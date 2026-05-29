Lễ trưởng thành của những học trò khuyết tật

SVO - Mới đây, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP. HCM đã tổ chức Lễ Tổng kết và ra trường cho học sinh khối 12. Buổi lễ trưởng thành hân hoan lại diễn ra trong im lặng đầy cảm xúc vì khối 12 chỉ có 16 học sinh, hầu hết là học sinh khiếm thính.

Ước mơ thì không khuyết tật

Với mỗi người, trưởng thành là ngày lễ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tuổi học trò. Đó là thời điểm bước sang tuổi trưởng thành, có khả năng tự quyết định và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Đây cũng là thời điểm để các bạn học sinh thể hiện lòng biết ơn với thầy cô và gia đình, nhận thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hành trình trưởng thành của các học sinh khuyết tật trải qua nhiều thách thức và gian nan. Tuy nhiên, cũng như bao cô cậu học trò khác, niềm hân hoan, mong chờ luôn hiện rõ trong từng đôi mắt còn ngây thơ với cuộc đời.

Tập thể lớp 12KT chụp ảnh cùng lãnh đạo Trung tâm. Ảnh: Hữu Qui

Võ Ngọc Hân (học sinh lớp 12KT, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP. HCM) có mặt từ sớm cùng mẹ. Ngọc Hân chia sẻ: “Hôm nay làm lễ trưởng thành, mình cảm thấy xúc động vì phải xa trường lớp và bạn bè để bước lên một hành trình mới”.

Với Ngọc Hân, lễ trưởng thành diễn ra một lần trong đời, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong học tập và cuộc sống. “Sắp tới, mình sẽ được xét tốt nghiệp. Nguyện vọng của mình là tìm được một trường nghề, học tập và làm việc thật tốt để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình”, Hân bày tỏ.

Nguyễn Thị Yến (học sinh lớp 12KT) đại diện học sinh phát biểu cảm nghĩ.

Trong buổi lễ, Nguyễn Thị Yến (học sinh lớp 12KT) gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, dù không thể cầm được micro. “Mình tin rằng, cơ thể dù có thể khiếm khuyết nhưng ước mơ thì không bao giờ khuyết tật. Chúc các bạn 12KT luôn vững tin, hãy kiên trì theo đuổi ước mơ của bản thân. Chúng mình sẽ cùng cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc nhé”, Nguyễn Yến chia sẻ.

Người lái đò, nhạc trưởng và mẹ

Giảng dạy bộ môn Ngữ văn, cô Trần Thi Ngọc Chi (giáo viên chủ nhiệm lớp 12KT) đảm nhiệm một môn học khó đối với học sinh khiếm thính lẫn người giảng dạy, Tại buổi lễ, cô Ngọc Chi chia sẻ: “Có em mạnh mẽ bằng lời nói. Có em gửi yêu thương qua ánh mắt, nụ cười, đôi tay. Có em lặng lẽ, ít nói, nhưng vẫn cố gắng từng ngày. Các em có thể đi chậm hơn, khó khăn hơn, nhưng điều làm cô tự hào nhất là các em đã không bỏ cuộc”.

Cô Trình Thị Quý Hoà đang phiên dịch bài phát biểu của thầy Bùi Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP. HCM.

Với các học trò, cô biết rằng phía trước chắc chắn sẽ còn thử thách, nhưng vẫn tin rằng các em sẽ đủ nghị lực để bước tiếp. “Hãy luôn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng, có ước mơ và sống một cuộc đời ý nghĩa”, cô giáo xúc động chia sẻ.

Điều đặc biệt của lớp 12KT là luôn có 2 giáo viên cùng đứng lớp. Cùng một thông tin, nhưng lớp học bao giờ cũng một nửa sôi động bởi các học trò chậm phát triển, một nửa sôi động bằng đôi bàn tay. Cô Trình Thị Quý Hoà (trợ giảng) đã có hơn 15 năm công tác tại Trung tâm. Cô chia sẻ: “Trong hành trình 12 năm của mỗi học trò, tôi dường như đồng hành hơn cả 12 năm. Tôi đã sống, đã nói cùng các em bằng đôi tay và trái tim”.

Cô Trình Thị Quý Hoà tập dợt đội nghi lễ chào cờ trước buổi lễ. Ảnh: Hữu Qui

“Dòng sông tri thức mà chúng tôi có mặt, có lúc gợn sóng, cũng có lúc lặng thinh. Tôi cũng luôn dặn dò học trò như thế. Cuộc sống đầy niềm vui và nỗi buồn, lúc thắng lợi cũng có lúc thất bại. Tôi vẫn luôn vững tin và đã vượt qua được thử thách cùng các em”, cô Hoà chậm rãi chia sẻ.