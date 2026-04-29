Tuổi trẻ trường Cảnh sát nối dài yêu thương qua dự án “Quỹ tóc cho em”

Xuất phát từ sự thấu cảm trước những khó khăn mà các “chiến binh nhí” phải đối mặt trong quá trình điều trị bệnh ung thư, dự án tiếp nhận những mái tóc hiến tặng từ cộng đồng, kết hợp cùng hoạt động gây quỹ nhằm trao yêu thương đến các em.
Vừa qua, thành viên dự án đã đến thăm Khoa Ung bướu Huyết học - Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, dự án đã mang đến cho các em những mái tóc do cộng đồng hiến tặng, cùng 100 phần quà và 2 triệu đồng cho 2 bệnh nhi khó khăn. Bên cạnh đó, các thành viên còn dành thời gian trò chuyện, cùng các em tham gia hoạt động tô tượng.
Đặc biệt, dự án này mang đến một hình thức tâm sự thú vị. Các bệnh nhi sẽ viết tâm tư, mơ ước vào thiệp và treo lên cây, được gọi là cây tâm sự. Anh Phạm Minh Thiện - thành viên dự án chia sẻ: “Điều mà tụi mình mong muốn nhất không phải là điều gì quá lớn lao, chỉ mong có thể góp một phần nhỏ giúp các em tìm lại nụ cười, cảm thấy tự tin hơn và biết rằng luôn có rất nhiều người quan tâm, đồng hành cùng các em.”
Dự án “Quỹ tóc cho em” hướng đến việc xây dựng một thông điệp lâu dài về sự sẻ chia. Trong thời gian tới, nhóm thành viên sẽ có chuyến thăm đến mái ấm Rum-mi. Chuyến thăm này nhằm trao tặng những phần quà và là dịp để nhóm lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ kém may mắn.