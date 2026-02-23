Nghề mới Nghề sửa chữa vợt pickleball – Cơ hội mới cho người trẻ trong làn sóng thể thao đang bùng nổ

SVO - Pickleball đang nổi lên như một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới. Tại Việt Nam, số lượng sân chơi tăng nhanh, các giải đấu phong trào xuất hiện ngày càng nhiều, cộng đồng người chơi mở rộng mạnh mẽ không chỉ tại các đô thị lớn mà ở các vùng địa phương tỉnh lẻ cũng đang phát triển rầm rộ. Khi một môn thể thao bước vào giai đoạn tăng trưởng, hệ sinh thái dịch vụ xung quanh cũng bắt đầu hình thành. Một nghề mới đang âm thầm phát triển: sửa chữa vợt pickleball.

Vợt pickleball tuy có thiết kế gọn nhẹ nhưng lại chịu lực va chạm liên tục trong quá trình thi đấu. Sau một thời gian sử dụng, nhiều người chơi bắt đầu gặp các vấn đề như: Bong viền bảo vệ, hở keo liên kết, rung tay khi đánh, giảm độ ổn định và lực phản hồi, nứt nhẹ bề mặt hoặc mất nhám, gãy cán…

Bên cạnh bán dụng cụ, huấn luyện và tổ chức giải đấu, một nghề mới đang âm thầm phát triển: sửa chữa vợt pickleball. Trong ảnh, anh Đinh Duy Khánh - Chuyên gia sửa chữa vợt pickleball của Swin Care﻿ - đang sửa chữa vợt cho khách hàng.

Trong khi đó, phần lớn người chơi vẫn chưa quen với khái niệm sửa chữa chuyên nghiệp. Nhiều trường hợp chọn cách thay vợt mới vì không biết có thể phục hồi. Theo anh Đinh Duy Hưng – người sáng lập Swin Care (thương hiệu sửa chữa vợt pickleball chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam), khi pickleball bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, nhu cầu sửa chữa là điều tất yếu: “Vợt pickleball có cấu trúc đặc thù với lõi tổ ong và lớp bề mặt composite hoặc carbon. Nếu hiểu đúng cấu trúc, nhiều lỗi hoàn toàn có thể xử lý mà không cần thay mới. Quan trọng là phải có quy trình kỹ thuật rõ ràng.”

Khác với thay dây vợt cầu lông hay tennis – vốn đã phổ biến – sửa chữa vợt pickleball yêu cầu hiểu sâu về cấu trúc lõi polymer, lớp phủ bề mặt, hệ thống viền và keo liên kết, độ rung và cân bằng khi thi đấu… Việc xử lý sai kỹ thuật có thể làm mất độ ổn định của vợt hoặc giảm hiệu suất thi đấu. Chính vì vậy, nghề này không chỉ đơn thuần là thao tác thủ công, mà đòi hỏi người làm phải có kiến thức vật liệu và quy trình chuẩn.

Tại một số đơn vị tiên phong như Swin Care, quy trình sửa chữa được xây dựng theo từng bước: kiểm tra tình trạng, xác định nguyên nhân, lựa chọn phương án xử lý phù hợp và kiểm tra lại độ ổn định sau sửa. Mô hình này hướng đến việc chuẩn hóa nghề thay vì chỉ làm theo kinh nghiệm truyền miệng.

Cơ hội thực tế cho người trẻ

Sự phát triển nhanh của pickleball tại Việt Nam đồng nghĩa với việc số lượng vợt lưu thông trên thị trường ngày càng lớn. Khi lượng người chơi tăng, nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa cũng tăng theo. Theo anh Đinh Duy Hưng, đây là thời điểm phù hợp để người trẻ cân nhắc bước vào lĩnh vực này: “Thị trường đang ở giai đoạn đầu, cạnh tranh chưa cao nhưng nhu cầu đã rõ ràng. Nếu được đào tạo bài bản và làm đúng kỹ thuật, người trẻ hoàn toàn có thể xây dựng một dịch vụ ổn định trong cộng đồng.”

So với nhiều mô hình kinh doanh khác, nghề sửa chữa vợt pickleball không yêu cầu mặt bằng lớn hay vốn đầu tư quá cao. Điều quan trọng nhất là tay nghề, sự tỉ mỉ và uy tín cá nhân.

Một trong những thách thức lớn nhất của nghề mới là thiếu tiêu chuẩn chung. Nếu mỗi người làm một cách khác nhau, chất lượng dịch vụ sẽ chênh lệch và khó xây dựng niềm tin thị trường. Vì vậy, xu hướng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa đơn lẻ mà hướng tới đào tạo kỹ thuật viên có quy trình rõ ràng. Một số mô hình như Swin Care đã bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo nghề sửa vợt pickleball chuyên nghiệp, nhằm tạo ra đội ngũ có tay nghề đồng đều.

Theo anh Hưng, khi nghề có chuẩn kỹ thuật rõ ràng, người học sẽ tự tin hơn, khách hàng cũng yên tâm hơn. Đây là nền tảng để nghề này phát triển bền vững.

Nghề nhỏ nhưng có thể đi xa

Trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế dịch vụ thể thao, sửa chữa vợt pickleball có thể chưa phải ngành lớn. Nhưng đây là nghề gắn với thị trường đang tăng trưởng, có nhu cầu thực tế rõ ràng, có thể chuẩn hóa thành quy trình, phù hợp với mô hình khởi nghiệp nhỏ.

Khi pickleball tiếp tục mở rộng tại Việt Nam, hệ sinh thái dịch vụ đi kèm sẽ ngày càng hoàn thiện. Trong đó, những nghề kỹ thuật chuyên biệt như sửa chữa vợt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của cộng đồng.

Với những người trẻ tìm kiếm một hướng đi thực tế, ít vốn nhưng có tính chuyên môn rõ ràng, đây có thể là một cơ hội đáng cân nhắc – không ồn ào, nhưng bền bỉ và đầy tiềm năng.