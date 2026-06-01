LG đưa diễn viên Shin Ye Eun đến Việt Nam, khởi động chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”

LG Electronics (LG) chính thức khởi động chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” tại Việt Nam với sự xuất hiện của nữ diễn viên Hàn Quốc Shin Ye Eun tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG. Việt Nam là thị trường đầu tiên được LG lựa chọn triển khai chiến dịch trước khi mở rộng sang Indonesia và Thái Lan.

Lấy cảm hứng từ văn hóa tân gia truyền thống của Hàn Quốc, chiến dịch tái hiện không gian sống chuẩn Hàn ngay giữa trung tâm TP.HCM, mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm các giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo mới nhất của LG trong môi trường sống thực tế.

Tọa lạc tại 96 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, Another Saigon by LG được thiết kế thành không gian sống đậm phong cách Hàn Quốc với các khu vực phòng khách, phòng thay đồ, gian bếp, khu luyện tập và chăm sóc sức khỏe. Tại đây, khách tham quan không chỉ tìm hiểu sản phẩm mà còn được trải nghiệm cách công nghệ hỗ trợ cuộc sống hằng ngày.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân của Shin Ye Eun. Nữ diễn viên giới thiệu phong cách sống chữa lành với hệ sinh thái thiết bị LG như điều hòa, máy lọc không khí PuriCare AeroBooster, TV OLED, màn hình StanbyMe 2 cùng các giải pháp gia dụng thông minh.

Theo LG, chiến dịch tại Việt Nam sẽ gồm ba hành trình trải nghiệm với sự tham gia của Shin Ye Eun, nghệ sĩ Minho và đầu bếp sao Michelin Son Jong-won. Thông qua các hoạt động này, LG mong muốn giới thiệu triết lý AI Thấu cảm (Affectionate Intelligence), giúp công nghệ thích ứng với từng phong cách sống và nâng cao trải nghiệm người dùng mỗi ngày.