Lee Dong Wook trở lại dẫn đầu 'Cửa hàng sát thủ' gây sốt toàn cõi mạng

SVVN - Sau sự nổi tiếng 'bùng nổ' của phần 1 trên khắp châu Á, bộ phim truyền hình gốc của Disney+, 'A Shop for Killers' (Cửa hàng sát thủ) đã chính thức xác nhận sản xuất phần 2. Sự trở lại của dàn diễn viên cũ và những cái tên mới khơi gợi sự tò mò, háo hức của người hâm mộ.

Ra mắt vào tháng Giêng năm ngoái, phần 1 đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình của Disney+ tại Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông trong tuần đầu ra mắt. Phim cũng xếp thứ hai tại Nhật Bản và thứ ba tại Singapore, củng cố thành công của mình trên toàn khu vực. Với xếp hạng IMDb ấn tượng là 8,6, loạt phim này đứng ngang hàng với những bộ phim ăn khách như Movingvà The Worst of Evil.

A Shop for Killers (Cửa hàng sát thủ) là một bộ phim hành động đầy cảm xúc đan xen mối quan hệ trong quá khứ giữa cô cháu gái trẻ Ji An (Kim Hye Jun thủ vai) và chú của cô là Jin Man (Lee Dong Wook), đồng thời khám phá mạng lưới thế giới ngầm MurtheHelp, một thị trường web đen dành cho sát thủ và vũ khí. Bộ phim trở nên nổi tiếng nhờ những cuộc đấu súng dữ dội, những cảnh rượt đuổi ly kỳ, những nút thắt bất ngờ trong cốt truyện và được đạo diễn theo phong cách giống như trò chơi. Bí ẩn ngày càng sâu sắc khi Ji An, sau cái chết của chú mình, bắt đầu đối mặt với thế giới nguy hiểm và ẩn giấu bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, phần 1 cũng bị nhận một số lời chỉ trích, đáng chú ý là lạm dụng cảnh hồi tưởng và các yếu tố phi thực tế khiến người xem mất tập trung. Tuy nhiên, phim đã tạo ra một không gian mới cho chính nó trong thế giới phát trực tuyến, với cốt truyện nhanh, vũ trụ độc đáo và sự kết hợp ăn ý giữa các diễn viên.

Trong phần 2, Lee Dong Wook một lần nữa dẫn đầu, đảm nhận lại vai Jeong Jin Man, cựu lính đánh thuê và chủ mưu đằng sau MurtheHelp. Kim Hye Jun trở lại với vai cháu gái Ji An. Geum Hae Na, Lee Tae Young và Kim Min cũng đảm nhận lại các vai tương ứng của họ là Min Hye (quản trị viên của MurtheHelp), Brother (chuyên gia vũ khí) và Pashin (huấn luyện viên Muay Thái).

Các nhân vật mới tham gia dàn diễn viên cũng đang thu hút sự chú ý. Hyun Ri, một nữ diễn viên người Hàn Quốc gốc Nhật, vào vai Q, đội trưởng đội lính đánh thuê đến từ chi nhánh Đông Á của tổ chức đối thủ Babylon. Q là một chiến binh lạnh lùng, có chiến thuật, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong cốt truyện của phần 2. Nam diễn viên người Nhật Bản Masaki Okada vào vai Jay, em trai và là đồng đội của Q, tạo bối cảnh cho một mối quan hệ căng thẳng giữa những anh em lính đánh thuê. Jung Yoon Ha vào vai Kusanagi, thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Babylon, một cấu trúc quyền lực mới.

A Shop for Killers phần 2 dự kiến ​​sẽ được phát hành độc quyền trên Disney+ vào năm 2026. Người hâm mộ rất mong chờ những câu chuyện mở ẩn giấu từ phần 1 và cuộc đụng độ giữa hai tổ chức lớn MurtheHelp và Babylon sẽ diễn ra như thế nào. Đặc biệt, phần 2 hứa hẹn những cảnh hành động được nâng cấp và màn trình diễn táo bạo, đặc sắc của dàn diễn viên.

Thông qua phần 2, Disney+ muốn thể hiện ý định củng cố lưu lượng nội dung gốc của Hàn Quốc và củng cố vị thế của mình trên thị trường phát trực tuyến toàn cầu. A Shop for Killers một lần nữa có vẻ như đang muốn phá vỡ ranh giới của thể loại và mang đến một chuyến phiêu lưu hấp dẫn khác.