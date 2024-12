Netizens đứng ngồi không yên khi ‘tình đầu quốc dân phiên bản nam’ sánh đôi cùng ‘cô nàng nấm lùn hot nhất xứ Hàn’

SVVN - Park Bo Young và Jinyoung của GOT7 đã xác nhận sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình mới của tvN, 'Unknown Seoul' (tên gốc).

Unknown Seoul là một bộ phim lãng mạn về hai chị em sinh đôi có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Sau khi hoán đổi danh tính thông qua một mạng lưới dối trá, họ bắt đầu hành trình khám phá tình yêu đích thực và ý nghĩa của cuộc sống.

Bộ phim được chấp bút bởi biên kịch Youth of May, Lee Kang và chỉ đạo bởi đạo diễn Park Shin Woo, người nổi tiếng với các tác phẩm Don't Dare to Dream (còn được gọi là Jealousy Incarnate), Encounter, It's Okay to Not Be Okay và bộ phim lãng mạn sắp ra mắt Ask the Stars có sự tham gia của Gong Hyo Jin và Lee Min Ho.

Park Bo Young sẽ đảm nhận vai kép đầu tiên kể từ khi ra mắt, vào vai hai chị em sinh đôi Yoo Mi Ji và Yoo Mi Rae, những người có ngoại hình giống hệt nhau nhưng lại khác nhau ở mọi khía cạnh. Yoo Mi Ji, người em song sinh, từng là một vận động viên điền kinh đầy triển vọng nhưng giờ đây lại sống một cuộc sống tự do sau khoảnh khắc nổi tiếng ngắn ngủi của mình. Ngược lại, chị gái của cô, Yoo Mi Rae, đã theo đuổi con đường danh vọng từ thời đi học và hiện đang làm việc tại một công ty đại chúng với tư cách là một người cầu toàn.

Có ngoại hình giống hệt nhau, cặp song sinh bắt đầu một lời nói dối táo bạo khiến họ hoán đổi cuộc sống vì một lý do nào đó không rõ. Khán giả rất mong chờ màn trình diễn đa dạng của Park Bo Young khi cô khắc họa cuộc sống thường ngày trái ngược của cặp song sinh đã hoán đổi thế giới của họ.

Jinyoung sẽ vào vai Lee Ho Soo, một luật sư cao ráo và đẹp trai tại một công ty luật lớn, với phong thái có vẻ thờ ơ nhưng thoải mái. Nhìn bề ngoài, Lee Ho Soo có vẻ ngoài hoàn hảo, giống như 'một chú thiên nga cao quý', nhưng thực tế, anh ấy làm việc chăm chỉ gấp đôi những người khác để có một cuộc sống bình thường do một sự cố trong quá khứ đã thay đổi cuộc đời anh ấy. Sống một cuộc sống bình lặng mà không bộc lộ cảm xúc thật của mình, thế giới của Lee Ho Soo đột nhiên bị rung chuyển bởi một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến trái tim anh rung động. Unknown Seoul dự kiến ​​​​sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2025.