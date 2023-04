Chung kết We Are Hoteliers 2023: Kịch tính với những vấn đề nóng ngành Quản trị khách sạn

SVVN - Tối 22/4, Vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi We Are Hoteliers 2023 của Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại Thương (FTU) đã diễn ra tại hội trường D201. Hấp dẫn, sáng tạo với thể thức xử lý tình huống (Role – play) và debate, ngôi vị quán quân gọi tên đội thi E-Musketeers.

Cuộc thi We Are Hoteliers 2023 đã đi qua chặng đường gần 3 tháng với 43 đội thi đến từ 16 trường Đại học, cao đẳng trên cả nước. Để chinh phục đỉnh cao của kim tự tháp We are Hoteliers 2023, các đội thi phải trải qua các vòng thi giải các tình huống thực tế của các khách sạn đẳng cấp quốc tế cùng nhiều hoạt động đào tạo kiến thức được bảo trợ chuyên môn từ các khách sạn 4 - 5 sao như Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Khách sạn Dolce by Wyndham và Khách sạn JW Marriott. Cul-tourists, E. Musketeers, High hand team, Pate và Ducky Momo là 5 đội thi xuất sắc nhất bước vào chung kết toàn quốc.

Tham dự chương trình, về phía Trường ĐH Ngoại Thương có PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS, TS. Phạm Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS. Lê Thái Phong - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh cùng các thầy cô lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường. Chương trình còn có sự hiện diện của các nhà tài trợ, nhà Bảo trợ truyền thông, nhà Bảo trợ chuyên môn và các đơn vị đối tác của chương trình. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Đại tá, NSND Nguyễn Hải - gương mặt ấn tượng với những vai diễn trong loạt phim truyền hình Đấu Trí, Bão Ngầm, Quỳnh Búp Bê,... với vai trò là ban giám khảo đặc biệt cho phần thi Role-play.

Phát biểu khai mạc đêm chung kết, PGS, TS. Phạm Thu Hương nhấn mạnh: Với triết lý giáo dục hướng tới khai phóng, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo, Trường ĐH Ngoại Thương đã phát triển nhiều chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, trong đó có chương trình chất lượng cao Quản trị khách sạn (QTKS). Nhằm tạo ra một sân chơi để các bạn sinh viên có thể giao lưu, học hỏi, tiếp xúc với môi trường thực tế của ngành quản trị khách sạn, Trường Đại học Ngoại Thương, cụ thể là Khoa QTKD, Hội sinh viên ngành QTKS, Hội sinh viên tài năng QTKD đã tổ chức cuộc thi We Are Hoteliers 2023.

PGS, TS. Phạm Thu Hương cũng nhấn mạnh rằng đây là cuộc thi không chỉ dành cho sinh viên của trường ĐH Ngoại thương mà dành cho các bạn sinh viên trên cả nước có đam mê với ngành này. Thông qua cuộc thi, nhà trường mong muốn các bạn sinh viên có thể có cái nhìn toàn diện hơn, để đưa ra các giải pháp liên quan đến quản trị khách sạn. Các bạn sinh viên sẽ tận dụng cơ hội để lắng nghe chia sẻ của các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia trong lĩnh vực trau dồi thêm những kiến thức, nâng cao kỹ năng, đặc biệt kỹ năng nghề nghiệp, cũng như thái độ trong phát triển nghề nghiệp từ những trao đổi, chia quản trị khách sạn.

Trong đêm chung kết, 5 đội thi lần lượt trải qua hai phần thi: Thuyết trình giải quyết tình huống và Role-play. Top 3 đội chơi thể hiện xuất sắc nhất sẽ đi đến Phần thi cuối cùng Debate (Tranh biện) để chọn ra Quán quân chung cuộc. Ở phần thi thứ nhất, các đội thi có tối đa 5 phút trình bày tóm tắt kết quả giải quyết tình huống: We are managers và giải đáp các câu hỏi từ phía Ban giám khảo.

Phần thi thứ hai Role-play là điểm nhấn của cuộc thi. Các đội thi vô cùng khéo léo khi xử lý tình huống trong các bộ phận nghiệp vụ khách sạn như: lễ tân, nhà hàng và buồng phòng. Ngoài việc giải quyết các tình huống mà các Ban tổ chức đặt ra, các thí sinh còn đan xen các yếu tố gây hài hước trong phần trình diễn của mình. Chính điều này đã phá vỡ không khí căng thẳng ở vòng thi đầu tiên.

Phần 3 của Cuộc thi diễn ra màn đấu trí vô cùng căng thẳng giữa TOP 3 chung cuộc: High Hand Team, Pate và E. Musketeers với các chủ đề “nóng” trong ngành Quản trị khách sạn như: Trí tuệ nhân tạo thay thế nhân viên lễ tân, Khách sạn xanh có chi phí cao hơn khách sạn truyền thống và muốn thành công trong ngành khách sạn thì phải là một người hướng ngoại.

Với nhiệt huyết, bản lĩnh, quyết tâm cũng như suy luận nhạy bén, đội thi E-Musketeers đã chinh phục Ban giám khảo và giành ngôi vị Quán quân We Are Hoteliers 2023 cũng như giải Đội thi được yêu thích nhất.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa 3 cô gái đến từ 3 Trường Đại học khác nhau: Học viện Ngoại Giao, Trường ĐH Kinh Tế - Đại học Quốc gia Tp HCM và Học viện Quốc tế CHM đã giành ngôi vị Á Quân của cuộc thi.

Ba thành viên trong đội High Hand Team mặc dù không theo học ngành Quản trị Khách sạn tuy nhiên với đam mê của mình, đội thi đã giành được ngôi vị Quý Quân của cuộc thi.

Đêm chung kết We Are Hoteliers 2023 kết thúc thành công với những nỗ lực từ phía Ban tổ chức chương trình: Khoa Quản trị Kinh Doanh - Trường ĐH Ngoại Thương, Hội sinh viên ngành Quản trị Khách sạn (FHA) và Hội sinh viên tài năng Khoa Quản trị Kinh doanh (Elite). Ban tổ chức hứa hẹn sẽ đem đến những một sân chơi bổ ích và thú vị hơn, kết nối các bạn sinh viên toàn quốc yêu thích và đam mê với ngành Quản trị Khách sạn trong mùa tiếp theo của cuộc thi We Are Hoteliers.