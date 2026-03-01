Freelance “lên ngôi” trong giới trẻ: Tự do hay tự lo?

SVO - Làm việc tự do trên nền tảng số đang trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong vài năm gần đây. Sự linh hoạt về thời gian, không gian và thu nhập khiến freelance được quan tâm rộng rãi, song đi kèm là áp lực tự tìm khách hàng, tự quản lý tài chính và chấp nhận rủi ro mất việc bất ngờ.

Xu hướng làm việc tự do gia tăng

Freelancer là những người làm việc tự do, không thuộc biên chế cố định của bất kỳ công ty hay tổ chức nào, mà hợp tác với nhiều khách hàng khác nhau theo từng dự án hoặc dịch vụ cụ thể. Không chỉ làm cho khách hàng nước ngoài, nhiều bạn trẻ còn khai thác thị trường nội địa như chạy quảng cáo cho shop online, sản xuất video TikTok cho thương hiệu, thiết kế logo cho các dự án khởi nghiệp, hay làm nội dung số.

Theo Google Trends, từ khóa “Freelancer” tại Việt Nam duy trì mức độ quan tâm từ 60% đến 100% mỗi ngày kể từ năm 2023 và đạt đỉnh sau Tết Nguyên đán 2024. Điều này cho thấy mức độ chú ý ngày càng lớn đối với hình thức làm việc này.

Báo cáo của Fiverr với hơn 10.000 người từ 16–26 tuổi trên toàn thế giới tham gia khảo sát cho thấy xu hướng dịch chuyển sang làm việc tự do ngày càng rõ. So với năm 2023, hơn 70% người thuộc thế hệ Z được hỏi nghĩ nhiều hơn về việc chuyển sang làm tự do; gần 36% coi đây là kế hoạch dự phòng trong trường hợp mất việc hoặc chịu tác động từ công nghệ.

Sự linh hoạt là yếu tố thu hút đáng kể. Người làm freelance có thể làm việc tại nhà, quán cà phê hoặc bất cứ đâu phù hợp, thay vì bó buộc trong khung giờ cố định. Tuy nhiên, cùng với đó là bài toán ổn định thu nhập và quản lý rủi ro.

Những trải nghiệm của lựa chọn tự do

Tôn Sa (sinh năm 2004, phường Hồng Hà, Hà Nội): “Tự do đòi hỏi kỷ luật cao”. Tôn Sa cho biết đã làm freelance khoảng hai năm. Ban đầu chỉ thử sức, nhưng dần nhận thấy phù hợp vì có thể chủ động thời gian và tham gia nhiều dự án khác nhau.

Tôn Sa chủ động lựa chọn công việc freelance làm định hướng của bản thân.

Hiện Sa làm content và design trên mạng xã hội, từ xây dựng nội dung, lên ý tưởng đến thiết kế cơ bản. Khách hàng đến từ mạng xã hội, mối quan hệ cũ hoặc chủ động gửi portfolio. Theo Sa, ngoài chuyên môn, việc xây dựng hình ảnh cá nhân và giữ uy tín là yếu tố quan trọng.

Thu nhập của Sa tương đối ổn định khi có thể nhận nhiều dự án cùng lúc, song không phải lúc nào cũng “bằng phẳng”. “Có tháng nhiều việc, có tháng chậm lại. Khi đã xây dựng được tệp khách hàng ổn định thì mọi thứ dần vào guồng,” Sa nói. Cô cho rằng freelance có thể mang lại cảm giác ổn định theo cách riêng với người thích tự do, nhưng không phải lựa chọn phù hợp với tất cả. Để hạn chế áp lực, Sa duy trì quỹ dự phòng vài tháng chi tiêu cơ bản và chia thu nhập thành các khoản chi cố định, tiết kiệm và tái đầu tư cho công việc.

Đối với Chu Trang (sinh năm 2002, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội): “Phải tự tạo sự ổn định cho mình”. Bắt đầu làm freelance từ năm cuối đại học, sau thời gian thực tập và làm việc tại doanh nghiệp. Hiện cô làm content marketing, viết blog, xây dựng nội dung fanpage và quản lý nội dung cho một số thương hiệu nhỏ.

Theo Trang, thu nhập từ freelance không ổn định như công việc toàn thời gian vì phụ thuộc vào số lượng dự án và ngân sách khách hàng từng giai đoạn. Có tháng thu nhập tốt, nhưng cũng có thời điểm không nhận được dự án mới. Trải nghiệm này khiến cô nhận ra cần liên tục tìm kiếm khách hàng và không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Trang từng gặp khó khăn khi giải thích công việc với gia đình do quan niệm truyền thống về sự ổn định. Sau đó, cô chọn cách diễn đạt đơn giản rằng mình làm marketing online cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc nhưng không thuộc biên chế cố định. Để đảm bảo tài chính, Trang xây dựng quỹ dự phòng từ ba đến năm tháng chi phí sinh hoạt và duy trì ít nhất hai đến ba nguồn thu khác nhau.

Chu Trang từng gặp khó khăn khi phải giải thích cho người nhà hiểu về công việc freelance.

Với Linh Chi (2004, Học viện Báo chí và Tuyên truyền): Cân nhắc giữa linh hoạt và rủi ro là lựa chọn ưu tiên. Linh Chi bắt đầu làm freelance sau gần hai năm làm content creator part-time. Cô lựa chọn hình thức này để linh động với lịch học và mở rộng lĩnh vực thử sức.

Chi cho biết thu nhập không ổn định theo tháng, từng trải qua giai đoạn “mất job” khi khách hàng cắt ngân sách đột ngột. Theo cô, freelance không ổn định hơn công việc toàn thời gian; mức độ bền vững phụ thuộc vào năng lực, mạng lưới quan hệ và cách quản lý tài chính của mỗi người. Để giảm rủi ro, Chi duy trì quỹ dự phòng ít nhất ba tháng chi phí sinh hoạt và không phụ thuộc hoàn toàn vào các dự án ngắn hạn.

Linh Chi cho rằng làm freelance đem đến cho cô nhiều cơ hội mới.

Bên cạnh cơ hội linh hoạt, người làm freelance phải tự tìm kiếm khách hàng, thương lượng chi phí, quản lý hợp đồng và tiến độ, đồng thời liên tục nâng cao kỹ năng để duy trì sức cạnh tranh. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển, freelance mở ra thêm một lựa chọn nghề nghiệp cho người trẻ, song yêu cầu sự chủ động và khả năng tự chịu trách nhiệm cao hơn so với mô hình việc làm truyền thống.

