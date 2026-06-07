BTS khẳng định sức mạnh bền vững của K-pop tại thị trường Nhật Bản

Theo bảng xếp hạng Top Album Sales giữa năm 2026 của "Billboard Nhật Bản" được công bố vào ngày 6/6/2026 (giờ Hàn Quốc), album phòng thu thứ năm của BTS, ARIRANG, đã đứng vị trí số 1, với 706.961 bản được bán ra.

ARIRANG cũng đứng đầu bảng xếp hạng album tổng hợp giữa năm của "Billboard Nhật Bản", Hot Albums. Trên bảng xếp hạng Hot 100 giữa năm của "Billboard Nhật Bản", bài hát chủ đề của album, SWIM, và bài hát phụ, 2.0, lần lượt lọt vào vị trí số 38 và số 87.

Các nhóm nhạc K-pop đã có màn thể hiện mạnh mẽ, chiếm giữ 6 vị trí trong top 20. Các nghệ sĩ của HYBE thống trị nhóm nhạc hàng đầu, sau BTS là nhóm nhạc nam &TEAM đến từ Nhật Bản, đạt vị trí thứ hai với mini-album thứ ba We on Fire, bán được 705.543 bản.

Các nghệ sĩ khác thuộc HYBE theo sát phía sau, với THE SIN: VANISH của ENHYPEN xếp hạng thứ tư , 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns của TOMORROW X TOGETHER (TXT) xếp hạng thứ bảy, và NO TRAGEDY của TWS đứng ở vị trí số 10. TREASURE, đại diện cho YG Entertainment, cũng lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí số 13, với LOVE PULSE.

BTS cũng xếp hạng thứ sáu trên bảng xếp hạng nghệ sĩ tổng hợp Artist 100. Trong khi các nhóm nhạc Nhật Bản nổi tiếng như Mrs. GREEN APPLE, back number, Kenshi Yonezu và Snow Man thống trị các vị trí cao, BTS là nghệ sĩ quốc tế duy nhất lọt vào top 10.

Album ARIRANG đã duy trì đà phát triển mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng Nhật Bản kể từ khi phát hành vào tháng Ba, đứng đầu bảng xếp hạng Hot Albums hàng tuần của "Billboard Japan" trong tổng cộng chín tuần, cho thấy cả sức hút mạnh mẽ của người hâm mộ và tầm ảnh hưởng rộng rãi của album.

Kết quả này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng liên tục của K-pop tại thị trường âm nhạc Nhật Bản. Đặc biệt, sự nổi lên nhanh chóng của nhóm nhạc địa phương &TEAM, cạnh tranh sát sao với BTS ở vị trí đầu bảng cho thấy sức mạnh bền vững của K-pop tại Nhật Bản.

Trong khi đó, BTS dự kiến ​​sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Sân vận động chính Busan Asiad vào ngày 12 và 13/6 trong khuôn khổ tour diễn "BTS WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN". Buổi concert đầu tiên của BTS tại Busan được tổ chức vào tháng 6/2019, tiếp theo là buổi thứ hai vào tháng 10/2022 để kỷ niệm việc Busan giành quyền đăng cai "Triển lãm Thế giới 2030". Sau buổi concert thứ hai, các thành viên đã lần lượt thông báo kế hoạch nhập ngũ. Buổi concert lần này đánh dấu sự trở lại của nhóm tại Busan sau khoảng ba năm kể từ khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

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