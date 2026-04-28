Cuộc thi SIS SHINE 2026: Sân chơi tôn vinh bản lĩnh trí tuệ và vẻ đẹp sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

SVO - Sau gần ba tháng tổ chức, SIS SHINE 2026 khép lại với đêm chung kết quy tụ 25 thí sinh xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ 66 gương mặt tiêu biểu. Cuộc thi ghi dấu bằng hành trình rèn luyện toàn diện, tôn vinh sinh viên bản lĩnh, sáng tạo, đồng thời lan tỏa hình ảnh năng động, trí tuệ của sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Do Đoàn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật tổ chức, SIS SHINE 2026 được định hướng là một sân chơi quy mô dành cho sinh viên, tập trung tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và phong thái thanh lịch. Thông qua các hoạt động xuyên suốt cuộc thi, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên SIS năng động, sáng tạo, tự tin và có trách nhiệm trong học tập, hoạt động tuổi trẻ cũng như đời sống cộng đồng.

ThS. Lương Viết Thanh Tùng và ThS. Kiều Thị Yến hướng dẫn, đào tạo kỹ năng thời trang và xây dựng thương hiệu cá nhân cho Top 25 thí sinh SIS SHINE 2026.

Trở lại ở mùa thứ hai với chủ đề “Vươn xa để tỏa sáng”, SIS SHINE 2026 triển khai concept “Ngự Sắc”, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây ngô đồng và nghệ thuật pháp lam. Concept này được xây dựng như một trục xuyên suốt, thể hiện hành trình phát triển của sinh viên từ nền tảng tiềm năng ban đầu, từng bước được rèn luyện qua trải nghiệm và thử thách để hình thành bản sắc cá nhân rõ nét.

Top 25 thí sinh tham gia phần thi “Sinh viên Kiến tạo” tại SIS SHINE 2026.

Hành trình cuộc thi được triển khai theo lộ trình nhiều vòng, bắt đầu từ vòng sơ khảo cấp Khoa diễn ra từ ngày 3/2 đến 7/3/2026. Sau quá trình tuyển chọn, 66 thí sinh đến từ 4 Liên chi đoàn trực thuộc Trường tiếp tục bước vào vòng sơ khảo cấp Trường. Tại vòng thi này, thí sinh tham gia hai nội dung “Shine First Look – Ấn tượng đầu tiên” và “Shine Mind – Thử thách tư duy”, qua đó thể hiện tổng thể các tiêu chí về phong thái, kỹ năng trình diễn, năng lực tư duy và khả năng ứng xử trong môi trường cạnh tranh.

Top 25 thí sinh cùng đoàn viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật tham gia phần thi “Bản lĩnh sinh viên” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh tuổi trẻ.

Sau vòng sơ khảo, 25 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn tiếp tục bước vào giai đoạn chung khảo, diễn ra xuyên suốt trong tháng 3 và tháng 4. Giai đoạn này được thiết kế theo hướng mở rộng không gian trải nghiệm, không chỉ tập trung vào trình diễn sân khấu mà còn đặt thí sinh trong các môi trường thực tiễn nhằm đánh giá toàn diện năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng.

Một trong những nội dung trọng tâm là phần thi “Bản lĩnh sinh viên Liên ngành - Nghệ thuật”, được tổ chức gắn với Chương trình Hành trình về nguồn chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tại đây, các thí sinh tham gia các hoạt động tại Quảng trường Ba Đình và Bảo tàng Hồ Chí Minh, qua đó thể hiện nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết với các giá trị lịch sử, văn hóa.

Đội ngũ Ban Giám khảo vòng sơ loại cấp Trường tại SIS SHINE 2026.

Các thí sinh lắng nghe nhận xét từ Ban Giám khảo tại vòng sơ loại SIS SHINE 2026, qua đó hoàn thiện kỹ năng và phong thái.

Song song với đó, phần thi “Khoảnh khắc sinh viên SIS” triển khai theo concept “Hiền tài Văn hiến”, tập trung khắc họa hình ảnh sinh viên trong sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại. Tiếp nối chuỗi hoạt động, phần thi “Kiến tạo sức mạnh Liên ngành - Nghệ thuật” trở thành điểm nhấn khi các thí sinh làm việc theo nhóm để xây dựng các sản phẩm sáng tạo, qua đó thể hiện tư duy liên ngành, năng lực phối hợp và sự gắn bó với môi trường học tập tại Nhà trường.

Các đội thi trình bày phần thi “Sinh viên Kiến tạo”.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho đêm chung kết, các thí sinh tham gia chuỗi hoạt động đào tạo tập trung vào những kỹ năng cần thiết cho môi trường trình diễn và giao tiếp công chúng, bao gồm xây dựng thương hiệu cá nhân, định hình phong cách thời trang, kỹ thuật catwalk và xướng danh. Các nội dung này được tổ chức theo hướng thực hành, giúp thí sinh hoàn thiện phong thái, kỹ năng sân khấu và khả năng thể hiện trước khán giả. Bên cạnh đó, phần thi tài năng SIS Talent với chủ đề “Define Your Edge - Bứt phá giới hạn” được triển khai như một không gian riêng để thí sinh thể hiện năng khiếu, cá tính và tư duy sáng tạo thông qua các hình thức biểu diễn đa dạng.

Các đội thi trình bày nội dung trong phần thi “Bản lĩnh sinh viên” tại SIS SHINE 2026.

Chia sẻ về cuộc thi, đồng chí Lê Quang Pháp - Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Ban Tổ chức SIS SHINE 2026 cho biết: “SIS SHINE 2026 không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình để mỗi sinh viên được nhìn thấy tiềm năng của chính mình. Từ sân chơi này, chúng tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh sinh viên SIS bản lĩnh, sáng tạo, thanh lịch và trách nhiệm”.

Top 25 thí sinh tham gia buổi training catwalk, rèn luyện phong thái trình diễn và kỹ năng sân khấu trước Đêm chung kết SIS SHINE 2026.

Từ 66 thí sinh tại vòng sơ khảo cấp Trường, 25 gương mặt xuất sắc nhất, gồm 11 nam và 14 nữ, đã được lựa chọn tham gia đêm chung kết diễn ra ngày 24/4/2026. Quá trình tuyển chọn và rèn luyện qua nhiều vòng thi cho thấy cuộc thi không dừng lại ở việc xác lập danh hiệu, mà hướng tới việc tạo môi trường trải nghiệm, qua đó giúp sinh viên từng bước hoàn thiện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực cá nhân.

Các thí sinh tham gia Vòng thi Tài năng SIS SHINE 2026, thể hiện cá tính, năng khiếu và sự sáng tạo trên sân khấu.

Top 25 thí sinh tham gia buổi training hô tên - xướng danh, rèn luyện phong thái tự tin và kỹ năng sân khấu tại SIS SHINE 2026.

Với cấu trúc tổ chức theo nhiều giai đoạn, nội dung thi được thiết kế đa dạng và gắn với định hướng phát triển toàn diện, SIS SHINE 2026 góp phần định hình hình ảnh sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật theo hướng năng động, có bản lĩnh, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng trong bối cảnh học tập và hoạt động xã hội hiện nay.

(Ảnh: NTCC)