10 sự thật thú vị về cầu thủ trẻ đắt giá nhất 'World Cup 2026'

1. 'Di sản văn hoá' phong phú

Lamine Yamal sinh ngày 13/7/2007, tên đầy đủ là Lamine Yamal Nasraoui Ebana, xuất thân từ một gia đình đa văn hóa. Mẹ anh, Sheila, đến từ Bata, thành phố cảng lớn tại quốc gia Guinea Xích Đạo thuộc khu vực Trung Phi, trong khi cha anh, Mounir, đến từ Larache, thành phố cảng nằm ở phía tây bắc thuộc đất nước Ma Rốc. Thành phố này nằm bên bờ Đại Tây Dương, nổi tiếng với lịch sử lâu đời, các di tích cổ và bãi biển tuyệt đẹp.

2. 'Thần đồng' phá vỡ quy định của Barcelona

Chỉ mới 4 tuổi, Lamine đã lọt vào tầm ngắm của Barcelona. Đến năm 6 tuổi, anh đã được đào tạo tại La Masia (Học viện đào tạo bóng đá trẻ trứ danh của câu lạc bộ FC Barcelona, Tây Ban Nha) và ký hợp đồng với học viện vào năm 2014. Tài năng phi thường của Lamine đã khiến Barcelona phá vỡ các quy tắc của họ. Thông thường, chỉ những cầu thủ không đến từ Catalonia (một cộng đồng tự trị và vùng lãnh thổ lịch sử nằm ở phía Đông Bắc Tây Ban Nha) mới được sống tại La Masia, nhưng Barcelona đã tạo ra một ngoại lệ cho Lamine để đảm bảo anh nhận được sự phát triển tốt nhất có thể.

Lamine Yamal tạo dáng màn ăn mừng 304, để vinh danh mã bưu chính của Rocafonda, khu phố anh sinh sống (08304).

Lớn lên ở Rocafonda, một khu phố đa văn hóa ở Mataró (thành phố cảng thuộc tỉnh Barcelona, vùng Catalonia) Lamine đã phải đối mặt với những thách thức của một khu vực thường được mô tả là bị bỏ quên và kỳ thị. Sự kiên cường và quyết tâm của anh ấy được tôi luyện tại đây, và anh bày tỏ lòng kính trọng đối với cội nguồn của mình bằng màn ăn mừng "304", một sự tri ân đến mã bưu chính của Rocafonda.

3. Chàng trai trầm lặng

Mặc dù tài năng phi thường, Lamine vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Một thợ làm tóc địa phương quen biết bà của anh nhớ lại: “Những đứa trẻ chơi cho Mataró thường mặc đồ thể thao để khoe khoang, nhưng Lamine thì không bao giờ làm vậy. Cậu ấy không để lộ rằng mình đang ở Barcelona”.

Lamine chỉ có một người bạn thân và một người anh họ, người mà anh ấy coi như bạn. Họ không hỏi nhiều về công việc của Lamine vì mỗi khi họ hỏi, anh lại thấy khó chịu và cố gắng bảo họ nói chuyện khác. Với khoản lương đầu tiên, Lamine đã 'mua' một chuyến đi cho bạn bè. Marbella là điểm đến đầu tiên. Vào thời gian rảnh, Lamine thích ở bên bạn bè, đi dạo quanh khu phố, trò chuyện… và làm những việc mà người bình thường vẫn làm.

4. Gia đình là trên hết

Ngay cả sau khi cha mẹ anh ly dị, cả hai vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của anh. Gia đình Lamine chia thời gian giữa Granollers và Mataró để hỗ trợ sự nghiệp bóng đá của anh. Lamine từng chia sẻ: "Một chiếc khăn mà mẹ tôi mang về nhà đã thấm đẫm mùi của con chó, bố và mẹ tôi, và tôi rất thích ngửi mùi đó. Tôi ngủ với nó khi còn nhỏ, và mỗi khi ngồi trên ghế sofa, tôi đều mang nó theo. Bố tôi cũng giống như một người bạn của tôi vậy. Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau vì ông ấy còn rất trẻ. Đối với tôi, việc cha con có mối quan hệ như vậy rất quan trọng. Điều tôi nhớ nhất là được ngồi uống nước trên sân thượng mà không bị ai làm phiền. Đi mua sắm hay đón em trai từ trường về, những việc mà giờ tôi không thể làm được nữa. Tôi đã đến Ma Rốc nhiều lần. Quê ngoại tôi ở đó. Tôi có rất nhiều người thân ở đấy, chị gái tôi cũng sống ở đó. Đó là một nơi tôi thực sự thích đến thăm, và hy vọng mình có thể quay lại đó sớm". Lamine có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Keyne Yamal. Mặc dù không có nhiều thông tin về anh ấy, nhưng rõ ràng mối quan hệ gia đình rất sâu sắc.

5. Một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Neymar

Mặc dù anh ấy coi Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Lamine lại luôn ngưỡng mộ phong cách và tài năng của Neymar. Anh ấy thậm chí còn thừa nhận: “Messi là người giỏi nhất, nhưng người tôi thích xem nhất là Neymar”.

6. Môn học 'khó nhằn' nhất với Lamine

Lamine Yamal gặp khó khăn nhất là t

Toán và Lịch sử, bởi theo anh, chúng đòi hỏi rất nhiều thời gian học tập. Khi Lamine nhận được bằng tốt nghiệp trung học, anh nghĩ áp lực (của các thầy cô) đã có tác dụng tốt.

7. Lamine Yamal cao thêm 10cm trong chưa đầy 3 năm

Lamine Yamal đã cao thêm 10 cm kể từ khi ra mắt Barcelona cách đây chưa đầy ba năm, từ 1m71 lên 1m81. Sự phát triển thể chất này đi kèm với sự gia tăng khối lượng cơ bắp, thêm khoảng 7 đến 8 kg, giúp anh trở thành một cầu thủ bền bỉ và khó bị hạ gục hơn trong các tình huống đối đầu một chọi một.

8. Game yêu thích nhất

Lamine từng tiết lộ: "Khi tôi học lớp 6, mẹ tôi tặng tôi một chiếc PlayStation 4. Đó là lúc tôi nghiện Fortnite, và tôi chưa bao giờ ngừng chơi kể từ đó. Trò chơi yêu thích của tôi là Fortnite và FIFA, bởi vì cuối cùng, môn thể thao yêu thích của tôi vẫn là bóng đá”.

9. Quốc gia mong muốn được đón sinh nhật tại đó

Vào ngày sinh nhật của mình, điều Lamine mong muốn nhất là chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Mục tiêu của Lamine là đón sinh nhật ở Đức.

10. Món ăn may mắn

Lamine tiết lộ: "Cơm chấm sốt đậu phộng là món ăn đặc trưng của quê hương mẹ tôi, Guinea Xích đạo. Mẹ tôi luôn nấu món này cho tôi ăn trước mỗi trận đấu khi tôi còn nhỏ để bổ sung năng lượng".

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