Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giới thiệu loạt ngành học mới theo xu thế công nghệ số tại PTIT Open Day 2026

SVO - Sáng ngày 4/4/2026, tại cơ sở Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tổ chức chương trình “Ngày hội Định hướng nghề nghiệp và Tư vấn tuyển sinh - Open Day 2026” với chủ đề “Flight to Innovation - Chuyến bay tới tương lai”, thu hút đông đảo học sinh THPT và phụ huynh tham dự.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện tư vấn tuyển sinh thường niên, PTIT Open Day 2026 được thiết kế như một hành trình trải nghiệm thực tế, nơi học sinh có cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường đào tạo, khám phá ngành học và định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Trải nghiệm thực tế để hiểu ngành, hiểu mình

Tại chương trình, học sinh được tư vấn trực tiếp về các ngành đào tạo, phương thức xét tuyển năm 2026 cũng như định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân. Song song với hoạt động tư vấn, các em còn được tham quan hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giao lưu cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên của Học viện.

Đông đảo học sinh THPT và phụ huynh tham dự chương trình.

Thông qua cách tổ chức gắn lý thuyết với trải nghiệm, PTIT hướng đến việc giúp học sinh không chỉ “biết ngành”, mà còn “cảm” được ngành học qua môi trường thực tế. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp thí sinh đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn trong giai đoạn quyết định tương lai học tập và nghề nghiệp.

Mở nhiều ngành học mới gắn với các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Điểm nhấn của PTIT Open Day 2026 là kế hoạch mở thêm nhiều chương trình đào tạo mới trong năm 2026, đón đầu xu thế công nghệ và nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Các ngành học này được xây dựng theo định hướng gắn với thị trường lao động và những lĩnh vực công nghệ chiến lược, đồng thời được đánh giá có tính mới, tiềm năng nghề nghiệp lớn và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội số.

Trong đó, ngành Truyền thông Hàng không vũ trụ là một trong những ngành học nổi bật, hướng đến các xu thế phát triển mới như vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), công nghệ không gian và hệ thống truyền thông thế hệ mới. Đây là lĩnh vực được xem sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng số, bảo đảm kết nối và tăng cường năng lực công nghệ quốc gia trong tương lai.

Ở nhóm ngành công nghệ ứng dụng, Công nghệ UAV và Robot di động tự hành được PTIT định hướng phát triển nhằm phục vụ các lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh như logistics, nông nghiệp thông minh, đô thị thông minh và quốc phòng. Ngành học này phản ánh rõ xu thế tự động hóa và ứng dụng công nghệ điều khiển thông minh trong vận hành, sản xuất và giao thông hiện đại.

Nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh, trải nghiệm công nghệ và định hướng nghề nghiệp được tổ chức tại chương trình.

Không chỉ tập trung vào khối kỹ thuật, PTIT cũng mở rộng sang các lĩnh vực của công nghiệp sáng tạo số. Trong đó, Công nghệ công nghiệp văn hóa (định hướng điện ảnh số) được xây dựng để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành sản xuất nội dung, truyền thông đa phương tiện và giải trí số - những lĩnh vực đang có tốc độ tăng trưởng mạnh cùng với sự phát triển của nền kinh tế nội dung.

Cùng nhóm này, ngành Thiết kế đồ họa game được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường game và giải trí tương tác, tập trung đào tạo năng lực thiết kế hình ảnh, xây dựng nhân vật, môi trường và trải nghiệm thị giác trong sản phẩm số. Đây là lĩnh vực được đánh giá giàu tiềm năng trong bối cảnh công nghiệp game toàn cầu tiếp tục mở rộng.

Ở khía cạnh quản trị và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là chương trình được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tư duy sáng tạo, khả năng tổ chức, quản trị và thích ứng trong môi trường kinh doanh hiện đại. Ngành học này được xem là phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế số và hệ sinh thái startup tại Việt Nam.

Một ngành học mới khác cũng thu hút sự quan tâm là Logistics trong kinh tế tầm thấp. Đây là lĩnh vực còn khá mới, gắn với sự phát triển của các mô hình vận tải thông minh, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng hiện đại và xu hướng khai thác không gian kinh tế ở tầng thấp trong vận hành logistics. Chương trình này được kỳ vọng sẽ góp phần tối ưu hóa kết nối và nâng cao hiệu quả vận hành trong nền kinh tế số.

Trong khi đó, Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh (Ngành Tài chính ngân hàng) được xem là ngành học có tính ứng dụng rất cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng về khai thác dữ liệu lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và ra quyết định chiến lược. Đây là nhóm kỹ năng đang trở thành yêu cầu quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị bằng dữ liệu.

Học sinh tìm hiểu thông tin về ngành đào tạo, phương thức xét tuyển và định hướng nghề nghiệp tại các khu vực tư vấn.

Theo đánh giá từ phía nhà trường, dù nhiều ngành học kể trên còn tương đối mới mẻ với phần đông xã hội, nhưng đều là những lĩnh vực được dự báo sẽ “khát” nhân lực trong những năm tới. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, các ngành học có tính liên ngành, khả năng ứng dụng cao và gắn với công nghệ mới được xem là lợi thế lớn cho người học. Không chỉ mở ra cơ hội việc làm trong nước, nhiều ngành còn có tiềm năng kết nối với thị trường lao động quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như dữ liệu, tự động hóa, truyền thông số, công nghệ không gian hay công nghiệp sáng tạo.

“Một ngày trải nghiệm thực tế có thể giúp tránh nhiều năm lựa chọn sai”

Phát biểu tại chương trình, PGS,TS. Trần Quang Anh - Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh vai trò của việc lựa chọn ngành học trong bối cảnh xã hội số phát triển nhanh chóng. “Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc lựa chọn ngành học không chỉ dựa vào xu hướng, mà cần gắn với năng lực và khả năng thích ứng lâu dài. Thông qua PTIT Open Day, chúng tôi mong muốn các em học sinh được trải nghiệm thực tế, hiểu rõ ngành nghề và tự tin đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai”.

Thầy cũng chia sẻ thêm: “Một ngày trải nghiệm thực tế có thể giúp học sinh tránh được những lựa chọn sai lầm trong nhiều năm sau đó”.

PGS,TS. Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, phát biểu tại chương trình PTIT Open Day 2026.

Thông điệp này cũng nhấn mạnh định hướng của chương trình năm nay: không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh, mà còn giúp học sinh có thêm cơ sở để lựa chọn ngành học một cách sáng suốt, phù hợp và có tầm nhìn dài hạn.

Không gian trẻ trung, kết nối và truyền cảm hứng

Bên cạnh hoạt động tư vấn tuyển sinh và trải nghiệm công nghệ, trong khuôn khổ Open Day 2026, Khoa Công nghệ thông tin 1 phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện và Câu lạc bộ IT PTIT đã tổ chức cuộc thi “Code Siêu tốc cùng PTIT 2026” dành cho học sinh THPT yêu thích lập trình. Đây là năm thứ hai cuộc thi được triển khai theo thể thức ICPC, đề cao khả năng đọc đề nhanh, tư duy nhanh và xử lý bài toán trong thời gian ngắn. Năm nay, cuộc thi gồm 2 contest độc lập, mỗi contest kéo dài 60 phút và được chấm, xếp giải riêng.

Cuộc thi “Code Siêu tốc cùng PTIT 2026” diễn ra trong khuôn khổ Open Day, thu hút gần 50 học sinh THPT yêu thích lập trình tham gia.

Cuộc thi thu hút gần 50 thí sinh đến từ nhiều trường THPT chuyên tại Hà Nội và khu vực lân cận như THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Chu Văn An và THPT Chuyên Sơn Tây. Nhiều thí sinh từng đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi Tin học cấp quốc gia và quốc tế, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, chất lượng chuyên môn cao. Ở Contest 1, giải Nhất thuộc về Nguyễn Nhật Minh (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên); trong khi Nguyễn Sỹ Khôi Anh (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) giành giải Nhất ở Contest 2.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi “Code Siêu tốc cùng PTIT 2026”.

Không chỉ là một sân chơi học thuật, “Code Siêu tốc cùng PTIT 2026” còn tạo cơ hội để học sinh giao lưu với cộng đồng yêu lập trình, tìm hiểu môi trường học tập tại PTIT, kết nối với Câu lạc bộ IT PTIT và trực tiếp trải nghiệm không khí học tập, sáng tạo của Học viện.

Cuộc thi còn là dịp để học sinh giao lưu với cộng đồng yêu lập trình và tìm hiểu môi trường học tập tại PTIT.

Với sự kết hợp giữa tư vấn tuyển sinh, trải nghiệm công nghệ và định hướng nghề nghiệp, PTIT Open Day 2026 không chỉ mang đến thông tin về ngành học và môi trường đào tạo, mà còn góp phần giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề và chủ động hơn trong việc lựa chọn con đường phát triển phù hợp trong tương lai số.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh và các chương trình đào tạo học sinh và phụ huynh có thể xem và tham khảo tại Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin tuyển sinh, Cổng thông tin đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại các địa chỉ:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã trường BVH):

Phòng Đào tạo - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Địa chỉ: 96A, đường Nguyễn Trãi, Mộ Lao, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: https://ptit.edu.vn và https://tuyensinh.ptit.edu.vn

Điện thoại: (024) 33528122, (024) 33512252

Fanpage: https://facebook.com/ptittuyensinh

Trang tư vấn trực tuyến: Inbox trên trang Fanpage tuyển sinh hoặc trên cổng thông tin tuyển sinh

Zalo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ID 1260203497642986925)

TikTok: https://www.tiktok.com/@kenhtuyensinh_ptit

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã trường BVS):

Phòng Đào tạo và KHCN Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. HCM

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://ptithcm.edu.vn

Điện thoại: (028) 38297220

Fanpage: https://www.facebook.com/ptithochiminh

Zalo: https://zalo.me/ptithcm

(Ảnh: NTCC)