảm nhận được tính hai mặt của nhân vật mà Lee Byung Hun thủ vai trong mọi thời điểm và mọi tình huống.

Có những diễn viên thay đổi hình dạng của nước khi bạn đổ vào một cái chai, và có những diễn viên có màu sắc riêng biệt, nhưng đó là nét hấp dẫn của họ. Và Lee Byung Hun là dạng diễn viên như vậy.

Lee Byung Hun đã tạo nên Young Tak một cách hoàn hảo từ bên ngoài lẫn nội tâm bên trong. Về vầng trán chữ M và kiểu tóc nhím biển, có người nói, đó là tạo hình méo mó nhất trong phim của anh. Sau khi thử nhiều cách khác nhau với đội hóa trang và đạo diễn, anh ấy quyết định vẫn giữ nguyên. Về sự thay đổi này, Lee Byung Hun nói đùa: "Tôi sợ rằng người hâm mộ sẽ bỏ đi, nhưng trên thực tế, bản thân công việc của tôi càng gần gũi với nhân vật càng tốt".

Như đạo diễn Park Chan Wook đã nói, một 'chương mới' đã mở ra cho Lee Byung Hun, người luôn đặt những nhân vật mới lên trên bản thân mình.

Sau khi đọc kịch bản, Lee Byung Hun nghĩ: “Tôi thực sự thích bộ phim hài đen này. Tôi hy vọng rằng Young Tak, cư dân của căn hộ số 902 trong cung điện hoàng gia ở Concrete Utopia, sẽ không phải là một 'người không bình thường'. Tuy nhiên, tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi bắt đầu với cảm giác của một tiểu tư sản nghèo, một kẻ thất bại trong cuộc sống và có ước mơ sở hữu một ngôi nhà, nhưng ngay cả điều đó cũng bị lừa và một tâm hồn đầy tức giận, mất mát, và sự trầm cảm bên trong".

Lee Byung Hun nói về điểm thu hút của bộ phim: “Có vẻ như không chỉ Young Tak mà tất cả các nhân vật đều xuất hiện vì một lý do nào đó, và dường như ai cũng có thiện và ác, không phân chia thành ác tuyệt đối hay tuyệt đối thiện. Xung đột là một nét hấp dẫn của bộ phim này. Concrete Utopia hài hước và vui nhộn một cách kỳ lạ, nhưng sự căng thẳng không hề thuyên giảm và ngày càng tăng lên, nhưng xen kẽ luôn là cảm xúc khiến bạn phải bật cười. Quá trình quay phim đã hoàn thành vào năm 2021, nhưng do đại dịch COVID-19 nên phim phải đợi hai năm trước khi ra rạp. Đó là quãng thời gian dài chờ đợi, nhưng đối với Lee Byung Hun, sự chờ đợi đã trở thành một điều may mắn để bộ phim được ra mắt một cách hoàn hảo".

Điều thú vị là cảnh Young Tak hát Apartment trong phim là một đoạn cắt thử nghiệm. Không giống như những buổi diễn tập bình thường, đạo diễn Uhm Tae-Hwa đã cho diễn tập trên phim trường với máy quay được bật. Tuy nhiên, trong buổi tổng duyệt, đạo diễn đã ra dấu hiệu đồng ý. Lee Byung Hun chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm điều đó rất bất thường, nhưng hiệu quả. Tôi nghĩ phương pháp của đạo diễn là một ý kiến ​​​​hay".

Có những cảnh chỉ cần diễn tập là OK, nhưng cũng có những cảnh khiến Lee Byung Hun lo lắng. Một trong số đó là cảnh ở nửa sau phim, khi nhân vật Young Tak ném Hye Won (Park Ji Hoo) xuống vách đá và sau đó nôn mửa. Phải mất một thời gian dài để hiểu đầy đủ và thể hiện nó.