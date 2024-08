Ngành học Quản trị khách sạn từ góc nhìn của một sinh viên năm cuối

SVVN - Với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam ngày càng được khẳng định qua những con số tăng trưởng tích cực, Quản trị khách sạn dần trở thành một trong những ngành học thu hút nhiều sinh viên hiện tại. Vậy đâu là lý do ngành học này dành được nhiều sự quan tâm từ người trẻ? Hãy cùng tìm câu trả lời thông qua góc nhìn trực quan nhất từ chính sinh viên trong ngành này!

Cao Thị Huyền Trang đang học năm cuối ngành CLC Quản trị khách sạn, trường Đại học Ngoại Thương, sở hữu hàng loạt thành tích đáng nể: Quán quân Cuộc thi We are Hoteliers 2023; sinh viên có thành tích tiêu biểu Khoa Quản trị kinh doanh 2021-2022 và 2022-2023; giành học bổng 100% khóa học Quản lý khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS trường Pegasus International College; giải Ba cuộc thi Sinh viên NCKH khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Ngoại thương với đề tài: “Looking at Lean in a different light: Is there any potential for Lean in hotel practice?”; đồng thời có GPA 3.86/4.



Bạn có thể chia sẻ lý do tại sao bạn lại quyết định theo học ngành học này?

Huyền Trang: Mình có duyên đến với ngành Quản trị khách sạn rất đơn giản là vì từ việc xem phim. Mình cảm thấy có hứng thú với lĩnh vực làm việc với con người. Một phần nữa, là vì năm mình đăng ký thi tại Ngoại thương, đây cũng là khóa đầu tiên mà trường đào tạo về ngành này nên mình cũng cảm thấy mong chờ và hứng thú.

Quản trị khách sạn thực chất là học về gì và đã đem đến cho bạn những điều gì?

Huyền Trang: Để nói tóm gọn thì với ngành Quản trị khách sạn đào tạo chính quy tại trường Đại học Ngoại thương, sinh viên sẽ được học về toàn bộ quá trình vận hành cũng như được học hỏi và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ về các bộ phận khác nhau đặc thù trong khách sạn. Học về Quản trị khách sạn giúp mình trở nên năng động và khám phá ra rất nhiều điều thú vị về ngành dịch vụ và phục vụ con người nói chung. Cũng tại trường đại học, mình cũng có cơ hội được kết nối và tích lũy được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các anh chị tiền bối có thâm niên lâu năm trong ngành. Điều đó đã hỗ trợ mình rất nhiều để bản thân có cơ hội đi thực tập, cũng như có được công việc mong muốn như hiện tại!

Vậy đâu là điểm mà Huyền Trang thích nhất khi học ngành này, trong quá trình học tập và trải nghiệm, Huyền Trang có gặp khó khăn gì không?

Huyền Trang: Trước hết, mình khá thích sự kết nối và thích ứng. Môi trường học tập cũng rất năng động, nhiệt huyết và gắn kết. Đối với mình, tất cả các môn học đều khá thú vị. Nhưng có lẽ các môn về chuyên môn nghiệp vụ như Front Office, Housekeeping và Food & Beverage là trải nghiệm thú vị nhất. Nhà trường và Khoa đã kết hợp kiến thức lý thuyết và thực hành cùng trường đào tạo quốc tế CHM (CitySmart Hotel Management) để sinh viên có cái nhìn cũng như trải nghiệm thực tế nhất về ngành. Đây cũng là lúc mà bọn mình mường tượng được rõ nhất sau này bản thân muốn đi theo chuyên môn nghiệp vụ nào. Còn về khó khăn, mình tin là mỗi ngành nghề đều có cái khó khăn riêng của nó. Với ngành Quản trị khách sạn nói riêng, với mình, quá trình khám phá bản thân muốn theo đuổi lĩnh vực chuyên môn nào là khó khăn nhất. Vì mình còn trẻ mà, vậy nên mình cứ thử thôi, nhưng đồng thời cũng sợ rằng bản thân sẽ vô định mà không biết nên theo đuổi con đường nào!

Huyền Trang có đang công tác tại tổ chức hay doanh nghiệp nào không?

Huyền Trang: Hiện tại mình đang làm vị trí Reservations Agent thuộc bộ phận Sales & Marketing tại khách sạn JW Marriott Hanoi. Nhìn chung, công việc của mình là hỗ trợ khách hàng, cũng như các bộ phận liên quan về vấn đề phòng ở. Về chi tiết thì rất tiếc mình không tiện chia sẻ do tính bảo mật của công ty.

Huyền Trang có lời gửi gắm gì tới các bạn học sinh THPT khi quyết định lựa chọn ngành Quản trị khách sạn không?

Huyền Trang: Trước hết mình mong các bạn sẽ có sức khỏe và tinh thần thật tốt để ôn thi Đại học. Đối với các bạn vẫn đang loay hoay tìm ngành học nói chung, và các bạn muốn theo đuổi ngành Quản trị khách sạn nói riêng, mình chỉ mong các bạn hãy làm những điều mà các bạn luôn mong muốn, và hãy luôn tin vào sức mạnh của bản thân mình. Vì dù có là lĩnh vực nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn cần nỗ lực hết mình để không phải hối hận trên chặng đường phát triển bản thân!

