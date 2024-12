Điểm tin K-biz ngày 19/12: Dàn 'line' của SBS Drama Awards 2024 toàn 'sao', Kim Nam Gil dẫn đầu tháng Mười Hai

SVVN - Các tin tức showbiz Hàn 'nóng' nhất ngày hôm nay (19/12).

Giải thưởng phim truyền hình SBS năm 2024 công bố danh sách nghệ sĩ trao giải toàn 'sao'

Ngày 19/12, SBS đã thông báo rằng các diễn viên sẽ dẫn dắt các bộ phim truyền hình của SBS vào năm 2025 sẽ lên sân khấu với tư cách là người trao giải tại lễ trao giải thường niên sắp tới.

Kim Do Hoon và Kim Yoon Hye, các ngôi sao của bộ phim truyền hình đầu tiên của SBS năm 2025, Love Scout, cùng với Park Hyung Sik và Heo Joon Ho, những người đã tạo nên tiếng vang khi tham gia Treasure Island (dịch theo nghĩa đen), sẽ đảm nhiệm vai trò là người trao giải.

Trước đó, đã có xác nhận rằng Bona của WJSN, Kim Hye Yoon và Shin Dong Yup sẽ tham gia Giải thưởng phim truyền hình SBS 2024. Bona sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình lịch sử giả tưởng Gwigoong (tên tiếng Latinh), sẽ phát sóng vào nửa đầu năm 2025 và các bạn diễn của cô là Yook Sungjae và Kim Ji Hoon của BTOB sẽ trao giải tại lễ trao giải. Bạn diễn của Kim Hye Yoon là Lomon từ bộ phim sắp tới Human Starting from Today (tên tạm thời) cũng sẽ có mặt tại buổi lễ.

Namgoong Min và Jeon Yeo Been, hai ngôi sao của bộ phim tình cảm Our Film (tên tạm thời), cùng với Jang Dong Yoon và Kim Bo Ra, hai ngôi sao của La Mante (tên tạm thời), cũng sẽ là người trao giải. Im Se Mi và Kim Yo Han, hai ngôi sao của TRY: We Become Miracles (tên tạm thời), bộ phim thể thao đầu tiên của Hàn Quốc về bóng bầu dục, cũng sẽ tham gia với tư cách là người trao giải.

Cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích Dispatch vì đưa tin về Mino của WINNER

Gần đây, Dispatch đã vạch trần Mino (WINNER), hiện đang làm nhân viên dịch vụ xã hội, vì nghi ngờ trốn tránh nhiệm vụ sau khi chuyển địa điểm làm việc từ Tập đoàn quản lý cơ sở Mapo sang Cơ sở tiện ích dành cho cư dân Mapo vào tháng Ba.

Với điều này, Cục Quản lý Nhân lực Quân đội đã ngay lập tức bắt đầu điều tra về các cáo buộc. Nếu các báo cáo được công bố là đúng sự thật, anh ta có thể bị trừng phạt theo Đạo luật Công nhân Dịch vụ Xã hội. Tuy nhiên, gần đây nhất, quân nhân đã báo cáo với các phương tiện truyền thông về sự thật được cho là đằng sau các cáo buộc. Mino, người được phân loại là Cấp độ 4 trong quá trình kiểm tra sức khỏe, được biết là đang được điều trị chứng rối loạn hoảng sợ và rối loạn lưỡng cực. Người quản lý A tiết lộ rằng, mặc dù anh ta không đủ điều kiện để phục vụ và có thể được xuất ngũ, anh ta đã từ chối và tiếp tục phục vụ. Ngay sau đó, đồng loạt cư dân mạng chỉ trích Dispatch vì cảm thấy phóng viên nên kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

'Chàng trai nghìn tỷ' Jung Kyung Ho trở thành luật sư lao động

Một bộ phim truyền hình mới có sự tham gia của Jung Kyung Ho, Seol In Ah và Cha Hak Yeon đã xác nhận kế hoạch phát sóng. Labor Attorney Noh Moo Jin (tên theo nghĩa đen) là một dự án mới của biên kịch Kim Bo Tong của loạt phim ăn khách D.P. và được chỉ đạo bởi đạo diễn Yim Soon Rye của Little Forest và The Point Men. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một luật sư lao động cũng như những xung đột và mối quan hệ diễn ra trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Jung Kyung Ho vào vai Noh Moo Jin, một luật sư lao động có thể nhìn thấy ma. Vật lộn để kiếm sống và trả tiền thuê văn phòng, anh lang thang quanh các công trường lao động. Tuy nhiên, sau một trải nghiệm cận kề cái chết, anh miễn cưỡng bắt đầu giải quyết các vấn đề lao động do ma mang đến, dẫn đến sự phát triển bản thân của anh. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 5/2025.

Chae Soo Bin 'out' khỏi Top 5 bảng xếp hạng thương hiệu diễn viên phim truyền hình tháng Mười Hai

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về phạm vi phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 50 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ ngày 11/11 đến ngày 11/12. Kim Nam Gil, người hiện đang đóng vai chính trong The Fiery Priest 2, đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.121.696. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nam diễn viên này bao gồm "The Fiery Priest", "ăn mặc như phụ nữ" và "nhân vật của cả cuộc đời", trong khi các thuật ngữ liên quan xếp hạng cao nhất của anh bao gồm "biến đổi", "chân thành" và "xinh đẹp". Phân tích tích cực-tiêu cực của Kim Nam Gil cũng cho thấy số điểm là 91,02% phản ứng tích cực. Ngôi sao When the Phone Rings, Yoo Yeon Seok đứng thứ hai, tiếp đến là các ngôi sao của The Trunk đã càn quét hai vị trí tiếp theo trong danh sách: Gong Yoo xếp thứ ba, trong khi Seo Hyun Jin đứng thứ tư. 'Ngôi sao' của The Tale of Lady Ok Lim Ji Yeon đã hoàn thành Top 5, và Chae Soo Bin bất ngờ ở vị trí thứ sáu.

LE SSERAFIM cán mốc MV thứ tám vượt qua 100 triệu lượt xem

Vào khoảng 6h50 sáng ngày 19/12, theo giờ Hàn Quốc, video âm nhạc CRAZY đã vượt qua 100 triệu lượt xem trên YouTube. Bài hát ban đầu được phát hành vào ngày 30/8 lúc 1h chiều theo giờ Hàn Quốc, nghĩa là mất khoảng ba tháng, 18h và 18h để đạt được cột mốc này. CRAZY là video ca nhạc thứ tám của LE SSERAFIM đạt được thành tích này sau FEARLESS, ANTIFRAGILE, UNFORGIVEN, Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife, Smart, Perfect Night, và EASY.

Người phụ nữ tống tiền cố diễn viên Lee Sun Gyun 300 triệu Won bị kết án 3,5 năm tù

Vào ngày 19/12, theo giờ Hàn Quốc, Tòa án quận Incheon đã tuyên án 'A' (30 tuổi), quản lý một cơ sở giải trí dành cho người lớn, mức án 3 năm 6 tháng tù. Đồng phạm của cô ta, cựu diễn viên 'B' (29 tuổi), cũng bị tuyên án 4 năm 2 tháng tù.

Trước đó, vào tháng 9/2023, 'A', người quen với cố diễn viên Lee Sun Gyun, đã tống tiền 300 triệu Won từ nam diễn viên quá cố sau khi tuyên bố rằng, cô đang bị đe dọa bởi một tin tặc có quyền truy cập vào nội dung trong điện thoại của cô. Sau đó, người ta tiết lộ rằng, 'B' đã hack vào điện thoại của 'A bằng thẻ SIM bất hợp pháp và đã thuyết phục 'A' tống tiền Lee Sun Gyun. 'B' đã ép buộc 'A' bằng cách đe dọa sẽ giao cô cho cảnh sát vì tội sử dụng ma túy bất hợp pháp, sau đó cũng đe dọa Lee Sun Gyun bằng các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Lee và 'A'.

Who Is She! ra mắt với một khởi đầu hứa hẹn

Vào ngày 18/12, bộ phim truyền hình mới Who Is She! của đài KBS2 đã phát sóng tập đầu tiên và tập thứ hai. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên đã đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 3,9%, cao hơn so với tập đầu tiên của bộ phim tiền nhiệm Face Me. Tuy nhiên, tỷ suất người xem đã giảm nhẹ xuống còn 3,4% cho tập thứ hai. Là bản làm lại của bộ phim nổi tiếng Miss Granny, đã tạo ra nhiều bản làm lại ở các quốc gia khác, Who Is She! là một bộ phim tình cảm âm nhạc về Oh Mal Soon (Kim Hae Sook), một người phụ nữ ngoài 70 tuổi đột nhiên biến thành Oh Doo Ri (Jung Ji So) 20 tuổi và có cơ hội thứ hai để sống với ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Who Is She! phát sóng vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần lúc 9h50 tối theo giờ Hàn Quốc.

Yoo Yeon Seok chăm sóc Chae Soo Bin hồi phục sau tai nạn trong When The Phone Rings

Trước tập phim sắp tới, những bức ảnh tĩnh mới phát hành cho thấy Sa Eon ở bên cạnh Hee Joo khi cô hồi phục sau chấn thương, thu hút sự chú ý đáng kể. Biểu cảm mệt mỏi, mất ngủ của anh làm nổi bật mối quan tâm sâu sắc của anh dành cho Hee Joo, truyền tải mạnh mẽ những cảm xúc chân thành của anh và khiến người xem vô cùng xúc động.

Trong khi đó, Hee Joo cảm thấy bối rối khi Sa Eon mang đồ đạc của mình đến bệnh viện, dường như đã chuẩn bị ở bên cô. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng anh có thể đã phát hiện ra danh tính bí mật của cô là kẻ tống tiền. Trong khi Hee Joo cảm thấy ngượng ngùng về sự chú ý đột ngột của anh ta, Sa Eon quan sát cô với một bên lông mày nhướn lên và một biểu cảm hiểu biết, làm dấy lên sự mong đợi về động thái tiếp theo của anh ta.

Hwang Jung Eum thừa nhận đã phải dùng thuốc ngủ sau khi chồng ngoại tình

Nữ diễn viên Hwang Jung Eum gần đây đã chia sẻ về những khó khăn tâm lý của cô sau cuộc ly hôn đầy sóng gió. Hwang đã xuất hiện trên chương trình tạp kỹ nổi tiếng Because I’m Solo và đến một trung tâm tư vấn tâm lý để điều trị chứng mất ngủ. Cô ấy nói với bác sĩ rằng, gần đây thường gặp khó khăn trong việc ngủ ngon, ảnh hưởng đến lối sống của cô ấy.

Hóa ra, hoàn cảnh đã ảnh hưởng đến Hwang đến mức cô phải tìm đến thuốc ngủ lần đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài 20 năm của mình vào khoảng tháng 11/2023, cùng thời điểm cô đang trải qua cuộc ly hôn đầy rắc rối. May mắn thay, thuốc đã giúp cô ấy một chút trong giai đoạn khó khăn đó. Nhưng Hwang chia sẻ rằng, cô ấy đã khỏe hơn nhiều theo thời gian và hiện tại, cô ấy có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ và có một đêm ngon giấc.