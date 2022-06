Lộ ảnh đời thường của 'mỹ nhân' Việt hiếm hoi hiện giữ vương miện hai danh hiệu Hoa hậu

SVVN - Tính đến hiện tại, Ngọc Châu đã làm điều mà hiếm 'mỹ nhân' Việt nào có thể làm được, đó là giữ vương miện của hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu cũng trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng “nàng Hậu” không ngừng nỗ lực để đạt đến vị trí đáng mơ ước này.

Trong suốt cuộc thi, Ngọc Châu được đánh giá cao về lối trình diễn, ứng xử, cũng như được khen ngợi với những câu trả lời thông minh và bình tĩnh để vượt qua 40 thí sinh giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Hoa hậu Ngọc Châu có tuổi thơ khó khăn. Bố mất vì ung thư từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Ngọc Châu từng cho biết hoàn cảnh cơ cực là một trong những động lực giúp cô luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân. Suốt những năm học ĐH, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, Ngọc Châu sống trong căn phòng trọ khá chật hẹp cùng với bạn bè. Mẹ cô tần tảo làm việc để nuôi con, thậm chí, mẹ Ngọc Châu chưa từng lên Sài Gòn thăm con gái trong 4 năm ĐH vì sợ tốn kém.

Tân Hoa hậu đã từng chia sẻ rằng, cuộc sống của cô gặp khá nhiều khó khăn, nhưng với tính cách độc lập của bản thân nên không muốn chia sẻ với ai.

Thậm chí, có lúc Ngọc Châu từng nghĩ nếu mình không thi Vietnam's Next Top Model 2016 và đạt vị trí quán quân chắc hẳn cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều. Và cô hiểu rằng, con đường này là do bản thân chọn nên phải cố gắng cho tới cùng. Cô gái đến từ Tây Ninh này hội tụ yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn, ngoại ngữ. Nhờ vậy, Ngọc Châu làm được điều mà hiếm 'mỹ nhân Việt' nào có thể làm được, đó là giữ vương miện của hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Cô cũng đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á tại Miss Supranational 2019.

Không chỉ tìm hiểu về gia cảnh và cuộc sống thường nhật, mọi người "soi" cả phong cách thời trang của Ngọc Châu. "Nàng Hậu" chuộng phong cách gợi cảm và phóng khoáng trong cách ăn mặc và phối đồ.

Cùng với các Hoa hậu H'Hen Niê, Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh hay Thùy Tiên. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 biết cách hướng bản thân đến hình ảnh quyến rũ, thường diện những kiểu váy xẻ táo bạo, nhưng vẫn thể hiện được cá tính thời trang mạnh mẽ.

Ngoài những bộ bikini táo bạo khoe trọn ba vòng "hút mắt", Ngọc Châu cũng 'chặt chém' không kém khi diện các thiết kế khoe chân dài miên man.

Sở hữu đường cong nóng bỏng, những bộ đồ hở bạo luôn là thế mạnh của tân Hoa hậu. Với làn da bánh mật, vòng một đầy đặn và vòng eo săn chắc, cô luôn thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong các 'shoot' ảnh đồ tắm.

Theo đuổi phong cách quyến rũ, Ngọc Châu khiến người đối diện ngẩn ngơ khi chăm diện những chiếc đầm cắt xẻ tinh tế để lộ body quyến rũ và toát lên nét gợi cảm bí ẩn của "nàng Hậu".

Gợi cảm và sang trọng là hai từ khóa được Ngọc Châu tận dụng triệt để trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Cô còn chọn lối trang điểm sắc sảo, tôn hết mọi 'góc cạnh' của gương mặt.

Có thể thấy, tân Hoa hậu "cân" hầu hết các phong cách thời trang, từ áo dài truyền thống đến váy dạ hội sang trọng. Nhưng thần thái đầy quyến rũ, mạnh mẽ và tự tin của Ngọc Châu chính là điểm nhấn.

Đây cũng chính là điều mà Miss Universe hướng đến khi tìm kiếm người đăng quang. Do đó, các fan hâm mộ rất kỳ vọng vào lần "đem chuông đi đánh xứ người" vào cuối năm nay của Ngọc Châu.