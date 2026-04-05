Nữ sinh đại diện hàng ngàn sinh viên FTU phát biểu tốt nghiệp có thành tích 'khủng' thế nào?

SVO - Sáng 5/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.200 sinh viên. Đại diện cho các tân cử nhân, Lương Tùng Chi (lớp Anh 02, chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại) đã có một bài phát biểu truyền cảm hứng. Sở hữu GPA 3.98 cùng học bổng toàn phần của Chính phủ Pháp ngay khi ra trường, Tùng Chi mang đến câu chuyện xúc động về hành trình đi tìm giá trị thực sự đằng sau hào quang thành tích.

Một thế hệ sinh viên rực rỡ của "bản sắc Ngoại thương"

Buổi lễ tốt nghiệp năm nay của Trường Đại học Ngoại thương ghi nhận những con số vô cùng ấn tượng. Hơn 1.200 sinh viên đại học hình thức chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh đã chính thức nhận bằng cử nhân, trong đó có tới khoảng 30% sinh viên đạt kết quả học tập loại Xuất sắc.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.200 sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2026.

Đây là một thế hệ sinh viên không chỉ giỏi học thuật mà còn gặt hái vô số giải thưởng lớn nhỏ trên mọi mặt trận: từ Huy chương Bạc Olympic Toán sinh viên toàn quốc (2023, 2024, 2025), Giải Nhì giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên đại học 2024, Á quân toàn quốc Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam 2023, cho đến Giải Ba Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam khu vực miền Bắc năm học 2025-2026.

Đại diện cho hàng ngàn gương mặt ưu tú đó bước lên bục phát biểu chính là Lương Tùng Chi – nữ sinh mang danh hiệu Sinh viên tiêu biểu với bảng vàng thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Đứng trên bục phát biểu và nhìn xuống hội trường, mình cảm nhận rõ nét sự rạng rỡ, hân hoan của những người bạn đã cùng đồng hành suốt bốn năm qua. Chúng mình đã có một thanh xuân rực rỡ bên nhau, từ kỳ học quân sự, những giờ lên lớp đến các giải bóng đá cuồng nhiệt. Ngoại thương sẽ mãi là một phần ký ức tuyệt đẹp, là hành trang vững chắc để mình tự tin bước tiếp con đường phía trước."

"Chiến thần GPA" và quyết định không chần chừ

Tùng Chi cùng những sinh viên tiêu biểu tuyên thệ tại lễ tốt nghiệp. Khép lại bốn năm đại học, tân cử nhân Lương Tùng Chi sở hữu một bảng vàng thành tích đáng nể với điểm trung bình tích lũy (GPA) đạt 3.98/4.0 và điểm rèn luyện toàn khóa lên tới 96/100. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nữ sinh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi có bốn bài đăng trên kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, cùng hai bài đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Hội thảo khoa học cấp tỉnh. Không chỉ xuất sắc trong học thuật, Tùng Chi còn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động phong trào, vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố trong hai năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, đồng thời được vinh danh là Sinh viên tiêu biểu toàn khóa . Những nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cô nàng xuất sắc đạt học bổng khuyến khích học tập trong cả sáu học kỳ, cũng như chinh phục thành công bốn học bổng danh giá từ các doanh nghiệp. Ngay trước thềm tốt nghiệp, cô bạn còn xuất sắc nhận được tin báo trúng tuyển Học bổng Chính phủ Pháp cho chương trình Thạc sĩ.

Chia sẻ với phóng viên về hành trình nỗ lực suốt 4 năm qua, Chi bộc bạch điều khiến bản thân tự hào nhất không hẳn là điểm số, mà là tinh thần dám nghĩ dám làm.

"Điều khiến mình tự hào nhất không phải là điểm số, mà là việc bản thân đã rèn luyện được tinh thần 'dám nghĩ dám làm'. Mình nhớ mãi khoảnh khắc một người thầy hỏi mình có sẵn sàng tham gia một dự án cấp Bộ rất lớn không. Không một giây do dự, mình nhắn lại ngay: 'Thưa thầy, em sẵn sàng ạ!'. Mình vui vì đã cho bản thân cơ hội dấn thân vào những thử thách khó. Qua mỗi lần như thế, mình dần khám phá ra bản thân thực sự đam mê điều gì và khát khao cống hiến ra sao."

Hành trình gác lại danh hiệu để "quay về nội tại"

Dù sở hữu bộ sưu tập thành tích "khủng", nhưng trong bài phát biểu trước hàng ngàn người, Tùng Chi lại chọn kể một câu chuyện khác - câu chuyện về sự thức tỉnh nội tâm.

Chi kể, suốt một thời gian dài, cô miệt mài chinh phục các cột mốc, hạnh phúc trong sự công nhận và tán thưởng của mọi người. Cảm giác đó mang lại sự an toàn, rằng bản thân không bị tụt lại trong một tập thể xuất chúng. Nhưng một câu hỏi từ người cô thân thiết đã khiến Chi sững lại: "Khi bỏ hết những danh hiệu và thành tích, em mong mọi người sẽ nhớ tới em là ai, và về điều gì?"

Nữ sinh Lương Tùng Chi rạng rỡ nhận tấm bằng cử nhân và danh hiệu Sinh viên tiêu biểu từ PGS. TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

"Giây phút ấy, mình không thể trả lời được. Mình bỗng chốc nhận ra, trong lúc say sưa thăm thú các miền đất lạ, mình lỡ đánh rơi chiếc kim chỉ nam của mình đâu mất rồi. Mình tưởng đã có được rất nhiều trong tay, cuối cùng, lại như chẳng có gì!", Chi xúc động nhớ lại.

Từ khoảnh khắc đó, nữ sinh Ngoại thương bắt đầu học cách quay về nội tại. Cô học cách lắng nghe bản thân giữa những ồn ào của sự so sánh và kỳ vọng, tôn trọng chính mình thay vì mải miết chạy theo việc trở thành một "ai đó" hoàn hảo trong mắt người đời.

Gửi gắm thông điệp tới các Tân cử nhân trong ngày trọng đại, Lương Tùng Chi nhấn mạnh: "Mình hy vọng trên hành trình vạn dặm từ nay về sau, tiếng nói dẫn lối chúng ta là tiếng vang vọng từ trái tim chứ không phải những âm thanh giục giã bên ngoài; thứ trở thành ngọn hải đăng soi đường là giá trị mà chúng ta tin tưởng, chứ không phải hào quang thành công của bất kì ai khác".

Đứng trên bục phát biểu danh dự, Tùng Chi không quên gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy cô và đặc biệt là gia đình - những người đã tạo ra "một vòng tay chưa bao giờ khép lại" để cô có thể yên tâm bước ra thế giới.

Nữ sinh cho biết, việc đại diện cho toàn thể sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp lại là một bí mật được cô giữ kín đến phút chót. "Bố mẹ mình có tham dự lễ tốt nghiệp hôm nay, nhưng mình không hề nói trước về việc mình sẽ lên bục phát biểu. Chắc chắn bố mẹ đang rất bất ngờ", Chi kể.

Sắp tới, hành trang của cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh này sẽ không chỉ dừng lại ở cánh cổng Trường Đại học Ngoại thương. Với học bổng Chính phủ Pháp trong tay, Lương Tùng Chi đang chuẩn bị cho những dự án thương mại quốc tế và sẵn sàng lên đường đi du học mùa Thu năm nay, tiếp tục viết nên một phiên bản gốc duy nhất và tốt hơn qua từng ngày.