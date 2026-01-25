Nữ sinh Bách khoa và hành trình không ngừng chinh phục giới hạn

SVO - Hồ Thị Minh Châu (sinh năm 2003) vừa tốt nghiệp Xuất sắc song bằng của Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Plymouth Marjon (Anh) với GPA ấn tượng 3.75/4.0. Không chỉ gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập khủng tại môi trường đào tạo khắt khe, Châu còn là một Gen Z đa nhiệm, vừa là Đại sứ sinh viên Samsung, Founder kênh YouTube 50.000 người theo dõi và chủ nhân của hàng loạt học bổng danh giá.

Hồ Thị Minh Châu rạng rỡ trong trang phục cử nhân, cầm huy chương tốt nghiệp xuất sắc tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Không có lựa chọn tệ, nếu đã chọn, đều phải trở thành những trải nghiệm rực rỡ nhất”

Chia sẻ về hành trình của mình tại Bách khoa, Minh Châu nói đây không phải là nguyện vọng đầu tiên của mình, mà vào đây vì không đỗ các nguyện vọng ưu tiên trước đó. Nhưng không vì thế mà cô nàng bỏ cuộc, Minh Châu coi đây là cơ hội để khẳng định bản lĩnh và khai phá các giới hạn mới của mình. Nhắc đến Đại học Bách khoa Hà Nội, người ta thường nghĩ đến tiêu chuẩn đầu ra khắt khe và áp lực thi cử nặng nề. Việc một nữ sinh Ngôn ngữ Anh như Minh Châu không chỉ tốt nghiệp đúng hạn mà còn đạt loại Xuất sắc là một thành tích đáng nể, khẳng định tư duy sắc bén và sự bền bỉ phi thường.

Gia đình là điểm tựa để Minh Châu tự tin khẳng định bản lĩnh, viết nên những trang thành tích rực rỡ như ngày hôm nay.

Biến thách thức thành cơ hội, Minh Châu chủ động kết hợp sự tinh tế của ngôn ngữ với tư duy logic, rành mạch đặc trưng của khối kỹ thuật. Cô nàng chia sẻ quan điểm: “Nhiều người nghĩ con gái học Bách khoa sẽ rất vất vả. Nhưng với mình, chính sự khắt khe của môi trường này đã tôi luyện cho mình tư duy sắp xếp ưu tiên và giải quyết vấn đề”. Chính tinh thần dám thử thách cùng tư duy khác biệt đã giúp Minh Châu gặt hái được nhiều trái ngọt như Giải Nhì Nghiên cứu khoa học cấp Đại học, chinh phục hàng loạt các học bổng doanh nghiệp danh giá Mirae Asset, Nitori, học bổng Tài năng Never Give Up cùng 4 kỳ liên tiếp đạt học bổng Khuyến khích học tập loại A. “Thợ săn học bổng” là biệt danh nhí nhảnh mà bạn bè hay dành cho Minh Châu.

Chân dung “Thợ săn học bổng” Minh Châu rạng rỡ nhận học bổng Tài năng Never Give Up năm học 2024 - 2025.

Trưởng thành từ trải nghiệm, bứt phá từ đam mê

Nhìn bảng vàng thành tích, chắc hẳn ai cũng nghĩ Minh Châu là mọt sách chính hiệu, nhưng thực tế, cô nàng ưa thích trải nghiệm và luôn quan niệm không đóng khung bản thân trong trang sách và môi trường học đường. Minh Châu mạnh dạn tham gia những chương trình thiện nguyện, các hoạt động truyền thông của Khoa, của Trường. Nhắc đến gương mặt hoạt động ngoại khóa tiêu biểu tại Bách Khoa, chắc hẳn không ai không biết đến một cô nàng sinh viên Minh Châu nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết. Đại diện cho hình mẫu của sinh viên thế hệ mới năng động và đa nhiệm, Minh Châu là Đại sứ Sinh viên Samsung (Galaxy Campus Friends) mùa 2, một Content creator có sức ảnh hưởng. Sở hữu kênh YouTube 50.000 người đăng ký và kênh TikTok triệu view, cô nàng thường xuyên chia sẻ về những tips học tập, những câu chuyện xoay quanh đời sống sinh viên tại Bách Khoa nói riêng và đại học nói chung. “Việc trở thành mentor và sáng tạo nội dung giúp mình nhận ra sức mạnh của sự chia sẻ. Giáo dục không chỉ diễn ra trong bốn bức tường lớp học, mà còn là sự kết nối và lan tỏa giá trị trên các nền tảng số. Việc mình chia sẻ những trải nghiệm phần nào đó cũng giúp các bạn từng bỡ ngỡ như mình có thể hòa nhập với cuộc sống đại học nhanh hơn”, Minh Châu chia sẻ.

Minh Châu rạng rỡ tại sự kiện khởi động Đại sứ Sinh viên Samsung (Samsung Galaxy Campus Friends 2025).

Không ngừng mở rộng giới hạn bản thân

Sự tự tin của Minh Châu còn được vun đắp qua những trải nghiệm quốc tế. Cô là một trong những gương mặt xuất sắc giành học bổng trao đổi TF-Scale tại Singapore năm 2024. Từ một cô bé từng tự ti, Minh Châu đã dùng sự kiên trì để vươn ra biển lớn. Cô trở thành cầu nối hỗ trợ sinh viên nước ngoài đến Bách khoa trao đổi thông qua vai trò thành viên iBuddy. Với Minh Châu, trải nghiệm thực tế chính là những bài học đắt giá nhất, giúp cô trưởng thành, mạnh dạn và tự tin hơn.

Minh Châu trải nghiệm môi trường học tập quốc tế tại Singapore trong khuôn khổ chương trình học bổng lãnh đạo TF - Scale 2024.

Học bằng tất cả sự nghiêm túc, chơi bằng hết sự nhiệt huyết của tuổi 20

Nhìn lại hành trình 4 năm thanh xuân rực rỡ, Hồ Thị Minh Châu tin rằng sự kiên trì và thái độ nghiêm túc chính là chìa khóa. Cô gái trẻ gửi gắm thông điệp: “Giáo dục đã mở ra nhiều cơ hội, nuôi dưỡng sự tự tin và cho mình nhiều hơn những khả năng để giúp đỡ người khác”. Nhưng bên cạnh việc học, cũng hãy cứ “chơi” đi, hãy trải nghiệm và khám phá cho thoả sức tò mò, để cuộc sống này nhiều màu sắc và bản thân cũng nhiều trải nghiệm thú vị. Việc học và kết hợp trải nghiệm cuộc sống chính là chìa khoá để Minh Châu luôn cân bằng cuộc sống và tận dụng mọi cơ hội đến với mình.