'Phim cực hot về bạo lực học đường' lên tiếng xin lỗi làm dấy lên sự chú ý và tò mò của dân mạng

SVVN - Phim truyền hình mới về nạn bạo lực học đường, "Pyramid Game" (tạm dịch là 'Trò chơi kim tự tháp') bất ngờ lên tiếng xin lỗi vì gây gián đoạn hoạt động của công chúng trong quá trình quay phim.

Gần đây, giữa những tranh cãi đang diễn ra xung quanh sự gián đoạn do việc quay phim gây ra, đội ngũ sản xuất của loạt phim truyền hình gốc Pyramid Game đã gửi lời xin lỗi về những bất tiện này: "Chúng tôi rất tiếc và thành thật xin lỗi vì đã gây bất tiện cho người đi bộ và những sai sót tại địa điểm quay phim vào tuần trước. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tăng cường an toàn thông qua quản lý tại trường quay chặt chẽ hơn và nỗ lực phối hợp để ngăn chặn bất kỳ sự cố đáng tiếc nào tái diễn".

Việc gián đoạn giao thông công cộng khi quay bộ phim đã dẫn đến nhiều bài đăng không hài lòng trước đó trên nhiều cộng đồng trực tuyến khác nhau. Trong những bài đăng này, số đông đều phàn nàn: "Tuần trước, họ lại chặn đường đi học của học sinh để quay phim, thì hôm nay, lại xảy ra sự cố tương tự. Họ lắp đặt thiết bị quay phim trên đường đi của học sinh với lý do quay phim". Những người khác thì bày tỏ sự thất vọng: "Trong quá trình quay phim, không có ai hướng dẫn an toàn. Họ chặn đường dành cho người đi bộ và làn đường dành cho xe đạp, buộc học sinh phải đi bộ trên đường dành cho xe cộ"...

Những tranh cãi xung quanh việc gián đoạn giao thông trong khi quay phim là vấn đề thường xuyên xảy ra trong năm nay. Chẳng hạn, vào tháng Tư, theo Sở Cảnh sát Hyehwa, một cá nhân được xác định là anh A đã bị buộc tội làm bị thương một nhân viên là anh B, bằng cách ném gạch trong quá trình quay bộ phim truyền hình The Diva of the Desert Island ở Changsin-dong, Jongno-gu, Seoul vào khoảng 3h25 sáng, ngày 26/4. Cuộc điều tra đã được tiến hành mà không giam giữ và ông B được xác nhận là bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, sau khi điều trị tại bệnh viện. Lúc đó, anh A nói: “Tôi không thể ngủ được vì ánh sáng và tiếng ồn phát ra từ đoàn làm phim”. Đáp lại, công ty sản xuất phim truyền hình cam kết: "Chúng tôi sẽ hết sức chú ý để ngăn chặn sự tái diễn".

Hơn nữa, vào tháng Ba, đội ngũ sản xuất của chương trình tạp kỹ hẹn hò Channel A Heart Signal 4 đã phải hứng chịu phản ứng dữ dội của công chúng liên quan đến việc xâm phạm quyền riêng tư ở Jinkwan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, do tiếng ồn và quay phim bằng flycam.