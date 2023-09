'Nữ diễn viên trẻ đắt show bậc nhất K-biz' trở thành 'nàng thơ' mới trong dàn 'Những bác sĩ tài hoa'

SVVN - Go Yoon Jung sẽ đóng vai chính trong bộ phim được coi là ngoại truyện của loạt phim ăn khách "Hospital Playlist" của đài tvN.

Vào ngày 20/9, tvN thông báo Go Yoon Jung đã xác nhận sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình mới có tựa tạm thời A Life of a Resident That Will Be Wise Someday và sẽ hóa thân thành bác sĩ sản khoa năm thứ nhất tại chi nhánh Jongro của bệnh viện Trung tâm y tế Yulje. Đạo diễn Shin Won Ho và biên kịch Lee Woo Jung, người đứng đằng sau thành công của loạt phim Reply và Hospital Playlist, tiếp tục được giao trách 'cầm cân nẩy mực' cho bộ phim này.

Là bộ phim truyền hình được coi là ngoại truyện của Hospital Playlist, A Life of a Resident That Will Be Wise Someday mô tả cuộc sống thực tế và gần gũi trong bệnh viện cũng như tình bạn đầy sóng gió giữa các bác sĩ và cư dân tại một bệnh viện ĐH.trọng điểm. A Life of a Resident That Will Be Wise Someday dự kiến phát hành vào nửa đầu năm 2024.