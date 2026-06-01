‘Ngân điệu chèo’: Hành trình thắp sáng di sản văn hóa giữa lòng đô thị

SVO - 'Ngân điệu chèo' là dự án văn hóa nghệ thuật được thực hiện bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với mong muốn lan tỏa, lưu giữ nét đẹp của nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống tới khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Với sứ mệnh bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, nhóm sinh viên thực hiện dự án "Ngân điệu chèo" đã tổ chức thành công sự kiện trước thềm Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội) và mang đến những không gian trải nghiệm văn hóa thiết thực, kéo khán giả nhí lại gần hơn với nghệ thuật dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu văn hoá tới cộng đồng.

Dự án đã tổ chức khu vực "Hội sân đình" tái hiện không gian làng quê và trao tặng những phần quà nhỏ ý nghĩa cho các em thiếu nhi khi hoàn thành các trạm trò chơi dân gian như: giải đố các câu thành ngữ, tục ngữ, trò chơi ô ăn quan, hay thử thách phân loại đỗ và gạo… Mỗi phần quà được trao đi sau khi các em hoàn thành các trạm thử thách đều chứa đựng tình cảm chân thành từ ban tổ chức, giúp gieo mầm tình yêu văn hóa mộc mạc vào tâm hồn trong sáng của các em.

Đây là hành động thiết thực của những bạn trẻ mang trong mình tình yêu và lòng tự hào dân tộc. Những trò chơi dân gian và phần quà tuy nhỏ bé nhưng là sự tiếp sức, là ngọn lửa gửi gắm niềm tin về sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam.

Khán giả nhí tham gia các trạm trò chơi tại không gian "Hội sân đình".

Dự án nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ các nghệ sĩ gạo cội, tạo điều kiện thuận lợi để đêm diễn nghệ thuật tại Rạp Đại Nam diễn ra thành công, tốt đẹp. Sự chung tay ấy không chỉ làm nên những tiết mục thăng hoa mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, nối truyền thế hệ giữa các nghệ sĩ đi trước và lớp thanh niên trong việc bảo tồn văn hóa.

Mở màn đêm diễn là sự xuất hiện của nhân vật Tèo trong series Tèo học Chèo - hành trình của một bạn trẻ lần đầu tìm hiểu nghệ thuật chèo truyền thống. Điểm nhấn của tiết mục là Tèo đã thể hiện một đoạn chèo "Đào liễu" sau khoảng thời gian ngắn học tập cùng NSƯT Ngọc Ánh. Tiết mục nhận được sự cổ vũ từ khán giả, cho thấy nghệ thuật truyền thống vẫn có sức hút đối với người trẻ và có thể được tiếp cận thông qua những hình thức trải nghiệm gần gũi.

NSƯT Ngọc Ánh chia sẻ: "Bộ môn nghệ thuật chèo truyền thống đã được các bạn sinh viên đón nhận. Đây là những kênh dự án rất quan trọng và đáng quý để sinh viên, khán giả trẻ, tiếp cận được với nghệ thuật chèo. Mong rằng, sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án từ các bạn sinh viên trên cả nước để cùng nhau lan tỏa nghệ thuật chèo truyền thống đến với thế hệ trẻ".

Chàng sinh viên Tèo cùng NSƯT Ngọc Ánh phát biểu trên sân khấu.

Sau tiết mục mở màn truyền cảm hứng, ban tổ chức đưa khán giả đến với tác phẩm tâm điểm của đêm diễn: Vở chèo thiếu nhi Nắm xôi kỳ diệu (hay Chuyện thằng Bờm). Tác phẩm của tác giả Thiên Ân, được soạn giả Mai Văn Sinh chuyển thể sang chèo và do NSƯT Lê Tuấn dàn dựng. Lấy cảm hứng từ bài ca dao nổi tiếng, vở diễn tái hiện không gian làng quê qua các nhân vật như Thằng Bờm, Gái, Phú Ông, Phú Bà… cùng những trò chơi quen thuộc với tuổi thơ.

Dàn nghệ sĩ rạng rỡ trong những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc.

Thông qua câu chuyện đổi quạt lấy nắm xôi, tác phẩm gửi gắm những thông điệp gần gũi về tình bạn, lòng tốt, sự khiêm nhường, tinh thần yêu lao động. Đặc biệt, cách tiếp cận trẻ trung, lồng ghép ngôn ngữ "trend" của giới trẻ cùng phần vũ đạo vui nhộn do biên đạo múa Phùng Khải dàn dựng đã giúp vở diễn đậm chất chèo nhưng lại có tiết tấu hiện đại, dễ tiếp cận với khán giả nhỏ tuổi.

Khoảnh khắc khán giả chăm chú theo dõi vở chèo "Nắm xôi kỳ diệu".

Sự kiện khép lại, những dư âm của “Ngân điệu chèo” còn đọng lại qua nụ cười, ánh mắt say mê của các em thiếu nhi. Hành trình gieo tình yêu di sản ấy sẽ còn tiếp nối, khi mỗi tấm lòng cùng chung tay vun đắp, thắp sáng nhiều hy vọng. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, dự án mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tới mọi miền Tổ quốc.