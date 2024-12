Mr. B hóa nam sinh thanh xuân vườn trường, gửi món quà chữa lành cho mùa Giáng sinh

SVVN - 'Thì em ơi cứ khóc' là dự án được Mr. B ấp ủ hơn 1 năm, với sự chắp bút của nhạc sĩ Tuno. Không đi theo hình tượng 'boy phố cool ngầu' như các dự án trước đó, Mr. B hóa nam sinh thanh xuân vườn trường trong MV mới.

MV là câu chuyện của nhân vật nữ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường và khi đã trưởng thành. Dù ở thời điểm nào nhân vật cũng có những mệt mỏi, buồn phiền riêng. Bằng một sức mạnh nào đó một con người ở hai thời điểm được gặp gỡ và giải tỏa cho nhau rằng “thì em ơi cứ khóc”. Mr. B là nhân vật nam chứng kiến hành trình lớn lên cũng như cuộc hội ngộ chữa lành của nhân vật nữ.

Nói về lý do chọn chủ đề này, Mr. B cho hay: “Bản thân mình là cánh mày râu, mình luôn muốn và cố gắng để che chở cho phái nữ, trước hết là những người thân yêu của mình. Đó là lý do mình muốn làm một có khúc mà phái nữ nghe xong có thể cảm thấy nhẹ lòng, giống như vừa được an ủi. Mình hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp mọi người lúc nào cũng cảm thấy ấm áp”.

Ngoài ra, trong MV còn có màn chơi nhạc cụ là guitar điện của Mr. B. Dù đã giỏi về guitar từ trước nhưng anh đã luyện tập chăm chỉ để có thể thể hiện nhuần nhuyễn đoạn nhạc cao trào này.

Anh cho biết: “Mr. B luôn muốn mình hoàn thiện hơn mỗi ngày, đặc biệt không làm người hâm mộ thất vọng. Mình học thêm về nhạc cụ song song với việc rèn luyện giọng hát. Trong tương lai, mong rằng có thể cho khán giả thấy phiên bản một Mr. B hoàn hảo nhất trình diễn trước mọi người”.

Mr. B tên thật là Nguyễn Hoàng Bách, được mọi người biết đến sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2019, vào team Tuấn Hưng. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc với ông ngoại là nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, "cha đẻ" của ca khúc Đi học.

Sau cuộc thi, anh hoạt động nghệ thuật sôi nổi như tham gia gameshow, thử sức với vai trò người mẫu nhờ chiều cao 1m84. Với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, anh được yêu mến hơn khi cover nhạc phim Hàn Quốc như: Bản tình ca mùa Đông, Nấc thang lên thiên đường, Như mùa tuyết đầu tiên…