Lì xì online – xu hướng hay cảm xúc bị đánh mất?

SVVN - Tết đến xuân về, người người háo hức chờ đón những phong bao lì xì đỏ thắm – món quà nhỏ nhưng chứa chan bao yêu thương, may mắn. Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại, hình thức lì xì online đang dần lên ngôi, thay thế cho những chiếc phong bao truyền thống. Liệu đây là sự đổi mới phù hợp với thời đại hay khoảnh khắc ấm áp của Tết đang dần bị đánh mất?

Khi “ting ting” thay tiếng giấy xào xạc

Ngày trước, mỗi dịp Tết đến, hình ảnh những chiếc phong bao đỏ rực in họa tiết rồng phượng hay câu chúc may mắn là điều không thể thiếu. Nhưng giờ đây, chỉ cần vài thao tác chạm trên màn hình điện thoại, những “bao lì xì số” đã được gửi đi kèm những lời chúc sinh động. Ví điện tử, ngân hàng số hay các ứng dụng nhắn tin đều nhanh chóng cập nhật tính năng lì xì online, làm cho việc trao gửi may mắn trở nên thuận tiện và thú vị hơn bao giờ hết.

Nguyễn Mai Thanh Trúc (quê Bình Dương, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM) chia sẻ: “Trong mùa dịch COVID - 19, mình đã từng sử dụng ứng dụng momo để lì xì online. Mình thấy ứng dụng tiện lợi và có nhiều hình thức cho mình lựa chọn (như gửi lì xì dạng xin quẻ, đố vui,...)”.

Không chỉ là cách trao gửi may mắn, lì xì online còn là “mảnh đất” cho sự sáng tạo bùng nổ. Từ việc thiết kế phong bao điện tử với hình ảnh dễ thương, đến những câu chúc Tết độc đáo, hay các thử thách “giải đố mở lì xì” cũng khiến người nhận không khỏi tò mò.

Tiện lợi hay đánh mất cảm xúc?

Không thể phủ nhận, lì xì online đã thổi một làn gió mới vào phong tục truyền thống. Thế nhưng, giữa sự tiện lợi và hiện đại ấy, có những giá trị dường như đang mờ dần theo thời gian. Tết xưa là khi lũ trẻ háo hức đợi từng chiếc phong bao đỏ thắm từ tay ông bà, cha mẹ. Là khoảnh khắc bàn tay run run của cụ già nhẹ nhàng trao lì xì, ánh mắt chứa đựng biết bao yêu thương và hy vọng. Những cảm xúc ấy - ấm áp, gần gũi – liệu một cú chạm màn hình có thể thay thế được không?

Nguyễn Thị Trang (quê Vĩnh Phúc, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) bộc bạch: “Mình thích lì xì trực tiếp hơn. Vì nó xuất phát từ những giá trị văn hóa truyền thống, mong muốn được kết nối và trao gửi tình cảm một cách chân thành, được gặp mặt trực tiếp và nhận những lời chúc trực tiếp.”

Đó không chỉ chỉ là cảm xúc của riêng Trang, nhiều bạn trẻ cũng cho rằng, lì xì online đôi khi thiếu đi sự gắn kết. Những ánh mắt trìu mến, cái nắm tay trao phong bao, hay nụ cười hạnh phúc khi nhận lời chúc đầu năm là điều mà những cú “ting ting” khó có thể mang lại.

Sáng tạo để giữ lửa truyền thống

Dẫu vậy, trong thời đại công nghệ bùng nổ, khi mọi thứ trở nên nhanh – gọn – lẹ, giữ gìn nét đẹp truyền thống không đồng nghĩa với việc khước từ đổi mới. Không ít bạn trẻ đã tìm ra cách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Thay vì chỉ gửi tiền online, nhiều người tự thiết kế bao lì xì điện tử mang dấu ấn cá nhân hoặc kèm theo những lời chúc ý nghĩa, thậm chí hẹn ngày gặp mặt để trao tận tay những phong bao “xịn sò”.

“Mình nghĩ, chúng ta có thể lì xì online cho những người thân thiết ở xa hoặc chúng ta không thể sắp xếp gặp họ, còn với gia đình hay những người bạn có thể gặp chúng ta vẫn nên gửi trực tiếp lời chúc với những phong bao lì xì” - Trần Thùy Giang (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Kinh tế TPHCM) bày tỏ.

Các nền tảng công nghệ cũng không bỏ lỡ cơ hội này khi liên tục cập nhật tính năng lì xì với giao diện bắt mắt, kết hợp với các chương trình trúng thưởng, trò chơi may mắn để thu hút giới trẻ. Lì xì online không chỉ là câu chuyện của những con số, mà là cách để sáng tạo hơn trong việc gửi trao yêu thương.

Tết 4.0 – vừa mới lạ, vừa thân thương

Lì xì online là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vận động và phát triển của văn hóa truyền thống. Đó là khi thế hệ trẻ không ngừng sáng tạo để biến một phong tục quen thuộc trở nên thú vị và phù hợp hơn với thời đại.

Giữa những tiếng “ting ting” vui tai và sắc đỏ của bao lì xì truyền thống, mỗi người đều có cách riêng để đón Tết. Sự hòa quyện giữa hiện đại và truyền thống ấy khiến Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp để nhớ về cội nguồn, mà còn là thời điểm để những điều mới mẻ được bắt đầu.

Tết này, bạn chọn gửi trao yêu thương theo cách nào?