Nữ sinh chinh phục loạt học bổng nghệ thuật danh giá từ sở thích tìm hiểu khoa học nhân văn

Một số thành tích tiêu biểu của Linh Trang: Học bổng 100% Cử nhân minh hoạ tại được trao bởi University for Creative Arts (#100 Nghệ Thuật Thế Giới) tại Berlin School of Business and Innovation (BSBI), Đức;

Học Bổng Maryland Institute College of Art (MICA) trị giá 2,6 tỷ đồng;

Học Bổng Whittier College trị giá 3,7 tỷ đồng;

Học Bổng Earlham College trị giá 5,4 tỷ đồng;

Học Bổng Albion College trị giá 4,8 tỷ đồng;

Học Bổng Milwaukee Institute of Art and Design: MIAD trị giá 3,7 tỷ đồng;

Học Bổng University of the Arts trị giá 3,6 tỷ đồng;

Học Bổng University of Tulsa trị giá 3,3 tỷ đồng;

Có tác phẩm triển lãm trong nước và quốc tế tại Madrid, Tây Ban Nha và Thành phố Hồ Chí Minh;

Một trong 28 nghệ sĩ đại diện cho Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Altiba-9, Tây Ban Nha;

Thực tập sinh quốc tế tại Your Big Year, New Zealand.