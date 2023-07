'Màng bọc thực phẩm ăn được làm từ Chitosan và lá ổi' giành giải Nhất 'Bach khoa Innovation 2023'

SVVN - Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) vừa tổ chức vòng Chung kết cuộc thi “Bach khoa Innovation" lần VI, 2023. Vòng Chung kết đã diễn ra với đông đảo đội thi, cùng đa dạng các dự án trải dài ở các lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, năng lượng, mỹ phẩm... Chung cuộc, giải Nhất thuộc về dự án “Màng bọc thực phẩm ăn được làm từ Chitosan và lá ổi”.

Sau hơn 4 tháng kể từ khi chính thức khởi động vào ngày 4/3/2023, cuộc thi “Bach khoa Innovation” lần VI, năm 2023 đã nhận về tổng cộng 60 dự án khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm 53 dự án khối Đại học và 7 dự án khối THPT. Trải qua 2 vòng tranh tài gay cấn giữa các đội khối Đại học, Ban Giám khảo đã chọn ra 18/53 đề tài đi tiếp vào vòng trong. Tại đây, các đội thi trực tiếp thuyết trình về dự án, tạo cơ sở để Ban Giám khảo chấm điểm và lựa chọn TOP 6 đội khối Đại học cùng TOP 3 đội khối THPT để trình bày trong vòng Chung kết.

Phát biểu mở đầu cuộc thi, PGS. TS Nguyễn Danh Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, "Bach khoa Innovation" là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế và nâng cao khả năng sáng tạo, đổi mới của sinh viên và giảng viên. Cuộc thi không chỉ là nơi tranh tài mà còn tạo ra nhiều cơ hội để sinh viên học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành từ các chuyến đi thực tế doanh nghiệp và chuỗi workshop được chia sẻ bởi các cố vấn trong và ngoài nước.

Vòng Chung kết "Bach khoa Innovation 2023" chứng kiến những màn tranh tài thú vị và đầy tự tin của các đội thi. Các đội thi khối Đại học và THPT không những thuyết trình lưu loát dự án bằng tiếng Anh mà còn mạnh dạn tranh biện với Ban Giám khảo trên tinh thần sẵn sàng tiếp thu các nhận xét và góp ý để hoàn thiện dự án hơn.

Để thực sự chọn ra các đội thi xuất sắc nhất, các thành viên Ban Giám khảo dày dạn chuyên môn.

Tại vòng Chung kết, Ban Tổ chức đã xây dựng không gian triển lãm dành cho dự án, mô hình tiêu biểu của cuộc thi và các dự án khởi nghiệp sáng tạo được ươm tạo bởi Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ.

Kết quả, sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, giải Nhất cuộc thi năm nay thuộc về nhóm F.I.M, với đề tài “Màng bọc thực phẩm ăn được” (Fabrication of antimicrobial edible films from chitosan incorporated with Guava leaf extract).

Giải Nhì được trao cho hai dự án “Bọt biển làm sạch dầu trong nước” (Oil absorbing coco de nata sponge) của nhóm Syncot và dự án “Chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng sạch và giải quyết rác thải nhựa” (From Wastes to Blue Energy) của nhóm BKTENG.