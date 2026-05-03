Cổ Lực Na Trát khiến cộng đồng mạng 'nín thở' bởi vẻ ngoài 'nữ thần'

SVO - Cổ Lực Na Trát xuất hiện trong bộ váy tiên màu hồng, khiến mọi người ngỡ ngàng tưởng như một nữ thần từ trên trời giáng xuống.

Bên cạnh việc bận rộn với sự nghiệp riêng, bao gồm tham gia phim truyền hình, tập luyện cho các chương trình tạp kỹ và tham dự các buổi ra mắt thương hiệu khác nhau, người nổi tiếng còn thỉnh thoảng khiến mọi người ghen tị khi chia sẻ ảnh cá nhân. Và Cổ Lực Na Trát không phải là một ngoại lệ.

Trong bộ ảnh mới nhất vừa được công bố, cô hóa thân thành một nàng tiên hoa ngọt ngào, tỏa ra vẻ quyến rũ và rạng rỡ. Làn da không tì vết, minh chứng cho chế độ chăm sóc tỉ mỉ, ẩn hiện trong hiếc váy dài cúp ngực lộng lẫy và bắt mắt, khoe trọn thân hình gợi cảm, cũng như tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Cổ Lực Na Trát.

Cổ Lực Na Trát sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình 40 tập, "The Awake", bên cạnh Âu Hào và Phùng Thiệu Phong. Lấy bối cảnh Trung Quốc thời chiến, câu chuyện kể về Chen Kai Lai (Âu Hào), một nhiếp ảnh gia học việc được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo quan trọng sau khi một điệp viên ngầm bị giết. Cùng với vũ công Jin Bao (Cổ Lực Na Trát) đang gặp khó khăn, Chen bị cuốn vào thế giới ngầm đầy rẫy hoạt động gián điệp, tham nhũng và âm mưu chính trị ở Thượng Hải. Khi các phe phái đối địch xung đột và những âm mưu ngầm được hé lộ, Chen buộc phải dựa vào khả năng quan sát nhạy bén và lòng dũng cảm của mình trong khi đối mặt với nguy hiểm thường trực. Với sự hướng dẫn và bảo vệ của các điệp viên ngầm, anh bắt đầu một hành trình biến đổi từ một thường dân thành một người dấn thân sâu vào phong trào kháng chiến, nơi mỗi lựa chọn đều có thể đồng nghĩa với sự sống còn hoặc sự hy sinh.

