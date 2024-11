Nam sinh giành học bổng toàn phần Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mong muốn đóng góp cho giáo dục Việt Nam

SVVN - Vũ Minh An hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Khoa học Dữ liệu tại Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài việc học, An còn tham gia trợ giảng một số môn liên quan đến lập trình và học máy và nghiên cứu trong lab Khoa học Dữ liệu của trường. Mới đây, Minh An đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Hành trình giành học bổng

Kỳ trao đổi của Minh An theo học bổng toàn phần từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2025. Chia sẻ về cơ duyên khi có cơ hội nhận được học bổng danh giá từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Minh An cho biết may mắn được giảng viên tại Đại học Quốc gia – nơi An từng làm trợ lý nghiên cứu giới thiệu về chương trình học bổng. Lời động viên của cô đã trở thành động lực lớn nhất để An mạnh dạn nộp hồ sơ.

An cho biết thêm, cô không chỉ đồng hành giúp nam sinh có thông tin mà còn viết thư giới thiệu, một yếu tố quan trọng giúp bộ hồ sơ có thêm sự đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, bản thân Minh An luôn tìm kiếm cơ hội học hỏi từ nền giáo dục tiên tiến, đặc biệt là ở Mỹ – nơi khoa học dữ liệu đang phát triển mạnh mẽ nhất cả trong lý thuyết lẫn ứng dụng. Bởi vậy, chương trình UGRAD mang đến cơ hội không chỉ học tập mà còn là một trải nghiệm để trưởng thành và phát triển toàn diện cho Minh An.

Nam sinh cho biết học bổng UGRAD có hai vòng chính: Hồ sơ và Phỏng vấn. Trong vòng hồ sơ, thí sinh cần nộp thông tin cá nhân, trả lời các câu hỏi về lý lịch, viết hai bài luận, và có hai thư giới thiệu. Các thành phần này kết hợp với nhau để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về các yếu tố như năng lực, mục tiêu và sự phù hợp với chương trình.

Mỗi bài luận sẽ thể hiện một khía cạnh khác nhau của ứng viên, bởi vậy Minh An cho biết đã dành nhiều thời gian để viết mạch lạc, nhất quán nhưng không trùng lặp, đồng thời thể hiện rõ mục tiêu và câu chuyện cá nhân.

Tiếp theo, vòng phỏng vấn được thực hiện bởi các nhân viên Lãnh sự quán Hoa Kỳ. “Đây là cơ hội để họ hiểu rõ hơn về mình qua cách trả lời câu hỏi, thái độ và phong thái”, An tiết lộ.

Được biết, học bổng từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là học bổng trao đổi đài thọ toàn phần. Vì thế, mức độ cạnh tranh khá cao, Minh An đã phải chuẩn bị từ sớm, đặc biệt là việc xin thư giới thiệu, xác nhận sinh viên từ trường và các giảng viên.

Các bước này, nam sinh hoàn thành trong khoảng 2 tuần. Tuy vậy, An vẫn khuyến khích các bạn bắt đầu càng sớm càng tốt, có thể liên hệ với cả alumni, để các anh chị bạn bè đã nhận học bổng UGRAD có thể góp ý.

Trong quá trình xin học bổng, Minh An cho biết không tránh khỏi những khó khăn, trong đó có việc thể hiện bản thân một cách chân thật nhưng vẫn nổi bật trong cả bộ hồ sơ.

An tâm sự: “Mình đã tự hỏi rất nhiều lần rằng: "Câu chuyện của mình liệu có đủ cuốn hút?", hay "Những điểm mạnh nào mình cần nhấn mạnh?". Kỹ năng kể chuyện (“storytelling”) và cách sắp xếp ý tưởng sao cho xuyên suốt là điều mình phải học và rèn luyện.”

Tuy nhiên, An cũng rất lạc quan cho rằng điểm thuận lợi là sự hỗ trợ từ các giảng viên. Những lá thư giới thiệu từ những người thầy cô uy tín, hiểu rõ về An đã là một điểm tựa rất lớn. Đặc biệt, Minh An bày tỏ sự biết ơn các giảng viên đã giúp nam sinh định hình cách nhìn về tính công bằng và giá trị bản thân trong hồ sơ – điều mà chàng trai tin là được chương trình UGRAD đánh giá cao.

Minh An lựa chọn ngành Khoa học Dữ liệu bởi hiện nay mạng xã hội đã bùng nổ, tạo nên sự tăng trưởng mãnh liệt về dữ liệu và những sức mạnh của Khoa học Dữ liệu. Tới thời điểm này An cảm thấy vẫn có rất nhiều thứ để học trong ngành này.

“Chính độ khó của công việc và những thứ mình có thể làm với kỹ năng về lập trình, xác suất thống kê, toán và kỹ năng nghiên cứu sau khi học ngành này khiến mình muốn tiếp tục theo đuổi ngành”, An nói thêm.

Bộ hồ sơ tốt “kiểu Mỹ”

An cho rằng đề cao sự khác biệt, và việc đóng góp là một màu sắc mới cho alumni UGRAD là lý do giành được học bổng. Nam sinh bày tỏ hai ý là điểm đặc biệt với các học bổng từ Mỹ, một là đề cao sự công bằng.

Chàng trai lấy ví dụ, để nhìn qua khung cửa sổ, giáo dục kiểu Mỹ sẽ đưa cho đứa 3 tuổi chiếc ghế cao nhất, đứa 6 tuổi một chiếc ghế thấp hơn, và đứa 10 tuổi thì không cần ghế. Họ tin rằng nếu hai ứng viên mạnh ngang nhau, ứng viên nào ít được hỗ trợ hơn mà vẫn đạt đến vị trí hiện tại sẽ là người tài năng hơn.

Chính điều này cũng được Minh An thẳng thắn chia sẻ trong bộ hồ sơ: “Mình không che giấu những khó khăn hay hạn chế mình đã phải đối mặt, mà nhấn mạnh vào việc mình đã cố gắng như thế nào để vượt qua chúng. Điều này giúp hội đồng có thể hiểu rõ khả năng của mình hơn và thấy sự chân thực của hồ sơ.”

Điểm thứ hai, theo An, một bộ hồ sơ tốt “kiểu Mỹ” thường có yếu tố kể chuyện trong đó, khó để diễn tả được điều này nhưng hồ sơ cần xuyên suốt, mạch lạc và cuốn hút với người đọc. Thí sinh không cố gắng biến mình thành một ứng viên hoàn hảo, mà nhấn mạnh vào việc mình đã vượt qua những khó khăn như thế nào và học hỏi từ đó ra sao.

Hồ sơ của Minh An được thiết kế như một câu chuyện xuyên suốt, thể hiện giá trị của việc học hỏi, chia sẻ và thuyết phục người chấm rằng câu chuyện xứng đáng được kể trên trường thế giới.

Hiện tại, khoa học dữ liệu là ngành học đang bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt tại Mỹ. Vì vậy học bổng là tấm vé vàng giúp An có cơ hội tiếp cận những giáo sư hàng đầu và các nghiên cứu tiên tiến.

Không chỉ nhằm nâng cao kiến thức mà còn giúp An xây dựng những mối quan hệ chuyên môn, có thể dẫn đến các dự án hợp tác quốc tế trong tương lai. Minh An hào hứng cho biết đây là cơ hội tốt để học hỏi từ nền giáo dục số 1 của ngành để sau này đóng góp cho nền giáo dục và ngành khoa học dữ liệu nước nhà.

Sau kỳ trao đổi tại Mỹ, An dự định sẽ trở về hoàn thành việc học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Mục tiêu dài hạn của nam sinh là tham gia vào các phòng nghiên cứu hoặc các dự án ứng dụng khoa học dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục vai trò trợ giảng để truyền cảm hứng và kiến thức cho các bạn sinh viên.

Học bổng này phần nào khẳng định hơn niềm đam mê với con đường nghiên cứu học thuật bài bản, và hiện thực hóa mong ước đóng góp cho ngành khoa học dữ liệu tại Việt Nam.

Gửi gắm đến các sinh viên đang có ước mơ xin học bổng từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Minh An khẳng định UGRAD không tìm kiếm những ứng viên giỏi nhất, mà là những người phù hợp nhất. Vì vậy, đừng ngần ngại thử sức! Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ giá trị của mình, kể câu chuyện của mình một cách chân thực và đầy cảm hứng.

Hãy mạnh dạn xin sự giúp đỡ từ các anh chị đi trước, các giảng viên, và đừng quên rằng mỗi khó khăn bạn vượt qua đều là yếu tố làm nên sự khác biệt của bạn. Hãy luôn tin tưởng vào chính mình, và nắm lấy cơ hội để trở thành thế hệ lãnh đạo toàn cầu tiếp theo.

Hành trình của bản thân qua chương trình UGRAD minh chứng cho niềm tin của An rằng cuộc sống không phải là một trò chơi “Nếu bạn được thì tôi mất”; thay vào đó, đó là sự hợp tác, kiên cường và cùng tạo ra giá trị ý nghĩa cho thế giới.

Đối với những ai đang cân nhắc nộp đơn vào chương trình UGRAD, nam sinh khuyến khích các bạn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, tin vào tiềm năng của mình, rằng mỗi khó khăn, thách thức trong cuộc sống không phải điểm yếu mà là xúc tác để bạn trở nên tốt hơn. Hãy thể hiện thật tốt tất cả những điểm đó và nắm lấy cơ hội trở thành thế hệ lãnh đạo toàn cầu tiếp theo.

Ảnh: NVCC