Giang Phương Lê: 'Hạt nano' đầy năng lượng tại trường USTH

SVO - Giang Phương Lê là bóng hồng duy nhất của khóa 13 ngành Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Từng là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên USTH, Lê luôn được mọi người nhớ đến như một cô gái tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong mọi hoạt động. Với Lê, những năm tháng tại ngành Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano giống như quá trình hình thành của một “hạt nano”: bắt đầu từ những “nguyên tử” tri thức nhỏ bé, rồi dần dần tích lũy năng lượng qua từng bài học, từng thí nghiệm và cả những đêm thức trắng trong phòng lab.

Từ đam mê vật liệu nano đến khát vọng chinh phục môi trường công nghệ

Từ một sinh viên say mê khám phá, mình đã từng bước “nạp năng lượng” cho chính mình để mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức trong môi trường công nghệ tại VinFast. Nhìn lại chặng đường đã qua, mình muốn chia sẻ đôi điều về quãng thời gian đáng nhớ tại USTH.

Thú thật, nhìn vào những thành tích của ngành Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano (AMSN), mình biết đây là “địa bàn” của những quái vật - những bộ óc cực sành sỏi. Mình dấn thân vào thế giới siêu hiển vi này không phải vì đã tường tận về nó mà vì mình nhìn thấy một tiềm năng khổng lồ khi vật liệu chính là nền tảng cốt lõi của mọi cuộc cách mạng công nghệ. Từ con chip bán dẫn siêu vi đến bộ khung vững chãi của một chiếc xe, tất cả đều bắt đầu từ những nguyên tử nhỏ bé.

Việc dấn thân vào một ngành học khó và mới mẻ chính là phép thử lớn nhất mà mình dành cho bản thân. Mình muốn dùng những môn học yêu thích để đo giới hạn và tư duy của mình nằm ở đâu. Chọn ngành này không chỉ là chọn một nghề nghiệp, mà còn là chọn con đường để trả lời câu hỏi: "Nếu nắm trong tay chìa khóa của mọi tiềm năng, mình có thể đi xa đến đâu?"

Và thật may mắn, USTH chính là miền đất hứa hoàn hảo nhất cho cuộc phiêu lưu đó. Hiếm có môi trường đại học nào lại chiều lòng sự tò mò của sinh viên đến thế. “Ú” không chỉ cho mình kiến thức, mà còn cho mình không gian để "sai và sửa”. Từ hệ thống phòng Lab hiện đại chuẩn quốc tế đến những chương trình trao đổi, học bổng đi khắp thế giới, USTH tạo ra một hệ sinh thái mà ở đó, sinh viên không bị đóng khung trong những lý thuyết suông.

Nếu bạn có một ý tưởng điên rồ, luôn có một giảng viên hoặc một dự án sẵn sàng hỗ trợ bạn. Chính cái chất "tự do học thuật" và môi trường quốc tế năng động tại đây đã tiếp sức cho một người thích khám phá như mình được thỏa sức mà không sợ bị phán xét.

“Cấu trúc” được hình thành từ những liên kết quý giá

Trong khoa học vật liệu, mình học rằng một cấu trúc bền vững cần những liên kết nguyên tử chặt chẽ. Nhìn lại hành trình đã qua, mình nhận ra "cấu trúc" của mình hôm nay được hình thành từ những liên kết quý giá với những người thầy, người cô và những người bạn đã cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ nhất.

Trước hết, mình muốn dành lời tri ân sâu sắc nhất đến những người đưa đò thầm lặng tại khoa. Đó là cô Thu, thầy Quỳnh, thầy Nhất, thầy Quyền… và chị Oanh, trợ lý, luôn sát sao từng thủ tục nhỏ nhất, và cả những thầy cô khác mà mình chưa kịp gọi tên hết. Mình biết ơn sự tận tụy không mệt mỏi của các thầy cô, những người không chỉ trao đi kiến thức chuyên môn khô khan, mà còn dạy mình về sự kiên định của một người làm khoa học. Chính sự bao dung và tâm huyết ấy đã giúp mình cảm thấy luôn có một điểm tựa vững chãi để tự tin dấn thân vào những thử nghiệm cuộc đời.

Giang Phương Lê cho biết hành trình đại học của cô gắn với sự đồng hành của thầy cô và bạn bè trong khoa.

Bên cạnh sự dẫn dắt của thầy cô, thanh xuân của mình sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến những người bạn đồng hành. Mình nhớ về những năm tháng lăn lộn trong Hội Sinh viên, nơi cho mình những niềm vui của tuổi trẻ. Những buổi họp bàn sự kiện xuyên trưa, những tiếng cười giòn tan sau hậu trường, và cả những lần cùng nhau vượt qua áp lực chạy deadline. Tất cả đã dạy mình thế nào là tinh thần đồng đội và sự sẻ chia. Và trên hết là những người bạn trong khoa AMSN - những "chiến hữu" đã cùng mình lớn lên, cùng sai và cùng trưởng thành giữa những tiếng chạy của thiết bị và mùi hóa chất đặc trưng.

Tích lũy năng lượng qua những phép thử

Hành trình đó bắt đầu từ dự án nhóm về hệ thống microfluidics để chế tạo các hạt polymer nano dùng trong y sinh. Trong vai trò tìm kiếm tư liệu, mình không chỉ rèn giũa khả năng đào sâu và tổng hợp thông tin mà còn học được cách phối hợp nhịp nhàng cùng các chiến hữu trong nhóm, xây dựng một tư duy làm thí nghiệm bài bản. Đó sẽ luôn là kỷ niệm đẹp khi nhớ về những người bạn đồng hành đã cùng mình “ăn dầm nằm dề” trong phòng lab, cùng ngồi phân tích dữ liệu phức tạp hay những đêm thức trắng rồi dắt nhau đi ăn phở sáng sớm.

Trong thời gian học tại USTH, Giang Phương Lê tham gia cả hoạt động học thuật và công tác sinh viên.

Chính sự đồng hành ấy đã tiếp thêm sức mạnh để mình tự tin “leo lên đỉnh núi” của khóa luận tốt nghiệp về linh kiện bán dẫn hữu cơ. Trong hành trình chinh phục thử thách này, mình vô cùng may mắn khi có sự dẫn dắt của cô Vũ Thị Thu – người “supervisor” tuyệt vời đã luôn sát cánh cùng mình. Trên chặng đường leo dốc đó, mình cũng không bao giờ đơn độc khi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các thầy cô khác trong trường. Sự tận tâm của mọi người đã rèn luyện cho mình bản lĩnh giải quyết vấn đề mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Những kết quả thực nghiệm đạt được chính là minh chứng cho hành trình bứt phá của bản thân: một đứa từng sợ Hóa ngày nào giờ đã có thể tự tin làm chủ những thiết bị thí nghiệm phức tạp và giải mã thành công những phổ đo khó nhằn.

“Bứt tốc” vượt qua vùng an toàn

Sau quá trình tích lũy tại "Ú", mình quyết định “bay” ra khỏi vùng an toàn để dừng chân tại một bến đỗ đầy bất ngờ ở bộ phận phát triển xe ô tô tại VinFast. Đây là một định hướng mà chính mình cũng chưa từng mơ đến.

Khi mới bắt đầu, mình đã trải qua những đêm mất ngủ. Sự không chắc chắn bủa vây: "Liệu một người nghiên cứu vật liệu nano như mình có thể làm gì trong một dây chuyền sản xuất ô tô hiện đại và áp lực như thế này?". Công việc này dường như không đúng theo cách hiểu truyền thống mà đòi hỏi sự tổng hòa của kỹ thuật, tư duy hệ thống và khả năng thích nghi cực nhanh.

Nhưng rồi, lại một lần nữa, mình chọn cách mạnh dạn thử sức. Mình nhận ra rằng kiến thức về vật liệu chính là "chìa khóa vàng" cho các công nghệ xe tương lai. Từ việc tối ưu hóa vật liệu pin, cải thiện độ bền của các chi tiết nano trong cảm biến, đến việc nghiên cứu các lớp phủ thông minh giúp xe thích nghi với môi trường. Tất cả đều cần đến tư duy của một người học vật liệu. VinFast đã dạy mình rằng kiến thức không bao giờ là thừa, chỉ có tư duy chưa đủ để mở rộng.

Nhìn lại tấm bằng tốt nghiệp năm 2025, mình tự hào vì đã tận dụng triệt để những cơ hội mà USTH trao tặng. Đây thực sự là một môi trường tự do, nơi mọi người có thể phát triển theo hướng mình muốn. Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng thực tiễn, USTH luôn có sẵn những cánh cửa, chỉ cần chúng mình đủ can đảm để vặn tay nắm.

Thế giới ngoài kia không vận hành theo những công thức có sẵn trong giáo trình. Nó biến thiên và đầy rẫy những cơ hội bất ngờ. Đừng tự giới hạn bản thân trong cái mác "đúng ngành" hay "trái ngành". Ngành học chỉ là nền tảng, còn thái độ và sự can đảm mới là “động cơ” đưa bạn đi xa. Hãy cứ chăm chỉ, hãy cứ dám thử sức ở những lĩnh vực mà bạn cảm thấy run sợ nhất.

Bởi đôi khi, giống như những hạt nano nhỏ bé, bạn chỉ cần tích lũy năng lượng để bứt tốc và tạo ra những thay đổi diệu kỳ. Dù là đi đâu, hãy cứ đi với tất cả sự nhiệt huyết của sinh viên USTH. Thanh xuân của mình tại Ú đã khép lại bằng một cái kết mở đầy hứa hẹn. Và mình tin thanh xuân của các bạn cũng sẽ rực rỡ theo cách như thế.

