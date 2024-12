Điểm tin K-biz ngày 20/12: Chae Soo Bin lần đầu ghen vì Yoo Yeon Seok, Song Joong Ki lần đầu chia sẻ về gia đình vợ

SVVN - Các tin tức showbiz Hàn 'nóng' nhất ngày hôm nay (20/12).

Chae Soo Bin ghen vì Yoo Yeon Seok tán tỉnh 'người lạ' trong When The Phone Rings

Trong tập tiếp theo của bộ phim, Sa Eon (Yoo Yeon Seok) một lần nữa nói chuyện với "406" qua điện thoại trong khi giả vờ không biết cô là ai. Không giống như trước đây, giờ đây Sa Eon trông thoải mái và thậm chí còn mỉm cười nhẹ khi nói chuyện với người mà anh ta biết là vợ mình. Sau khi cảm ơn "406" vì đã cho anh ta biết vị trí của Hee Joo (Chae Soo Bin), Sa Eon khiến Hee Joo bất ngờ với sự thay đổi thái độ của mình khi tương tác với người gọi điện đe dọa. Không chắc Sa Eon có phát hiện ra danh tính của mình không, Hee Joo trở nên ghen tuông dữ dội khi chồng cô bất ngờ tán tỉnh "406". Sau đó, Sa Eon đề nghị "406" hợp tác để bắt kẻ bắt cóc thực sự.

G-Dragon và Han So Hee phủ nhận tin đồn hẹn hò

Vào ngày 19/12, một cá nhân đăng trực tuyến suy đoán rằng G-Dragon và Han So Hee có thể đang hẹn hò. Những tuyên bố này dựa trên những bức ảnh mà G-Dragon và Han So Hee đăng trên tài khoản mạng xã hội của họ, có vẻ như được chụp ở cùng một địa điểm. Sau khi thông tin được lan truyền trên mạng, vào hôm nay (20/12), cả hai công ty quản lý đều phủ nhận tin đồn hẹn hò.

Song Joong Ki lần đầu tiết lộ về hoàn cảnh gia đình vợ

Song Joong Ki bất ngờ chia sẻ thẳng thắn về hoàn cảnh gia đình của vợ mình trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Bogota: City of the Lost của mình tại Gangnam, Seoul, Song đã tiết lộ: "Mẹ vợ tôi là người Colombia. Nhiều thành viên trong gia đình vợ tôi sống ở đó". Nhờ mối liên hệ này, nam diễn viên cho biết anh nhận thức được những nỗ lực thực hiện trong quá khứ để thoát khỏi hình ảnh tội phạm tràn lan của đất nước này. Song nhớ lại những kỷ niệm đẹp của mình về Colombia: "Colombia nơi tôi sống tràn ngập sự phấn khích, đam mê và đồ ăn thật là ngon". Cuộc phỏng vấn này đánh dấu lần đầu tiên Song nói về gia đình vợ kể từ khi anh kết hôn với nữ diễn viên người Anh, Katy Louise Saunders vào năm 2023. Kể từ đó, cặp đôi đã chào đón một cậu con trai và một cô con gái. Trong khi đó, Bogota: City of the Lost kể về câu chuyện của những người nhập cư bắt đầu cuộc sống liều lĩnh để sinh tồn ở Bogota. Bộ phim dự kiến ​​ra mắt vào ngày 31/12.

Giải thưởng FUNdex 2024 công bố những người chiến thắng

Giải thưởng FUNdex 2024 chính thức công bố các chương trình truyền hình và OTT hàng đầu năm nay, cũng như những nghệ sĩ biểu diễn nổi bật, tất cả đều được chọn dựa trên phân tích dữ liệu toàn diện. Không giống như các lễ trao giải truyền thống, lễ trao giải thường niên này chỉ dựa trên dữ liệu, xem xét các yếu tố như tính thời sự, phản hồi tìm kiếm và chỉ số FUNdex, đo lường cường độ thưởng thức.

Queen of Tears đã giành giải Phim truyền hình hay nhất và ngôi sao của bộ phim là Kim Ji Won đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình. A Killer Paradox được vinh danh là Phim truyền hình gốc OTT hay nhất, trong khi I am Solo đã giành danh hiệu Phim truyền hình ổn định hay nhất trong năm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, chương trình thi nấu ăn ăn khách Culinary Class Wars đã giành giải Phim truyền hình gốc OTT hay nhất. Ở hạng mục diễn xuất, Byeon Woo Seok đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình cho vai diễn trong Lovely Runner. Ngoài ra, Lee Min Ho và Jang Da Ah đã được vinh danh là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục "Phim truyền hình gốc OTT" cho vai diễn của họ trong Pachinko 2 và Pyramid Game.

FNC Entertainment sẽ ra mắt nhóm nhạc nam mới đầu tiên sau 10 năm

AxMxP sẽ là nhóm nhạc nam đầu tiên của FNC Entertainment sau khoảng 10 năm kể từ khi N.Flying ra mắt. Trước khi chính thức ra mắt, AxMxP đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi biểu diễn mở màn cho chuyến lưu diễn châu Á 2024 FTISLAND LIVE HEY DAY tại Đài Bắc vào tháng 2/2024. Ngoài ra, nhóm sẽ biểu diễn tại buổi hòa nhạc LOVE FNC COUNTDOWN 2024 vào ngày 31/12 tại Daeyang Hall, Đại học Sejong ở Seoul, tạo nên sự mong đợi cho lần debut của họ.

Vụ bê bối mại dâm của Choi Minhwan (FT ISLAND) đã có công bố mới

Theo kết quả điều tra của cảnh sát ngày 20/12, Choi Minhwan đã được xóa tội do không đủ bằng chứng. Vào tháng 7/2022, Choi bị cáo buộc liên lạc với A, một nhân viên tại một cơ sở giải trí dành cho người lớn ở Seoul, và trả tiền để quan hệ mại dâm với một người phụ nữ không rõ danh tính. Trong lời khai của mình, anh ta tuyên bố: "Tôi đã liên lạc với anh A và thường đến các cơ sở dành cho người lớn, nhưng chưa bao giờ tham gia vào hoạt động mại dâm". Ông A cũng nói thêm, "Đó là cuộc trò chuyện về việc đến một cơ sở giải trí dành cho người lớn chứ không phải là cơ sở mại dâm". Với điều này, cảnh sát kết luận rằng cáo buộc mại dâm không thể được thừa nhận chỉ từ các bản ghi âm của Choi và A, vì không có bằng chứng nào khác bác bỏ các tuyên bố.

Vợ cũ của Choi, Yulhee, người đã vạch trần vụ việc gây tranh cãi, đã từ chối bị điều tra và không nộp tệp ghi âm gốc. Cảnh sát cũng đã quyết định không truy tố Choi về cáo buộc tấn công tình dục đối với Yulhee do không đủ bằng chứng. Trong khi đó, Choi đã đăng một tin nhắn cho người hâm mộ trên Weverse để nhấn mạnh rằng anh không liên quan đến mại dâm.

Visa E-6 của Hanni (NewJeans) sắp hết hạn

Mặc dù đây thường không phải là vấn đề, nhưng việc gia hạn visa E-6 sẽ trở nên khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của một công ty môi giới. Là công dân mang hai quốc tịch Úc - Việt, Hanni cần có visa "Văn hóa và Giải trí E-6" để được phép hợp pháp kiếm lợi nhuận từ các hoạt động thần tượng của mình.

ADOR đã nói với Xportnews rằng họ đang chuẩn bị các tài liệu để hỗ trợ Hanni gia hạn visa. Tuy nhiên, do toàn bộ NewJeans tuyên bố trung thành với Min Hee Jin và thoát khỏi ADOR, visa của Hanni đang gặp nguy hiểm. Nếu hợp đồng giữa nghệ sĩ có visa E-6 và công ty bị chấm dứt, visa E-6 sẽ trở nên vô hiệu. Dự kiến ​​nếu hợp đồng của Hanni với ADOR chính thức chấm dứt, thị thực của cô sẽ ngay lập tức trở nên vô hiệu và cô sẽ buộc phải nộp đơn xin thay đổi tình trạng thị thực, có thể là thị thực E-6 mới thông qua một cơ quan mới hoặc thị thực tìm kiếm việc làm D-10, hoặc buộc phải rời khỏi đất nước trong vòng 15 ngày. Thị thực E-6 thường có thời hạn một năm và có thể gia hạn vô thời hạn.