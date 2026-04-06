Ngủ 2–3 tiếng mỗi ngày, nữ sinh quyết tâm để chạm tới cột mốc đầu đời

SVO - Từng có thời gian thu mình, gần như “biến mất” khỏi các mối quan hệ xã hội sau một năm "gap year", Khúc Minh An, sinh viên năm cuối ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Trường Đại học Thăng Long đã từng bước vượt qua chính mình. Hành trình từ những ngày chông chênh đến loạt thành tích đạt được là câu chuyện về sự nỗ lực, đánh đổi và không bỏ cuộc của một người trẻ.

Những ngày khép mình và bước ngoặt từ “bến đỗ thứ 7”

Khúc Minh An hiện là sinh viên năm cuối ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Trường Đại học Thăng Long. Trước khi bước vào giảng đường, Minh An từng trải qua một năm gap year với nhiều cảm xúc tiêu cực, lựa chọn thu mình và hạn chế gần như toàn bộ các mối quan hệ.

Có thời điểm, bạn chỉ giữ liên lạc với khoảng vài người thân thiết, gần như “biến mất” khỏi mạng xã hội và không còn tương tác với bên ngoài. Những lo lắng về việc liệu có thể hòa nhập, liệu có thể trở lại là chính mình khiến cánh cửa đại học trở thành một thử thách lớn.

Không đỗ vào ngôi trường mong muốn, Minh An lựa chọn Đại học Thăng Long như một “bến đỗ thứ 7” sau nhiều cân nhắc. Ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng đến với bạn ban đầu chỉ là một lựa chọn theo định hướng từ thầy cô và anh chị đi trước, khi bản thân chưa thực sự hiểu rõ.

Tuy nhiên, chính môi trường học tập năng động đã mở ra một hành trình mới. Minh An bắt đầu tham gia Câu lạc bộ Logistics, dần trải nghiệm, va chạm và tích lũy kỹ năng. Sau gần 4 năm, bạn đạt được nhiều thành tích như giải Nhất cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Thăng Long”, giải Khuyến khích cấp quốc gia “Viet Nam Young Logistics Talents”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cùng nhiều đóng góp trong hoạt động Hội - Đoàn.

Minh An trong quá trình tham gia và hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện.

Đánh đổi, áp lực và hành trình không bỏ cuộc

Con đường học tập của Minh An không thiếu những lần vấp ngã. Bạn thừa nhận từng nhiều lần không đạt kết quả như kỳ vọng do sự chủ quan. Có những môn làm bài tốt nhưng kết quả không như mong muốn, thậm chí có lần mất điểm vì quên lưu file thi. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ lại trở thành bài học lớn, buộc bạn phải thay đổi cách học, cách làm việc và cả thái độ với chính mình.

Dấu mốc đáng nhớ nhất là hành trình tham gia cuộc thi “Viet Nam Young Logistics Talents”. Ngay từ đầu, Minh An và các thành viên đã gặp khó khăn trong việc tìm đủ đội hình, liên tục phải thay đổi đề tài khi phát hiện những hạn chế trong quá trình triển khai. Áp lực càng tăng khi thời gian chuẩn bị trùng với kỳ thi cuối kỳ.

Khoảng cách địa lý cũng là một rào cản khi Minh An sống tại Đông Anh, cách trường khoảng 25km. Có những ngày, bạn rời nhà từ sáng sớm và trở về lúc 23h, chỉ ngủ 2 - 3 tiếng để tiếp tục làm việc. Nhịp độ này kéo dài trong nhiều tuần, với việc ăn uống vội vàng và gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Minh An nhận nhiều chứng nhận sau các hoạt động học thuật.

Dù vậy, nỗ lực đã mang lại kết quả khi đội đạt giải Nhất cấp trường và tiến vào vòng Bán kết, Chung kết cấp quốc gia. Dù dừng lại ở giải Khuyến khích, Minh An cho rằng điều giá trị nhất là những trải nghiệm và bài học tích lũy được sau hành trình kéo dài nhiều tháng.

Song song với việc học, Minh An còn thử sức trong lĩnh vực marketing và hiện đảm nhiệm vai trò leader của một nhóm nhỏ liên quan đến xe máy điện. Dù không đúng chuyên ngành, bạn vẫn xem đây là cơ hội để mở rộng kỹ năng. Một câu nói của giảng viên rằng “bất kể làm gì cũng là một phần trong chuỗi cung ứng” trở thành động lực để bạn tiếp tục phát triển.

Lan tỏa giá trị tích cực từ những điều nhỏ

Bên cạnh học tập, Minh An tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Logistics, bạn cùng các thành viên duy trì các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt vào dịp cuối năm, hỗ trợ người vô gia cư và lao công làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bạn cũng tham gia quyên góp, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đóng góp từ chính thu nhập làm thêm và nguồn quỹ của câu lạc bộ.

Khúc Minh An trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Logistics trường.

Với Minh An, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Sự chủ động trong học tập, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác và thái độ tích cực trong cuộc sống đã là những giá trị thiết thực.

Châm ngôn “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn” là điều bạn luôn ghi nhớ. Đó không phải là cách né tránh khó khăn, mà là lựa chọn đối diện với thử thách bằng một tâm thế vững vàng hơn.

