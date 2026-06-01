Đội tuyển trường ĐH Lạc Hồng vô địch 'Robocon Vietnam 2026', giành vé dự trận đấu quốc tế

SVO - Trải qua những đêm thi đấu 'nghẹt thở', các bạn sinh viên đội LH-FOF (trường ĐH Lạc Hồng) đã vô địch 'Robocon Vietnam 2026', giành suất tham dự cuộc thi 'ABU Robocon 2026' được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng Tám tới đây.

Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2026 (Robocon Vietnam 2026) đã trải qua đêm thi cuối cùng, với các trận tứ kết, bán kết và chung kết, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và các bạn sinh viên yêu thích công nghệ trên toàn quốc. Vượt qua 32 đội tuyển từ các trường đại học trên cả nước, 8 cái tên ghi danh trong đêm chung kết năm nay gồm: LH-FOF và LH-IDS (trường ĐH Lạc Hồng), SDU-LIGHTNING và SDU-LEGENDS (trường ĐH Sao Đỏ), SKH-AUTOMATION và SKH-AST (trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên), TĐH-ICTU (trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Thái Nguyên) và DCN-SEEE-01 (trường Điện – Điện tử, ĐH Công nghiệp Hà Nội).

Với chủ đề “Chiến binh võ thuật”, một đề thi được đánh giá khó và giàu tính chiến thuật bậc nhất những năm gần đây, các đội thi đã có những màn tranh tài nghẹt thở. Trên sân đấu, robot của các đội phải phối hợp nhịp nhàng, tính toán chính xác để thu thập “bí kíp võ công”, giành lợi thế trên bàn cờ caro và hướng tới chiến thắng tuyệt đối mang tên “Kung Fu Master”.

Những màn thi đấu nghẹt thở của các thí sinh trong đêm 'Chung kết Robocon Vietnam 2026'.

Sau những màn đối đầu đầy căng thẳng, 2 đội LH-FOF của trường ĐH Lạc Hồng và SKH-AST (trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên) xuất sắc bước vào trận chung kết. Với thành tích từng lập kỷ lục hoàn thành thử thách chỉ trong 77 giây, một con số ấn tượng tại mùa giải năm nay, LH-FOF duy trì phong độ thuyết phục để tiến thẳng tới ngôi vô địch bằng tốc độ, độ chính xác và chiến thuật ổn định. Điều thú vị là họ đã giành được 8/9 chiến thắng trong toàn bộ hành trình Robocon Vietnam 2026. Đây cũng là đội tuyển sẽ đại diện Việt Nam tham dự ABU Robocon 2026 sẽ diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng Tám tới.

Ngoài ra, các danh hiệu khác cũng lần lượt được trao là: Giải "Triển vọng" thuộc về TĐH-ICTU), giải "Ý tưởng" thuộc về SDU -LIGHTNING, giải "Thiết kế Robot ấn tượng" thuộc về SDU - LEGENDS, giải Công nghệ & Fairplay thuộc về LH - IDS...

LH-FOF (trường ĐH Lạc Hồng) vô địch 'Robocon Vietnam 2026'.

Cuộc thi năm nay phản ánh rõ xu hướng phát triển của thời đại AI và tự động hóa. Robot không chỉ cần nhanh và chính xác, mà còn phải có khả năng nhận diện hình ảnh, xử lý tình huống và ra quyết định thông minh hơn trước. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều sinh viên đưa AI vào thiết kế robot thi đấu.

