Từ công việc bán thời gian tại một sân trượt băng cho đến chiếc Huy chương Vàng Thế vận hội Milan-Cortina

Cặp đôi trượt băng nghệ thuật "Rikuryu", Miura Riku (24 tuổi) và Kihara Ryuichi (33 tuổi) đã làm nên lịch sử khi trở thành cặp đôi trượt băng nghệ thuật Nhật Bản đầu tiên giành được Huy chương Vàng tại Thế vận hội mùa Đông. Họ đã lập kỷ lục thế giới với số điểm cao nhất trong phần thi trượt băng tự do là 158,13 điểm, tổng cộng 231,24 điểm. Họ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi một lỗi nâng người khiến họ xếp thứ 5 trong phần thi ngắn (SP), nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng.
Ryuichi Kihara (33 tuổi) và Rika Miura (24 tuổi), cách nhau chín tuổi, đã làm việc cùng nhau từ năm 2019. Chỉ trong bảy năm, họ đã giành chiến thắng tuyệt đối tại Giải vô địch thế giới, Giải vô địch bốn châu lục và Grand Prix, và giờ đây họ cuối cùng đã hoàn thành bộ sưu tập Huy chương Vàng Olympic mùa Đông cuối cùng của mình.
Để đi đến thành công ngày hôm nay ít ai biết rằng Kihara từng rơi vào tình trạng khó khăn và sa sút đến tận cùng. Trong giai đoạn khó khăn, bao gồm việc tan rã nhóm cũ và quá trình hồi phục sau chấn thương vai phải và chấn động não, Kihara thậm chí còn cân nhắc việc giải nghệ và nhận công việc cho thuê giày trượt tại một sân trượt băng ở quê nhà, tỉnh Aichi: "Công việc của tôi bao gồm dịch vụ khách hàng cơ bản, chẳng hạn như bán vé vào sân và cho thuê giày trượt. Tôi cũng làm việc tại trung tâm huấn luyện và lưu trú liền kề vào ban đêm, làm việc ở quầy lễ tân và tiếp đón khách. Tôi nghĩ, tôi làm việc khoảng ba ngày một tuần. Tôi là một người rất tận tâm, và sau này trở thành quản lý bán thời gian". Sân trượt băng cũng có một câu lạc bộ trượt băng, vì vậy trẻ em ở độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở thường luyện tập ở đó. Sau giờ làm việc, Kihara sẽ tranh thủ thời gian giữa các buổi tập của mình để bế các em nhỏ lên.
Vào thời điểm đó, trượt băng nghệ thuật đôi chưa được biết đến rộng rãi như bây giờ. Nhưng dù vậy, một số người hâm mộ cốt lõi đã chú ý đến Kihara: "Anh ấy là một vận động viên Olympic, vì vậy anh ấy là một người phi thường. Nhưng anh ấy không bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến mình, và anh ấy luôn nói chuyện một cách tôn trọng với mọi người. Có những đứa trẻ nhỏ trong khán giả, và anh ấy luôn cúi xuống và trò chuyện với chúng. Tôi vẫn nhớ mình đã rất ấn tượng về việc không phải ai cũng có thể làm được điều đó".
Vào cuối tháng 7/2019, Kihara gặp Rika Miura trong một "buổi kiểm tra độ tương thích đối tác". Kihara nhớ lại rằng lần đầu tiên anh tung Miura lên không trung, sự ăn ý tuyệt vời giữa hai người khiến anh cảm thấy như "linh hồn mình bị sét đánh", khơi dậy lại niềm đam mê trượt băng của anh. Miura cũng cười và nói rằng đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể bay trên không trung lâu đến vậy.
◆Miura Riku: Sinh năm 2001 tại thành phố Takarazuka, tỉnh Hyogo. Bắt đầu trượt băng nghệ thuật từ năm 5 tuổi, chuyển từ đơn sang đôi vào năm 2015. Tham gia Giải vô địch trẻ thế giới cùng với Ichihashi Shoya.
◆Kihara Ryuichi: Sinh năm 1992 tại thành phố Tokai, tỉnh Aichi. Anh bắt đầu trượt băng nghệ thuật từ năm 4 tuổi và chuyển sang thi đấu đôi ở tuổi 20. Anh xếp thứ 18 tại Thế vận hội Sochi 2014 cùng với Narumi Takahashi và thứ 21 tại Thế vận hội Pyeongchang 2018 cùng với Kaiu Suzaki.