Từ học sinh giỏi Địa lý đến thầy giáo ngoại ngữ Gen Z với lớp học gần 100 học sinh

SVO - Từng đặt nguyện vọng vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc nhưng rẽ sang Ngôn ngữ Anh, Vũ Minh Đức (sinh năm 2002, tại Hà Nội) không xem đó là thất bại mà là điểm khởi đầu cho hành trình theo đuổi ước mơ đứng trên bục giảng. Sau 4 năm đại học cùng nhiều năm đứng lớp, thầy giáo Gen Z thường được biết đến với tên gọi Minh Anh đã sáng lập trung tâm tiếng Anh của riêng mình, hiện có gần 100 học sinh theo học.

Từ ngã rẽ không định trước

Là người con của Thủ đô, Vũ Minh Đức sớm ấp ủ mong muốn trở thành giáo viên. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh đại học không đưa anh đến ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc như kỳ vọng ban đầu, mà chuyển sang Ngôn ngữ Anh tại Đại học Thủ đô Hà Nội theo nguyện vọng 2.

Khoảng thời gian đầu không tránh khỏi hụt hẫng. “Khi biết mình trượt nguyện vọng 1, tôi thực sự buồn. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu mục tiêu cuối cùng vẫn là đứng lớp thì điều quan trọng là mình học như thế nào, chứ không phải bắt đầu từ đâu”, Minh Anh chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, anh lựa chọn thích nghi thay vì tiếc nuối. Mục tiêu trở thành giáo viên song ngữ có điều chỉnh, nhưng định hướng theo nghề giáo vẫn được giữ vững. Trong 4 năm đại học, Minh Anh tốt nghiệp loại Giỏi (GPA 3.31/4.0) và đạt Giải Nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa (2021–2022) và Giải Khuyến Khích Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường (2021-2022).

Đối với Minh Anh, giảng dạy luôn là mục tiêu số 1.

Trước đó, ở bậc phổ thông, anh từng đạt Giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Thành phố môn Địa lý cấp THPT (2019–2020), Giải Khuyến khích môn Sinh học cấp THCS (2017–2018) cùng nhiều giải liên môn khác. Theo Minh Anh, những năm tháng theo đuổi các kỳ thi học sinh giỏi giúp anh rèn sự bền bỉ và khả năng tự học – kỹ năng cần thiết khi bước vào môi trường đào tạo ngôn ngữ chuyên sâu.

Khi lý thuyết trở thành phương pháp

Những học phần như Pronunciation in Use (Ngữ âm học thực hành) từng khiến Minh Anh “ngợp” khi toàn bộ nội dung được giảng dạy bằng tiếng Anh. Việc sửa từng lỗi phát âm, luyện nghe liên tục và phân tích ngữ âm buộc anh phải thay đổi cách học.

“Tôi từng dành hàng giờ chỉ để sửa một âm chưa đúng. Nhưng chính những chi tiết nhỏ đó giúp tôi hiểu rằng nếu nền tảng không chắc, mình sẽ rất khó hướng dẫn người khác”, anh nói.

Đến năm thứ ba và thứ tư, các môn Linguistics (Ngôn ngữ học đối chiếu) và Semantics (Ngữ nghĩa học) giúp anh hiểu sâu hơn về cấu trúc và tầng nghĩa của ngôn ngữ. Từ đó, anh hình thành cách giảng giải có hệ thống, chú trọng vào bản chất thay vì học thuộc.

Song song với việc học, từ năm 2019, Minh Anh làm gia sư hệ Cambridge và giảng dạy tại phường Thạch Bàn, Hà Nội. Quá trình đứng lớp giúp anh nhận ra khoảng cách giữa lý thuyết trên giảng đường và khả năng tiếp nhận thực tế của học sinh.

Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, anh mở lớp ôn thi riêng cho học sinh các lứa 2003–2006. Nhiều học sinh đạt điểm 9.0, 9.2, thậm chí 9.6 môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia hằng năm.

Thầy giáo Minh Anh tại lớp học của mình.

Theo Minh Anh, kết quả này đến từ việc điều chỉnh phương pháp: hệ thống hóa từ vựng bằng liên tưởng, giúp học sinh học ngữ pháp trong ngữ cảnh và tăng cường thực hành nghe – nói. “Tôi không muốn các em học thuộc máy móc. Khi hiểu bản chất, việc ghi nhớ sẽ tự nhiên hơn và các em cũng tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh”, anh cho biết.

Quá trình giảng dạy cũng giúp anh thay đổi bản thân. Từ một người dễ nóng vội, Minh Anh học cách kiên nhẫn hơn với từng học sinh và cẩn trọng hơn trong việc chuẩn bị giáo án. “Đứng lớp khiến tôi trưởng thành rất nhiều. Mỗi buổi dạy đều là một lần mình tự điều chỉnh chính mình”, anh nói.

Xây dựng trung tâm từ trải nghiệm cá nhân

Từ những lớp học nhỏ ban đầu, Minh Anh quyết định sáng lập và trực tiếp điều hành trung tâm tiếng Anh của riêng mình. Hiện trung tâm có gần 100 học sinh theo học mỗi ngày.

Những hoạt động tại trung tâm của thầy Minh Anh.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, anh tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm ôn thi miễn phí cho khóa dưới và xây dựng tài liệu hệ thống về từ vựng, ngữ âm để hỗ trợ cộng đồng học tập. Với Minh Anh, điều quan trọng không chỉ là điểm số, mà là sự thay đổi trong thái độ học tập.

“Điều khiến tôi vui nhất không phải là bảng điểm cao, mà là khi học sinh nói rằng các em không còn sợ tiếng Anh nữa. Khi đó, tôi biết mình đang làm đúng việc cần làm”, anh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của mình, Minh Anh lựa chọn một châm ngôn giản dị: “Dạy học từ trái tim sẽ kết nối đến vạn trái tim”. Theo anh, mọi phương pháp hay giáo trình chỉ là công cụ, còn yếu tố quyết định vẫn là sự tận tâm của người dạy.

Buổi tổng kết lớp học tại trung tâm của thầy Minh Anh

Anh cũng dành sự biết ơn tới các giảng viên khoa Ngoại ngữ – những người đồng hành trong suốt quãng đời sinh viên. Đặc biệt, anh nhắc đến giảng viên Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Thanh Ly như những người truyền cho anh niềm tin với nghề giáo. Theo Minh Anh, điều anh nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là thái độ làm nghề: dạy học bằng sự chân thành và trách nhiệm.

Từ một sinh viên từng hụt hẫng với nguyện vọng đầu tiên, Minh Anh hôm nay lựa chọn đi tiếp bằng sự kiên trì. Với anh, giá trị của người trẻ không nằm ở điểm xuất phát, mà ở cách mỗi người nỗ lực và sử dụng tri thức của mình để tạo nên những tác động tích cực cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)