Nữ genZ xuất sắc nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông và chiếc Huy chương Vàng 'muộn màng' gửi tới bà ngoại

SVO - Eileen Gu trở thành vận động viên trượt tuyết tự do xuất sắc nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông, sau khi giành được chiếc huy chương thứ sáu, rồi chỉ vài phút sau đó nhận được tin bà ngoại qua đời.

Vận động viên trượt tuyết tự do Eileen Gu của Trung Quốc đã trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông, sau khi giành Huy chương Vàng nội dung halfpipe (22/2), rồi chỉ vài phút sau đó nhận được tin bà ngoại qua đời.

Gu, 22 tuổi, đã bổ sung thêm huy chương thứ sáu vào bộ sưu tập huy chương ấn tượng của mình, bảo vệ thành công danh hiệu mà cô đã giành được trong cú ăn ba tại Thế vận hội Bắc Kinh, bốn năm trước. Không có vận động viên trượt tuyết tự do nào khác, nam hay nữ, giành được nhiều huy chương như Gu, người phụ nữ duy nhất từng thi đấu ở tất cả các nội dung park và pipe tại Thế vận hội.

Phát biểu với báo chí sau một ngày đầy cảm xúc, Gu cho biết, lần cuối cùng cô nói chuyện với bà ngoại của mình là trước Thế vận hội, và cô biết rằng, mình có thể sẽ không có cơ hội nữa:

Bà là một phần rất lớn trong cuộc đời tôi khi lớn lên, và là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bà là một người mạnh mẽ. Người phụ nữ này đã làm chủ cuộc sống, nắm lấy nó trong tay và biến nó thành điều bà muốn. Và bà đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi không hứa với bà rằng tôi sẽ chiến thắng, nhưng tôi đã hứa rằng tôi sẽ dũng cảm. Tôi thực sự hạnh phúc vì đã có thể giữ lời hứa đó và hy vọng sẽ làm bà tự hào, nhưng đây cũng là khoảng thời gian rất khó khăn đối với tôi.

Màn trình diễn của Gu quả thực rất dũng cảm, khi 'ngôi sao' người Trung Quốc một lần nữa tự đặt mình vào nguy cơ không giành được giải thưởng nào, sau lượt thi đầu tiên chỉ đạt 30 điểm, khiến cô xếp hạng khá thấp.

Eileen Gu đã đạt điểm số tốt nhất ở lượt thi thứ ba trong vòng chung kết trượt tuyết tự do halfpipe.

Nhưng cô đã lấy lại phong độ và có màn trình diễn xuất sắc ở vòng thứ hai, làm say lòng ban giám khảo và xếp thứ tám ở vòng loại, đã gia tăng lợi thế với lượt thi cuối cùng, nâng điểm số lên 94.75 để giành Huy chương Vàng.

Gu chia sẻ: “Mỗi ngày, tôi đều chiến đấu. Tôi đã cống hiến hết mình mỗi ngày kể từ khi đến đây, và đó không phải là chuyện đùa.Trong cả ba nội dung, tôi đều thể hiện khả năng trượt tuyết tốt nhất của mình và về mặt thành tích, đó là tất cả những gì tôi có thể mong muốn, được cho thế giới thấy những gì tốt nhất mà môn trượt tuyết nữ có thể mang lại hiện nay, điều thực sự quan trọng”.

Chiến thắng của Gu đồng nghĩa với việc cô đã giành được ba Huy chương Vàng và ba Huy chương Bạc trong hai kỳ Thế vận hội gần đây, tại Bắc Kinh bốn năm trước, nơi cô giành Huy chương Vàng ở nội dung halfpipe và big air, và Huy chương Bạc ở nội dung slopestyle, và tại Ý lần này, nơi cô giành Huy chương Bạc ở hai nội dung sau.

Chiến thắng này cũng giúp cô vượt qua người đồng hương Xu Mengtao, người sở hữu 5 huy chương ở nội dung trượt tuyết tự do nữ, và vận động viên người Canada Mikael Kingsbury, để trở thành vận động viên Olympic được vinh danh nhiều nhất trong môn thể thao này.

Lý do tôi yêu thích các kỷ lục đến vậy là vì nó không phân biệt nam hay nữ. Tôi là vận động viên trượt tuyết tự do được vinh danh nhiều nhất mọi thời đại, bất kể nam hay nữ. Tôi có nhiều Huy chương Vàng nhất từ ​​trước đến nay, bất kể nam hay nữ. Đó là minh chứng cho sức mạnh cạnh tranh, sức mạnh tinh thần. Đó là khả năng thi đấu dưới áp lực, nó không liên quan gì đến việc bạn là nam hay nữ. Việc có thể dẫn đầu và tiên phong trong môn thể thao này là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể làm được, nhưng tôi thực sự vinh dự và tự hào về điều đó.

Huy chương Vàng này là huy chương thứ năm của Trung Quốc tại Thế vận hội và nâng tổng số huy chương của quốc gia này lên 15, với các vận động viên của họ cũng giành được 4 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.