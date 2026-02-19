Người trẻ Việt xa quê giữ gìn phong tục Tết truyền thống

SVO - Những ngày Tết Nguyên đán, nhiều du học sinh Việt Nam ở khắp thế giới lại đón năm mới trong nỗi nhớ gia đình và không khí sum vầy. Xa quê hương, họ học cách “giữ Tết” theo cách riêng, từ nấu món ăn truyền thống, mặc áo dài, đến quây quần cùng cộng đồng người Việt, để mùa xuân nơi đất khách vẫn ấm lên bởi ký ức, bản sắc và tình cảm hướng về gia đình.

Nỗi nhớ của người con xa quê

Nguyễn Thị Kiều Quy (2002), hiện theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học ELTE (Hungary), cho biết đây là lần đầu tiên cô đón Tết xa nhà sau khi giành học bổng Hiệp định Hungary giữa hai chính phủ.

Kiều Quy chia sẻ: “Mình nhớ không khí tất bật, bận rộn trên khắp các nẻo đường, con ngõ, cho đến những tiếng nhạc Tết rộn ràng từ các ngôi nhà, quán xá ở cả thành phố lẫn làng quê Việt Nam dịp trước Tết, trái ngược hoàn toàn với không khí ảm đạm, lạnh lẽo, nhịp sống diễn ra chầm chậm như mọi ngày của mùa đông tại Budapest”.

Nguyễn Thị Kiều Quy rạng rỡ trong tà áo dài giữa Budapest, giữ lại cho mình một “góc Tết Việt” nơi đất khách.

Kiều Quy nhớ về khoảng thời gian cùng em trai dọn nhà và đi chợ cùng mẹ để sắm Tết. “Nhưng giờ đi du học, Tết chỉ còn là những ngày theo dõi được qua mạng xã hội từ xa, có lẽ mình nhớ nhất những bữa cơm cùng gia đình, những lần đi chúc Tết anh chị em họ hàng, khoảng cách địa lý xa xôi đã khiến bữa cơm đoàn tụ gia đình dịp Tết trở thành 1 điều xa xỉ với mình trong năm nay”, cô tâm sự.

Phùng Huy Hoàng, cho rằng điều khó thích nghi nhất khi đón Tết xa nhà chính là thiếu vắng bầu không khí quen thuộc.

Phùng Huy Hoàng hiện đang theo học Thạc sĩ ngành Computer Science and Cybersecurity tại Đại học Kỹ thuật Chalmers (Thụy Điển)

Hoàng chia sẻ: “Lần đầu đón Tết xa quê, thứ mình nhớ là không khí Tết Việt với những sắc thắm của hoa, đào, mai,... dòng người khi ‘chở xuân về nhà’. Đặc biệt thứ mình nhớ nhất là không khí cả nhà quây quần vào đêm giao thừa.”

Với Nguyễn Khánh Linh, ký ức Tết gắn liền với sự sum họp.

Khánh Linh cho biết: “Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, điều khiến mình nhớ nhất chính là không khí ấm áp của gia đình. Mình rất nhớ cảm giác tất bật, rộn ràng của những ngày giáp Tết, khi cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi chợ hoa... Sự gắn kết và không khí chuẩn bị ấy là hương vị đặc trưng mà có lẽ chỉ khi ở quê nhà mình mới cảm nhận trọn vẹn được”.

Đón Tết giữa mùa đông xứ người

Xa quê nhưng xa Tết. Đó là cách nhiều du học sinh chọn để giữ sợi dây kết nối với gia đình và văn hóa dân tộc.

Kiều Quy cho biết: “Để giữ không khí Tết, mình giữ thói quen mặc áo dài vào dịp Tết, đi chợ Việt sắm Tết, nấu những bữa cơm với những món ăn truyền thống và thường xuyên theo dõi người thân, bạn bè đang đón Tết tại Việt Nam để ‘hưởng ké’ không khí Tết đang tràn ngập khắp mọi nơi trên Tổ quốc.”

Trong khi đó, Huy Hoàng lại chọn cách gắn kết cộng đồng: “Để giữ không khí, mình cũng cố gắng mua những món Việt như hoa quả sấy, làm nem cũng như tổ chức một sự kiện gói bánh chưng cho cộng đồng du học sinh Việt Nam trong thành phố nói riêng và những người Việt Nam đang công tác nói chung. Hoạt động đã diễn ra tốt đẹp và chúng mình ai cũng có quà mang về, là bánh chưng và tiền lì xì đầu năm”.

Nguyễn Khánh Linh là cựu Thủ khoa đầu ra Đại học Ngoại thương, hiện đang học Thạc sĩ tại Đại học Wageningen & Research (Hà Lan).

Với Khánh Linh, việc duy trì những phong tục nhỏ lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn: “Dù ở xa, mình vẫn cố gắng tự tạo ra không khí Tết cho riêng mình. Mình dành thời gian dọn dẹp lại phòng ốc cho tươm tất, sạch sẽ giống như phong tục tẩy trần năm cũ ở nhà. Mình cũng tự tay vào bếp làm món nem truyền thống để hương vị Tết thêm đậm đà. Đặc biệt, mình vẫn nghiêm túc giữ truyền thống khai bút đầu năm, gửi gắm vào đó những ước vọng về con đường học vấn và sự nghiệp suôn sẻ nơi đất khách.”

Tết trở thành “cầu nối văn hóa”

Không chỉ là nỗi nhớ, Tết còn trở thành dịp để du học sinh quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kiều Quy cho rằng: “Theo mình, việc người trẻ ở xa vẫn hướng về quê hương có ý nghĩa rất quan trọng giúp gìn giữ truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc. Để quảng bá, lan tỏa Tết Việt với bạn bè thế giới, mình giới thiệu Tết với các bạn quốc tế thông qua những lần trò chuyện, chia sẻ với các bạn về Tết ở trường học, trên mạng xã hội, thể hiện tinh thần tự hào về những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp qua tà Áo Dài, mâm cơm Tết dù ở bất cứ nơi đâu”.

Người Việt ăn Tết cùng bạn bè quốc tế.

Khánh Linh cũng nhìn nhận Tết như một cách khẳng định bản sắc: “Theo mình, việc người trẻ dù đi xa đến đâu vẫn hướng về quê hương mang ý nghĩa thiêng liêng trong việc duy trì và tiếp nối mạch nguồn truyền thống. Đó là cách chúng mình khẳng định bản sắc cá nhân giữa môi trường quốc tế. Để lan tỏa văn hóa Tết Việt, mình chọn cách chia sẻ trực tiếp với bạn bè quốc tế tại đây. Mình đã tham gia sự kiện đón Tết Nguyên Đán với các bạn đến từ nhiều đất nước khác nhau. Nhân dịp này, mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn truyền thống Việt Nam và kể cho họ nghe về ý nghĩa, phong tục của ngày Tết Nguyên Đán. Ẩm thực và những câu chuyện văn hóa luôn là cầu nối ngắn nhất để bạn bè thế giới hiểu và yêu mến Việt Nam hơn”.

Chúc Tết Bính Ngọ

Khoảng cách địa lý khiến Tết xa quê luôn có phần trống vắng, nhưng tình cảm dành cho gia đình vẫn vẹn nguyên.

Kiều Quy nhắn gửi: “Mình xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, chúc mọi người một năm Bính Ngọ an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mã đáo thành công”.

Huy Hoàng cũng bày tỏ: “Lời nhắn gửi của mình cho những người thân đang ở quê nhà: chúc mọi người một cái Tết đầm ấm, mạnh khỏe và yên vui, năm mới, mong cho may mắn và tài lộc sẽ luôn ở bên mọi người”.

Còn Khánh Linh xúc động chia sẻ: “Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng trái tim mình luôn hướng về gia đình và quê hương. Con xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến bố mẹ và những người thân yêu đang đón Tết tại Việt Nam. Mong mọi người có một cái Tết thật ấm cúng, trọn vẹn. Chúc cả nhà năm mới ‘Mã đáo thành công’”.

Ở nơi đất khách, Tết có thể thiếu đi sắc đào, mùi bánh chưng hay tiếng pháo hoa quen thuộc. Nhưng qua cách những người trẻ gìn giữ từng phong tục nhỏ, có thể thấy rằng Tết, trước hết và trên hết, chính là cảm giác thuộc về một quê hương, luôn hiện hữu trong tim mỗi người trẻ Việt dù họ ở bất cứ nơi đâu.