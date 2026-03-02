Nữ sinh vượt khó giành giải quốc gia, được tuyển thẳng Trường Đại học Hà Nội

SVO - Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Đặng Khánh Ly (sinh năm 2007) đã ghi dấu ấn với giải Ba môn Tiếng Anh tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025. Thành tích này giúp nữ sinh được tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Hà Nội và xuất sắc là một trong số ít các bạn tân sinh viên được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa”, giúp Khánh Ly thêm vững bước trên hành trình học tập.

Đặng Khánh Ly (sinh năm 2007) hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hà Nội.

Trong những năm cấp ba, Khánh Ly đã bộc lộ khả năng ngoại ngữ của mình qua các kỳ thi chọn học sinh giỏi và xuất sắc giành giải Nhì môn Tiếng Anh cấp tỉnh, giải Ba môn Tiếng Anh cấp quốc gia năm học 2024-2025. Những thành tích này không chỉ khẳng định năng lực mà còn mở ra cơ hội tuyển thẳng vào Trường Đại học Hà Nội - ngôi trường mà Khánh Ly đã cân nhắc kỹ lưỡng để theo đuổi đam mê ngôn ngữ.

Tuy nhiên, con đường đến với giảng đường đại học của Khánh Ly không hề bằng phẳng. Xuất thân trong gia đình hộ cận nghèo, bố mất sớm vì bệnh tật, Ly sống cùng bà ngoại, em trai và bác trai. Vì vậy, khó khăn lớn nhất mà nữ sinh phải đối diện luôn là gánh nặng tài chính.

Khánh Ly cho biết: “Một điều may mắn là trường cấp ba của mình có nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lên đại học thì không chỉ học phí mà chi phí sinh hoạt cũng trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều. Điều này đã từng khiến mình chùn bước trước ước mơ học đại học. Dù vậy, mình nghĩ rằng ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ nên mình sẽ cố gắng học thật tốt để giành học bổng, đồng thời tranh thủ thời gian đi làm thêm để trang trải cuộc sống.”

Một trong những dấu mốc đáng nhớ là khi Khánh Ly nhận được học bổng “Nâng bước thủ khoa”. Với nữ sinh, đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt quá trình học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.

Khánh Ly bày tỏ: “Giây phút nhận học bổng, mình vừa bất ngờ, vừa xúc động. Nó không chỉ giúp mình giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình, mà còn khiến mình cảm thấy những cố gắng của mình thực sự được nhìn thấy và trân trọng. Mình biết ơn gia đình, thầy cô và những người đã luôn đồng hành, tin tưởng mình. Đồng thời, đây cũng là động lực để mình nhắc nhở bản thân phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng ấy.”

Ngay trong học kỳ đầu tiên tại Trường Đại học Hà Nội, Khánh Ly đã đạt điểm GPA loại Giỏi. Dù chưa tham gia câu lạc bộ nào để tập trung cho việc học, nữ sinh vẫn đảm nhận vai trò lớp trưởng hành chính, tham gia các hoạt động của Ban Cán sự như Hội nghị giữa lãnh đạo trường và sinh viên. Qua đó, Khánh Ly học được cách chủ động, trách nhiệm và mạnh dạn hơn trong công việc. Với Khánh Ly, bí quyết duy nhất để học tốt ngành ngôn ngữ chính là sự chăm chỉ, bởi cô bạn cho rằng sự thành thạo ngôn ngữ không thể xây dựng trong ngày một ngày hai hay thông qua các mẹo làm bài, mà đòi hỏi người học phải thực sự gắn bó với ngôn ngữ đó.

Trong thời gian tới, Khánh Ly đặt mục tiêu không chỉ duy trì thành tích học tập tốt mà còn phát triển toàn diện về kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Nữ sinh định hướng sẽ tham gia các hoạt động học thuật liên quan đến chuyên ngành biên - phiên dịch, rèn luyện kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, đồng thời tìm kiếm cơ hội thực tập sớm để hiểu rõ hơn về ngành nghề mình theo đuổi. Với Khánh Ly, đại học không chỉ là nơi tích lũy kiến thức, mà còn là môi trường để hoàn thiện bản thân và định hình con đường tương lai.

Nữ sinh mong muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên rằng: Hãy tin vào năng lực của bản thân, kiên trì với mục tiêu mình đã chọn và đừng ngại thử sức ở những điều mới. Nếu có cơ hội, hãy mạnh dạn nắm lấy, bởi chính sự dũng cảm và kiên định sẽ mở ra những cánh cửa mới cho hành trình phía trước.

Ảnh do nhân vật cung cấp