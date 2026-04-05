Khoảnh khắc tốt nghiệp 'rực rỡ' của hơn 1200 sinh viên Ngoại thương

SVO - Sáng 5/4, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 cho 1.265 sinh viên hình thức chính quy. Buổi lễ đánh dấu cột mốc trưởng thành của thế hệ sinh viên Khóa 61 với tỷ lệ xuất sắc đạt khoảng 30% cùng nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu và phong trào.

Theo báo cáo tổng kết tại buổi lễ, Khóa 61 là một thế hệ sinh viên đặc biệt khi bước chân vào giảng đường đúng thời điểm đại dịch Covid-19 vừa đi qua, phải thích ứng với nhiều thay đổi trong phương thức học tập. Vượt qua những khó khăn đó, các sinh viên tốt nghiệp đợt này đã ghi nhận thành tích ấn tượng với khoảng 30% đạt kết quả học tập loại Xuất sắc.

Các tân cử nhân rạng rỡ ngày tốt nghiệp.

ThS Phạm Thanh Hà (Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo) tổng kết kết quả học tập và công bố quyết định công nhận tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

Bên cạnh kết quả học thuật, sinh viên Khóa 61 còn gặt hái nhiều thành tựu tại các sân chơi chuyên môn trong nước và quốc tế. Tiêu biểu có thể kể đến: Huy chương Bạc Olympic Toán sinh viên toàn quốc (2023, 2024, 2025); Giải Nhì toàn quốc Olympic Tin học khối không chuyên năm học 2025-2026; Á quân toàn quốc Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam 2023; Giải Ba Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam... Đồng thời, sinh viên trong khóa cũng đóng góp bảy nhóm đạt Giải thưởng Nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

﻿ ﻿ ﻿ PGS. TS Phạm Thu Hương (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương) phát biểu chúc mừng và dặn dò các tân cử nhân trước khi bước vào chặng đường mới. Nhìn lại chặng đường 4 năm qua, PGS. TS Phạm Thu Hương bày tỏ sự tự hào khi Khóa 61 là thế hệ sinh viên đặc biệt, nhập học vào thời điểm đại dịch Covid-19 vừa đi qua. Vượt qua nhiều xáo trộn, các tân cử nhân đã bản lĩnh đồng hành cùng nhà trường với nhiều mô hình giáo dục đổi mới.

﻿ ﻿ Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là khi Hiệu trưởng nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên hướng về phía khán đài, đặt tay lên ngực trái và cúi đầu tri ân các bậc phụ huynh, người thân cũng như các thầy cô giáo đã đồng hành cùng họ trong suốt bốn năm học. Cũng ngay tại không gian đầy cảm xúc của buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã đề nghị các bạn trẻ dành tặng cho những người bạn bên cạnh một cái ôm siết chặt, thay cho lời cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua những ngày tháng chạy "deadline" vất vả để làm nên một tuổi trẻ rực rỡ.

﻿ Các tân cử nhân xúc động dành cho nhau những cái ôm siết chặt. Đây là lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới những người bạn đồng trang lứa đã cùng kề vai sát cánh, tạo nên thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường Ngoại thương.

Tiếp đó, PGS. TS Phạm Thu Hương đã trao giấy khen vinh danh 16 "Sinh viên tiêu biểu" toàn khóa. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc, toàn diện trong cả học tập, nghiên cứu khoa học và công tác phong trào.

Tân cử nhân Lương Tùng Chi (lớp Anh 02, chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại) đại diện cho hơn 1.200 sinh viên tốt nghiệp lên bục chia sẻ cảm nghĩ. Gửi gắm thông điệp tới các Tân cử nhân trong ngày trọng đại, Lương Tùng Chi nhấn mạnh: "Mình hy vọng trên hành trình vạn dặm từ nay về sau, tiếng nói dẫn lối chúng ta là tiếng vang vọng từ trái tim chứ không phải những âm thanh giục giã bên ngoài; thứ trở thành ngọn hải đăng soi đường là giá trị mà chúng ta tin tưởng, chứ không phải hào quang thành công của bất kì ai khác".

﻿ Buổi lễ khép lại với nghi thức tuyên thệ truyền thống. Các tân cử nhân đã dõng dạc hô vang lời hứa giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và luôn tự hào là "người Ngoại thương".