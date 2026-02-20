Giới chuyên gia trẻ ở Hàn Quốc đứng trước nguy cơ thất nghiệp cao bởi sự lớn mạnh của AI

Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ việc làm trong giới chuyên gia trẻ ở Hàn Quốc đang giảm mạnh, khi trí tuệ nhân tạo (AI) lan rộng vào các lĩnh vực chuyên môn. Sự sụt giảm này, đặc biệt rõ rệt ở những người tốt nghiệp ngành Khoa học Nhân văn và Khoa học Xã hội, cho thấy các vị trí cấp thấp có thể đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​sự thay đổi công nghệ.

Theo phân tích dữ liệu vi mô từ Khảo sát Dân số Hoạt động Kinh tế của Bộ Lao động và Việc làm, số lượng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật đạt 1,389 triệu người vào tháng trước, giảm 98.000 người so với cùng kỳ năm ngoái - mức giảm lớn nhất trong tháng Giêng, kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2013. Lĩnh vực này bao gồm nghiên cứu và phát triển, cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp như luật và kế toán.

Sự sụt giảm việc làm tập trung chủ yếu ở nhóm lao động trong độ tuổi 20 và đầu 30. Số lượng việc làm trong nhóm từ 25 đến 29 tuổi giảm 38.000 so với năm trước, trong khi số lượng lao động từ 30 đến 34 tuổi giảm 41.000. Lao động từ 20 đến 24 tuổi chứng kiến ​​số lượng việc làm giảm 10.000, có nghĩa là các nhóm tuổi trẻ hơn chiếm gần 90% tổng số lượng việc làm bị mất trong các lĩnh vực chuyên môn.

Sự suy giảm này càng làm trầm trọng thêm xu hướng giảm gần đây. Trong tháng Mười Hai, số lượng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật đã giảm 56.000 so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,421 triệu, mức giảm lớn nhất trong tháng Mười Hai kể từ khi bắt đầu thống kê. Sự sụt giảm tiếp tục tập trung ở nhóm lao động trẻ, với số lượng việc làm trong độ tuổi từ 25 đến 29 và từ 30 đến 34 đều giảm khoảng 30.000.

Các phân tích cho thấy tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào các thế hệ trẻ. Theo một báo cáo gần đây của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, 98,6% trong số 211.000 việc làm bị mất ở nhóm người từ 15 đến 29 tuổi trong ba năm qua là ở các lĩnh vực có mức độ tiếp xúc cao với AI.

Việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp như luật, kế toán và quản lý đã giảm 8,8% trong cùng kỳ, với đánh giá cho rằng, các vị trí cấp thấp thường liên quan đến các nhiệm vụ thường nhật dễ bị thay thế bởi AI.

Ngoài ra, theo Viện Kế toán viên công chứng Hàn Quốc, trong số 1.200 người vượt qua kỳ thi CPA năm ngoái, chỉ có 338 người tìm được việc làm, tính đến tháng Mười. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự thiếu hụt này một phần là do các công ty kế toán nhanh chóng áp dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chuyên gia cũng cho biết, sự sụt giảm 18.000 việc làm so với năm trước trong số sinh viên tốt nghiệp ngành nhân văn và khoa học xã hội làm việc trong các dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật phản ánh xu hướng tương tự.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Dữ liệu và Thống kê cho biết, cần thận trọng khi diễn giải các số liệu này. Ông nói thêm, mặc dù sự chậm lại trong tuyển dụng ở một số lĩnh vực có thể phản ánh sự thay đổi công nghệ, nhưng cần thêm thời gian để đánh giá chính xác tác động của AI.