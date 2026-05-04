Nữ nghệ sĩ kỳ cựu này không chê vai lớn nhỏ, lập nên thành tích ấn tượng có liên tiếp 4 phim doanh thu trăm tỷ đồng

SVO - Không chỉ là bảo chứng về diễn xuất, NSƯT Hạnh Thúy còn được khán giả ví von là 'ngôi sao may mắn' khi các phim điện ảnh gần đây cô tham gia đều cán mốc doanh thu trăm tỷ đồng.

Sau khi mùa lễ 30/4 và 1/5 kết thúc, cục diện doanh thu các phim Việt ngoài rạp đã tỏ. Trong 5 phim Việt có suất chiếu mùa này, khán giả ưu ái hơn cho thể loại phim kinh dị. Trong đó, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo năm móng cho thấy sự bứt phá rõ rệt so với các phim còn lại.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang trên đà thắng thế, tính đến thời điểm viết bài doanh thu đạt 177 tỷ đồng và hứa hẹn sẽ cán mốc 200 tỷ đồng. Đây là một con số ấn tượng khi phim đối mặt với nhiều đối thủ khác. Đồng thời, dự án này xác lập kỷ lục phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Sự thành công của bộ phim này cũng ghi dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của NSƯT Hạnh Thúy. Trong những tháng đầu năm 2026, nữ diễn viên kỳ cựu này đã góp mặt trong 4 bộ phim có doanh thu hơn 100 tỷ đồng, gồm: Tài (thu về 113 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (thu về 134 tỷ đồng), Hẹn em ngày nhật thực (thu về 118 tỷ đồng) và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vẫn còn đang chiếu.

​Trong các dự án đó, dù vai lớn hay vai nhỏ, NSƯT Hạnh Thúy đều để lại ấn tượng bởi nét diễn chân phương và nhập vai xuất thần. Không nề hà đất diễn ít nhiều, nữ nghệ sĩ đều tận tâm cho nhân vật. Thành tích của cô được đánh giá là khó có ai vượt qua được.

Nói về sự xuất hiện phủ sóng màn ảnh rộng, NSƯT Hạnh Thúy cho biết: “Trước hết, tôi cảm thấy may mắn vì được các đạo diễn tin tưởng trao cho các vai diễn, dù xuất hiện ít hay nhiều. Với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, ngoài câu chuyện, bối cảnh và ê kíp hoàn toàn mới, nhân vật của tôi trong phim được hóa trang thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Vai diễn này có nhiều tố chất đã thu hút tôi. Và tôi luôn mong muốn cho bản thân không lặp lại chính mình ở các vai diễn trước đó”.

Trong phim kinh dị lần này, nhân vật Bà Huỳnh của NSƯT Hạnh Thúy có nhiều phân đoạn múa trừ tà phải vận khí và dồn sức liên tục, đòi hỏi thể lực cao. Dù có nền tảng sức bền tốt, nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân không ít lần rơi vào trạng thái tụt huyết áp chỉ sau thời gian ngắn tập luyện. “Những lúc đó, tôi cũng không biết mình bị tụt huyết áp hay… bị nhập nữa”, cô chia sẻ nửa đùa nửa thật về quá trình nhập vai trong phim.