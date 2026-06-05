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Nhan sắc đẹp tựa người mẫu của nữ diễn viên vào vai 'con ma nhà họ Hứa'

Văn Sơn
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SVO - Trương Huỳnh Như là người đẹp vào vai oan hồn Hứa Thị của ‘Lầu chú Hỏa’. Cô gây ấn tượng bởi 'visual' dịu dàng khác xa trên phim.

Mặc dù là nhân vật trung tâm làm nên nỗi sợ của câu chuyện, tiểu thư út của nhà họ Hứa không lộ mặt rõ ràng xuyên suốt Lầu chú Hỏa. Lý giải về lựa chọn này, Đạo diễn Hùng Trần cho biết, anh muốn khai thác sự tưởng tượng của khán giả: “Tưởng tượng mới là thứ đáng sợ nhất. Những thứ xa xa, mờ ảo, gợi sự tưởng tượng thường gây rùng rợn và ám ảnh hơn những thứ quá rõ ràng”.

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Đảm nhận vai oan hồn Hứa Thị là Trương Huỳnh Như. Cô là một diễn viên nổi bật ở lĩnh vực sân khấu kịch. Nữ diễn viên kể khi cô nộp hồ sơ casting Lầu chú Hỏa, cô bất ngờ được đề nghị vào vai cô Hứa, trong khi tuyến vai này không được nhắc đến trong danh sách casting.

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Cô chia sẻ hóm hỉnh về sự ẩn dật của mình trên màn ảnh: “Tôi cũng tò mò vì mình bị giấu mặt. Đạo diễn Hùng Trần nói là do tôi đẹp quá, sẽ làm khán giả không sợ. Nhưng tôi nghĩ, anh Hùng làm vậy có cái đúng. Hiệu ứng hóa trang cộng với không gian mờ ảo sẽ gây sợ hãi hiệu quả hơn”.

Đạo diễn Hùng Trần tiết lộ, ngay khi xem video casting của Trương Huỳnh Như, anh đã thấy đây là "cô Hứa" anh cần tìm. “Không thể là ai khác”, anh nhớ lại. Không chỉ Trương Huỳnh Như, mà các diễn viên khác cũng được đạo diễn tuyển chọn theo tiêu chí hợp vai và diễn tốt.

Anh cho rằng, độ nổi tiếng, lượng follower cao trên mạng xã hội của diễn viên rất quan trọng cho truyền thông phim, nhưng cảm xúc của khán giả trong rạp còn quan trọng hơn thế: “Các diễn viên ở đây đều xứng đáng vì họ đã làm rất tốt”.

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Hồ Bảo Kha, vai người yêu cô Hứa tạo nên "cú twist" đầy ám ảnh ở kết phim.

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Trong vai cô đồng Bạch, diễn viên Nguyễn Công Nương gây bất ngờ khi tiết lộ, ở ngoài đời, cô cũng là một cô đồng đã 9 năm. Dẫu có nhiều thuận lợi để nhập vai nhưng Công Nương vẫn gặp khá nhiều thử thách từ đạo diễn Hùng Trần.

Văn Sơn
#Lầu chú Hoả #phim kinh dị #Con ma nhà họ Hứa #diễn viên

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