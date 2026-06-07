Nghi thức kỳ lạ của đội tuyển Brazil trước khi đến 'World Cup 2026'

SVO - Chiếc Boeing 767-300ER chở đội tuyển Brazil đến 'World Cup 2026' đã được làm 'lễ rửa tội' tại sân bay trước khi đến Hoa Kỳ.

Đội tuyển quốc gia Brazil đã bắt đầu hành trình đến World Cup 2026 với một nghi thức khá lạ lẫm trong hành trình chinh phục danh hiệu thứ sáu cho đất nước. Sau khi đánh bại Panama 6-2 trong trận giao hữu, đội tuyển đã di chuyển đến Hoa Kỳ, và chính tại sân bay, các nhân viên cứu hỏa đã "làm lễ rửa tội" cho chiếc máy bay bằng một nghi lễ đặc biệt.

Ngay khi đội tuyển lên máy bay, hai xe cứu hỏa đã chờ sẵn chiếc Boeing 767-300ER trên đường băng tại sân bay quốc tế Galeão ở Rio de Janeiro. Mỗi xe cứu hỏa đứng một bên, tạo thành một vòm nước phía trên máy bay, một 'nghi lễ' mang tính biểu tượng để chúc đội tuyển may mắn giành chiến thắng tại World Cup 2026.

Brazil, với biệt danh "La Canarinha" (Chim Hoàng Yến nhỏ), là đội tuyển duy nhất trên thế giới chưa từng vắng mặt tại bất kỳ vòng chung kết World Cup nào và là đội duy nhất giành được 5 chức vô địch. Lần cuối cùng họ giành chiến thắng là tại World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai mươi bốn năm sau cột mốc đó, quốc gia Nam Mỹ này vẫn mơ ước được nâng cao chiếc cúp vàng một lần nữa, và nghi lễ đặc biệt này đã tiếp thêm cho họ những cảm xúc tích cực và năng lượng lạc quan. Trong những kỳ World Cup gần đây, thành tích tốt nhất mà đội tuyển đạt được là tại Brazil 2014, khi họ lọt vào bán kết nhưng lại chịu thất bại lịch sử 1-7 trước Đức. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, đội đang chuẩn bị để cống hiến hết mình tại World Cup lần này.

Brazil nằm ở bảng C và vào ngày 13/6 gặp Morocco (sân vận động MetLife, East Rutherford), ngày 19/6 gặp Haiti (sân vận động Lincoln Financial Field, Philadelphia) và ngày 24/6 gặp Scotland (sân vận động Hard Rock, Miami Gardens).